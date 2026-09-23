Cómo hacer un florero original y único usando frascos de perfumes viejos: crea minijardines en casa

Convertir un viejo envase en un delicado florero o en el hogar perfecto para plantas de interior hidropónicas es una alternativa tan económica como atrapante.

Para lograr un buen resultado, debes lograr una serie de cuidados específicos.

El proceso para darles una nueva vida a estos recipientes es sumamente sencillo, pero requiere de algunos cuidados específicos para garantizar un buen resultado:

Limpieza profunda: lo primero que se debe hacer es retirar el atomizador. La mayoría de estos mecanismos salen a presión o desenroscándose con la ayuda de una pinza pequeña. Una vez abierto, es fundamental lavar el interior con agua caliente, un chorrito de detergente y una cucharada de arroz crudo. Al agitarlo enérgicamente, el arroz actúa como un exfoliante natural que elimina por completo los residuos aceitosos del perfume viejo.

lo primero que se debe hacer es retirar el atomizador. La mayoría de estos mecanismos salen a presión o desenroscándose con la ayuda de una pinza pequeña. Una vez abierto, es fundamental lavar el interior con agua caliente, un chorrito de detergente y una cucharada de arroz crudo. Al agitarlo enérgicamente, el arroz actúa como un exfoliante natural que elimina por completo los residuos aceitosos del perfume viejo. Elección de la especie: los expertos en jardinería urbana recomiendan utilizar esquejes o gajos de plantas resistentes que se adapten con facilidad al agua, como el potus, el singonium o pequeños brotes de tradescantia.

los expertos en jardinería urbana recomiendan utilizar esquejes o gajos de plantas resistentes que se adapten con facilidad al agua, como el potus, el singonium o pequeños brotes de tradescantia. El montaje: coloca el tallo fresco asegurándote de que el nudo quede sumergido, ya que de allí brotarán las nuevas raíces.

Estética y originalidad en cada rincón de tu casa

El atractivo principal de esta propuesta radica en que cada florero es irrepetible, adaptándose a la silueta geométrica o clásica del frasco original.

Para potenciar el diseño, se le puede sumar un pequeño lazo de yute o cuerda fina en el cuello del envase, aportando un estilo rústico y moderno a la vez.

De este modo, la próxima vez que se agote una fragancia, el frasco de perfume dejará de ser un residuo descartable para convertirse en el protagonista indiscutido de la decoración sustentable en casa.