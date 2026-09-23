Conocé los motivos por los cuales el actor francés Arnaud Denis solicitó la eutanasia

Dicha intervención debía brindarle una recuperación rápida, pero se convirtió en el inicio de un tormento diario marcado por dolores crónicos e intensos que nunca cedieron.

Desde julio de 2023 que el actor francés venía padeciendo fuertes dolores corporales.

Con el paso de los meses, los efectos adversos provocados por la prótesis invalidaron al artista. De acuerdo con las declaraciones de su abogado, Philippe Courtois, el cuerpo del actor ya no resistía las secuelas físicas del implante y Denis había perdido totalmente el control sobre su bienestar muscular y corporal.

La decisión de recurrir a la muerte asistida no fue intempestiva; se tomó en concertación técnica con tres médicos especialistas en Namur (Bélgica), quienes corroboraron el sufrimiento insoportable e irreversible derivado de los intensos dolores que padecía.

El actor Arnaud Denis solicitó la eutanasia en Bélgica.

Más allá de su sufrimiento personal, Denis aprovechó y utilizó sus plataformas digitales para impulsar un colectivo de concientización sobre los peligros e impactos negativos de los implantes antihernia. A través de esta red social, logró reunir cientos de testimonios de pacientes alrededor del mundo que comparten síntomas graves tras someterse a cirugías similares, dejando un legado de alerta frente al uso irrestricto de este tipo de mallas quirúrgicas.