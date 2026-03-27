El debate sobre la eutanasia y los casos emblemáticos de Mendoza, Argentina y el mundo

Frida Blanco Villegas, la joven mendocina que eligió la sedación

Frida-Blanco-Villegas Frida Blanco Villegas fue sedada hace dos años para evitar un sufrimiento irreversible.

El caso de Frida Blanco Villegas, en Mendoza, volvió a poner el tema en agenda desde otro lugar: el de la propia voz del paciente.

Con una enfermedad irreversible y un deterioro progresivo, Frida expresó su voluntad de no morir en condiciones de sufrimiento extremo. Su familia acompañó esa decisión, con un enfoque claro: no acelerar la muerte, pero tampoco prolongar el dolor.

El caso refleja el alcance real del sistema argentino: lo que se puede garantizar es el alivio del sufrimiento, incluso mediante sedación paliativa en etapas avanzadas.

Camila Sánchez: cuando prolongar la vida se contradice con cuidar

Camila sanchez

Camila Sánchez nació en 2009 en Neuquén con un daño neurológico irreversible. Los tratamientos médicos no lograron sacarla del estado vegetativo que la condicionó desde el primer día de vida. Durante años, sus padres sostuvieron un reclamo que en ese momento generaba resistencia incluso dentro del sistema de salud: dejar de prolongar artificialmente su vida.

La discusión atravesó hospitales, funcionarios y tribunales. Finalmente, en 2012, se autorizó retirar el soporte vital.

El caso fue bisagra. No sólo visibilizó el problema, sino que empujó la reglamentación de la Ley de Muerte Digna y dejó instalada una idea clave: sostener funciones biológicas no siempre implica calidad de vida.

Marcelo Diez: el fallo que fijó un precedente

Marceo Diez

Marcelo Diez quedó en estado vegetativo en 1994, tras sufrir un accidente en moto en Plottier, provincia de Neuquén. Permaneció más de dos décadas conectado a soporte vital.

Su familia inició un largo camino judicial para que se suspendieran la hidratación y la alimentación artificial. El caso llegó a la Corte Suprema, que en 2015 autorizó el procedimiento.

La resolución dejó en claro un punto clave: no se trataba de provocar la muerte, sino de respetar la voluntad frente a un cuadro irreversible. Fue uno de los fallos que consolidó el derecho a rechazar tratamientos médicos en Argentina

Qué permite y qué no la ley en Argentina

En Argentina, la Ley de Derechos del Paciente y su modificación sobre “muerte digna” establecen un límite claro entre lo que está permitido y lo que no.

Está permitido:

Rechazar tratamientos médicos, incluso si eso puede acelerar la muerte

Suspender soporte vital, como respiradores o alimentación artificial

Acceder a cuidados paliativos para aliviar el dolor

Recibir sedación en etapas avanzadas para evitar el sufrimiento

No está permitido:

La eutanasia activa (provocar la muerte de un paciente)

El suicidio médicamente asistido

En términos concretos, el sistema argentino no habilita a “dar muerte”, pero sí a no prolongar artificialmente la vida cuando no hay posibilidad de recuperación y a evitar el dolor.

El punto clave: evitar las intervenciones y los soportes vitales

Uno de los ejes del modelo argentino es el alivio del sufrimiento.

Esto implica que, en etapas avanzadas de una enfermedad irreversible, los equipos médicos pueden aplicar sedación paliativa, una práctica destinada a reducir la conciencia del paciente cuando el dolor es insoportable y no responde a otros tratamientos.

No busca provocar la muerte, pero puede tener como efecto que el proceso natural se acelere.

Las directivas anticipadas para evitar tratamientos invasivos

Los casos más conflictivos tienen un punto en común: la falta de una decisión previa por parte del paciente acerca de cómo morir.

Las directivas médicas anticipadas permiten dejar por escrito qué tratamientos se aceptan y cuáles se rechazan en situaciones críticas.

Cuando existen, reducen la intervención judicial y evitan conflictos familiares. Cuando no, la decisión suele recaer en terceros y puede derivar en procesos largos, como ocurrió en los casos más conocidos.

Cómo se plantea la eutanasia en el mundo

En contraste con Argentina, algunos países permiten la intervención médica para provocar la muerte o asistirla. En esos contextos, el debate incorpora otra dimensión: no sólo evitar el sufrimiento, sino también elegir el momento de morir.

Mientras en Argentina, el límite está puesto en no provocar la muerte, pero sí evitar el sufrimiento. En otros países, ese límite se corre y aparece la posibilidad de decidir también el momento final.

Entre ambas posiciones, el conflicto es el mismo: hasta dónde intervenir cuando la medicina ya no puede curar y qué significa, en ese punto, respetar la voluntad de una persona.

Brittany Maynard: elegir cuándo morir

britany M.

Britany Maynard tenía 29 años y un cáncer cerebral terminal. Sabía que su evolución implicaba pérdida progresiva de funciones, autonomía y calidad de vida.

Brittany Maynard decidió mudarse a Oregón, donde el suicidio médicamente asistido es legal, para poder acceder a ese derecho. Planificó su muerte y tomó la medicación en su casa, rodeada de su familia.

Su caso tuvo impacto global porque hizo pública su decisión. No sólo habló de su enfermedad, sino de su derecho a elegir el final.

Ramón Sampedro: la lucha antes de la ley

Ramón Sampedro

Tetrapléjico durante casi 30 años, Ramón Sampedro pidió sin éxito que la Justicia española le permitiera morir con ayuda.

Ante la negativa, organizó su muerte en 1998 con la colaboración de su entorno.

Su historia se convirtió en símbolo porque dejó planteada una pregunta que atravesó a la sociedad española durante décadas, hasta la legalización de la eutanasia en 2021.

Terri Schiavo: el caso que expuso el conflicto

Therry Schiavo

El caso de Terri Schiavo es distinto, pero clave para entender el debate.

Ella estaba en estado vegetativo y el conflicto no fue una eutanasia activa, sino si debía retirarse el soporte vital. Su esposo y sus padres se enfrentaron durante años en tribunales, en una disputa que incluso involucró al poder político de Estados Unidos.

No fue eutanasia, pero dejó expuesta una de las zonas más complejas: qué pasa cuando el paciente no puede expresar su voluntad.