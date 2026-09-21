El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, afirmó en el programa " No tenés cara", conducido por Ricardo Montacuto en Radio Nihuil que tiene intenciones de ir por la relección.
Marcos Calvente admitió que irá por la relección en Guaymallén y no descartó competir con Marcelino Iglesias
El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, afirmó que buscará la reelección y no descarta competir en unas PASO contra su mentor político, Marcelino Iglesias
Pero además, el jefe comunal también aseguró que está dispuesto a competir en unas PASO del radicalismo contra su propio mentor político y ex intendente, Marcelino Iglesias, si este decide encarar un retorno al municipio.
¿Qué dijo Marcos Calvente sobre un posible cruce con Marcelino Iglesias?
Ante la pregunta de Montacuto: "¿Te ves enfrentando en una PASO a Marcelino", Calvente respondió:
"Puede ser, puede ocurrir. No descarto que sea un escenario probable. Me parece que hace bien ese tipo de competencia. Yo me formé con él como funcionario público, estuve 8 años al lado de él llevando la cartera de Obras y Servicios Públicos, la cual fue la insignia de la gestión anterior", explicó el intentende.
Además, Calvente explicó que Marcelino Iglesias es una persona que tiene habilidades para la gestión pública y que ha gestionado muy bien el municipio.
Por otro lado, le consultaron a Marcos Calvente si prefiere a Luis Petri o a un candidato de Cornejo como próximo gobernador de la provincia, y sin dudarlo contestó: "Un candidato de Cornejo".
"Veo que hay una grilla muy buena de precandidatos con capacidad de gestión probada, y eso me enorgullece de ser parte de este espacio político", finalizó Calvente.
¿Cuándo asumió la intendencia de Guaymallén Marcos Calvente?
Marcos Calvente asumió como intendente del departamento de Guaymallén el 10 de diciembre de 2023. En la asunción, Calvente expresó su compromiso para "impulsar cambios significativos, continuando la transformación que Guaymallén inició hace ocho años".
"Soy un eslabón de una nueva generación de liderazgo político", dijo en aquel entonces Calvente. "Guaymallén tiene la posibilidad por primera vez en su historia de contar con continuidad en políticas públicas. Seguiremos en la senda del crecimiento y construiremos un municipio ejemplar con progreso, equidad, respeto y desarrollo para todo", agregó.
En pocas palabras
- Reelección en Guaymallén: el intendente Marcos Calvente confirmó sus intenciones de buscar un nuevo mandato.
- Competencia interna: no descarta enfrentarse en una PASO a su mentor político, Marcelino Iglesias.
- Filiación política: prefiere a un candidato de Cornejo como próximo gobernador de la provincia.