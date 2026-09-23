Guaymallén invita a los vecinos a inscribirse en el Registro de Donantes Voluntarios de Sangre

Todos los días, muchas personas necesitan una transfusión para atravesar una cirugía, un tratamiento, una emergencia o una situación de salud que no puede esperar. Una donación puede ayudar a varias personas y contribuir a que haya sangre disponible cuando alguien la necesite.

Guaymallén invita a los vecinos que quieran colaborar, a inscribirse en el Registro de Donantes Voluntarios de Sangre. Recordá que donar es un acto solidario, voluntario y seguro. Tu sangre puede no ser necesaria hoy, pero puede ser indispensable para alguien mañana.