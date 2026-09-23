Tragedia en una fiesta con adolescentes: uno fue asesinado y su hermano lucha minuto a minuto por su vida

Tragedia en San Juan: quién es adolescente asesinado

Uriel Alejandro Ríos Echegaray es el adolescente de 17 años que murió tras ser atacado con un arma blanca durante la madrugada de este lunes, luego de una fiesta por el Día del Estudiante.

De acuerdo al medio Tiempo San Juan, la víctima recibió una puñalada en el pecho y, pese a que fue trasladado al Hospital Rawson de San Juan, murió minutos después.

Qué se sabe del hermano del adolescente asesinado

Acerca del hermano de Uriel, se informó que presenta heridas punzocortantes en el tórax y en el brazo izquierdo por lo que continúa internado.

Horas después del ataque y la tragedia, la UFI Delitos Especiales logró identificar al presunto autor. Se trata de un adolescente de 16 años, oriundo de Chimbas, que había asistido como invitado a la fiesta y, al ser menores, el caso pasó al fuero juvenil, en manos de la jueza de Menores María Julia Camus.

Video de la tragedia en San Juan

Se ha viralizado un video en las redes sociales de una pelea entre varios jóvenes en la vía pública, en las inmediaciones de la fiesta por el Día del Estudiante que terminó con la muerte de Uriel Ríos, de 17 años, y graves heridas para su hermano mellizo, quién sigue internado en grave estado.

El video del brutal ataque que terminó con una tragedia en Médano de Oro pic.twitter.com/zrw3T9NCud — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 21, 2026

Las imágenes fueron tomadas durante la salida del festejo y permiten observar a un grupo de jóvenes enfrentándose en medio de la calle.