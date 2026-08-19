Así se hace la mejor receta de berenjena en escabeche casera para una picada

Lo mejor es que preparar esta berenjena en conserva, es que todo el mundo debería animarse a elaborarla, ya que se hace con simples ingredientes y el resultado es espectacular.

La berenjena en escabeche se puede hacer de varias formas. Y si hay que recomendar una, que se destaca por ser una de las más tradicionales y sale exquisita, es la que compartimos a continuación: