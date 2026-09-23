Un adolescente fue asesinado por otro menor durante los festejos por el Día del Estudiante en la provincia de San Juan y hay conmoción por la tragedia, debido además a que el hermano mellizo de la víctima también sufrió heridas y se encuentra internado en grave estado, peleando minuto a minuto por su vida.
Tragedia en una fiesta con adolescentes: uno fue asesinado y su hermano lucha minuto a minuto por su vida
Un brutal ataque a puñaladas durante una celebración por el Día del Estudiante, dejó un adolescente muerto. Detalles de la tragedia y video
La tragedia sucedió en la madrugada del lunes por la madrugada durante los festejos que se desarrollaban en la Quinta Don Pedro en la ciudad sanjuanina de Pocito, donde la mayoría de los asistentes eran menores de edad.
En el cierre del evento, el cual había sido organizado por diversas escuelas, empezó una pelea masiva en la que el adolescente y su hermano mellizo fueron emboscados y atacados con armas blancas.
Tragedia en San Juan: quién es adolescente asesinado
Uriel Alejandro Ríos Echegaray es el adolescente de 17 años que murió tras ser atacado con un arma blanca durante la madrugada de este lunes, luego de una fiesta por el Día del Estudiante.
De acuerdo al medio Tiempo San Juan, la víctima recibió una puñalada en el pecho y, pese a que fue trasladado al Hospital Rawson de San Juan, murió minutos después.
Qué se sabe del hermano del adolescente asesinado
Acerca del hermano de Uriel, se informó que presenta heridas punzocortantes en el tórax y en el brazo izquierdo por lo que continúa internado.
Horas después del ataque y la tragedia, la UFI Delitos Especiales logró identificar al presunto autor. Se trata de un adolescente de 16 años, oriundo de Chimbas, que había asistido como invitado a la fiesta y, al ser menores, el caso pasó al fuero juvenil, en manos de la jueza de Menores María Julia Camus.
Video de la tragedia en San Juan
Se ha viralizado un video en las redes sociales de una pelea entre varios jóvenes en la vía pública, en las inmediaciones de la fiesta por el Día del Estudiante que terminó con la muerte de Uriel Ríos, de 17 años, y graves heridas para su hermano mellizo, quién sigue internado en grave estado.
Las imágenes fueron tomadas durante la salida del festejo y permiten observar a un grupo de jóvenes enfrentándose en medio de la calle.
En pocas palabras
- Tragedia: Un adolescente fue asesinado y su hermano lucha por su vida tras una fiesta por el Día del Estudiante en San Juan.
- Crimen: La víctima fatal, Uriel Alejandro Ríos Echegaray de 17 años, recibibió una puñalada en el pecho durante una pelea masiva.
- Imputado: Se identificó a un menor de 16 años como presunto autor del ataque, interviniendo la justicia juvenil.