La Municipalidad de Guaymallén viene realizando sucesivas campañas de donación de sangre, junto al Centro Regional de Hemoterapia de la Provincia de Mendoza.
Guaymallén invita a los vecinos a inscribirse en el Registro de Donantes Voluntarios de Sangre
La Municipalidad de Guaymallén impulsa un registro de donantes voluntarios de sangre para asegurar disponibilidad en convocatorias futuras. Cuáles son los requisitos
Todos los días, muchas personas necesitan una transfusión para atravesar una cirugía, un tratamiento, una emergencia o una situación de salud que no puede esperar. Una donación puede ayudar a varias personas y contribuir a que haya sangre disponible cuando alguien la necesite.
Guaymallén invita a los vecinos que quieran colaborar, a inscribirse en el Registro de Donantes Voluntarios de Sangre. Recordá que donar es un acto solidario, voluntario y seguro. Tu sangre puede no ser necesaria hoy, pero puede ser indispensable para alguien mañana.
La inscripción en el registro no significa que la persona quede automáticamente habilitada para donar. Antes de cada donación, el equipo de Hemoterapia realiza una entrevista y evaluación para determinar si las condiciones son adecuadas en ese momento.
Completá el formulario haciendo click acá y dejá tus datos para recibir información sobre jornadas y futuras convocatorias.
¿Quiénes pueden registrarse?
Pueden donar las personas que:
- Tengan más de 16 años.
- Pesen más de 50 kg.
- Se encuentren en buen estado general de salud.
- Se presenten con su DNI.
- No es necesario estar en ayunas. Se recomienda alimentarse normalmente y tomar abundante líquido antes de donar.
En pocas palabras
- Guaymallén impulsa un registro de donantes voluntarios de sangre para asegurar disponibilidad futura.
- El registro busca convocar a vecinos solidarios para cubrir futuras necesidades de transfusiones.
- Los requisitos incluyen ser mayor de 16 años, pesar más de 50 kg y estar en buen estado de salud.