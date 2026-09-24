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¿Es peligrosa la capa blanca que aparece en el agua de las aceitunas?

Las aceitunas en salmuera que compramos envasadas, en frasco o pote, a veces se llenan de una capa blanca que cubre la parte superior del agua

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Qué hay que hacer cuando le sale una capa blanca a las aceitunas. 

Qué hay que hacer cuando le sale una capa blanca a las aceitunas. 

Muchas conservas de alimentos vegetales vienen preparadas en una mezcla de agua y sal conocida como salmuera. Tal es el caso de las aceitunas verdes en salmuera que compramos en pote, frasco o sachet.

A veces el agua de las aceitunas se pone un poco turbia o se le forma en la superficie una capa blanca parecida a sal. Esta capa blanca aparece porr una razón química específica y es importante conocerla para tener en cuenta cuestiones de seguridad alimentaria.

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¿Por qué a las aceitunas les sale una capa blanca en la superficie?

Las aceitunas se preparan siguiendo pasos muy minuciosos para quitar el amargor y transformar el fruto de pulpa firme en un snack más blando y suave.

Las aceitunas se cosechan, se lavan bien con agua limpia y se clasifican para descartar las rotas o dañadas. Luego se tiene que curar con agua limpia (que es un proceso más lento) o se curan con el método de la sosa caustica que hay que saber muy bien como hacerlo.

Es un alimento fermentado que, al sumergirse en agua, conviene con bacterias benéficas y levaduras que van quitando poco a poco su amargor natural.

¿Qué es la capa blanca que aparece en el agua de las aceitunas?

La película o capa blanca que flora en el agua de las aceitunas puede generar una reacción de asco y desconfianza. Generalmente, esta capa no es peligrosa ni es un indicador de que las aceitunas están en mal estado.

Esta capa se forma por la acci&oacute;n de levaduras que se alimentan del &aacute;cido de la salmuera.&nbsp;

Esta capa se forma por la acción de levaduras que se alimentan del ácido de la salmuera.

Cuando abrimos el pote o frasco de aceitunas, ingresa oxígeno al interior que actúa como el combustible ideal para el desarrollo de levaduras.

Estos organismos se llaman levaduras de velo y se alimentan de los ácidos de la salmuera, generando esa capa fina y blanca en el agua como escudo protector.

¿Es peligroso comer aceitunas con esta película blanca?

Las levaduras que se forman en el agua de las aceitunas no son peligrosas y son parte de un proceso natural.

Sin embargo, al consumir y alimentarse del ácido que protege a las aceitunas, puede que el producto pierda calidad. Las aceitunas se ponen más blandas y su sabor puede cambiar si no retiramos las levaduras del agua.

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Si notas un aspecto raro, moho con pelusa o un olor desagradable, no consumas el alimento.

Para controlar la calidad de las aceitunas, hay que prestar atención al aspecto de la capa de levaduras. Si son blancas y finas, como si fuera una costra de sal, es seguro. Si el agua tiene una capa blanca o verde y esponjosa, como con pelos, hay que descartar el alimento.

Los malos olores también son un indicador de descomposición. Las aceitunas tienen que tener un olor a salmuera o a vinagre leve.

En pocas palabras

  • Capa blanca: La película blanca en el agua de aceitunas en salmuera suele ser levadura de velo inofensiva.
  • Causa: La exposición al oxígeno tras abrir el envase fomenta el desarrollo de levaduras que se alimentan de los ácidos de la salmuera.
  • Seguridad: Si la capa es blanca y fina, es segura; si es verde, esponjosa o maloliente, el producto puede estar en mal estado y debe descartarse.
Resumen generado por Thinkindot AI

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