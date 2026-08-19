Así se hace la mejor receta de berenjena en escabeche casera para una picada

Esta receta de berenjena en escabeche se roba todas las miradas y toda la atención cuando hay una picada entre medio. Se puede comer entrada de algún plato o junto a otros ingredientes, en familia, con amigos o solo. Se trata de la verdura reina indiscutida a la hora de preparar una conserva casera.
Lo mejor es que preparar esta berenjena en conserva, es que todo el mundo debería animarse a elaborarla, ya que se hace con simples ingredientes y el resultado es espectacular.
La berenjena en escabeche se puede hacer de varias formas. Y si hay que recomendar una, que se destaca por ser una de las más tradicionales y sale exquisita, es la que compartimos a continuación:
Esta receta de berenjena dura bastante tiempo si se mantiene en la heladera y se la puede preparar todo el año.
Receta de berenjena en escabeche, ingredientes
Ingredientes
- 4 berenjenas
- 2 cucharadas de sal gruesa
- 2 tazas de vinagre blanco
- 1 taza de agua
- 1 cucharada de ajó molido
- 1 cucharada de orégano
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharada de ajo picado
- 2 cucharaditas de perejil picado
- 2 tazas de aceite de girasol de buena calidad
- 1 frasco esterilizado
Receta de berenjena en escabeche, paso a paso
- Cortar las berenjenas lavadas y, sin retirarles la piel, en rodajas de 1 centímetro de espesor, aproximadamente.
- Dejar reposar las rodajas de berenjenas en una bandeja o rejilla. Agregar sal a modo de lluvia y lavar luego de 1 hora.
- En una cacerola con el vinagre y el agua hirviendo, colocar las rodajas de berenjenas y cocinar por unos 5 minutos, para luego retirar y dejar escurriendo en un colador.
- En un frasco limpio y esterilizado, colocar ordenadamente las berenjenas ya cocidas, agregándole entre capa y capa las especias (ajo, perejil, ají molido, orégano y laurel).
- Cubrir la parte superior con aceite de girasol, hasta que las berenjenas queden bien cubiertas.
- Lo mejor es que se unifiquen todos los ingredientes algunos días y luego consumir.
En pocas palabras
- Berenjenas en escabeche: Receta tradicional con ingredientes simples y paso a paso accesible.
- Versatilidad: Ideal como entrada, acompañamiento o para picadas, se conserva en heladera.
- Elaboración: Incluye corte, salado, cocción en vinagre y conservación en aceite con especias.
Resumen generado por Thinkindot AI