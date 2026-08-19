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Una delicia

Así se hace la mejor receta de berenjena en escabeche casera para una picada

Esta receta de berenjena en escabeche se destaca por su intenso sabor, porque lleva simples ingredientes y su paso a paso es sencillo

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de berenjena en escabeche le encanta a casi todo el mundo y se destaca porque se prepara con una receta bastante fácil de llevar a cabo.

La receta de berenjena en escabeche le encanta a casi todo el mundo y se destaca porque se prepara con una receta bastante fácil de llevar a cabo.

Esta receta de berenjena en escabeche se roba todas las miradas y toda la atención cuando hay una picada entre medio. Se puede comer entrada de algún plato o junto a otros ingredientes, en familia, con amigos o solo. Se trata de la verdura reina indiscutida a la hora de preparar una conserva casera.

Lo mejor es que preparar esta berenjena en conserva, es que todo el mundo debería animarse a elaborarla, ya que se hace con simples ingredientes y el resultado es espectacular.

La berenjena en escabeche se puede hacer de varias formas. Y si hay que recomendar una, que se destaca por ser una de las más tradicionales y sale exquisita, es la que compartimos a continuación:

Esta receta de berenjena dura bastante tiempo si se mantiene en la heladera y se la puede preparar todo el año.

Receta de berenjena en escabeche, ingredientes

Ingredientes

  • 4 berenjenas
  • 2 cucharadas de sal gruesa
  • 2 tazas de vinagre blanco
  • 1 taza de agua
  • 1 cucharada de ajó molido
  • 1 cucharada de orégano
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharada de ajo picado
  • 2 cucharaditas de perejil picado
  • 2 tazas de aceite de girasol de buena calidad
  • 1 frasco esterilizado

Receta de berenjena en escabeche, paso a paso

  1. Cortar las berenjenas lavadas y, sin retirarles la piel, en rodajas de 1 centímetro de espesor, aproximadamente.
  2. Dejar reposar las rodajas de berenjenas en una bandeja o rejilla. Agregar sal a modo de lluvia y lavar luego de 1 hora.
  3. En una cacerola con el vinagre y el agua hirviendo, colocar las rodajas de berenjenas y cocinar por unos 5 minutos, para luego retirar y dejar escurriendo en un colador.
  4. En un frasco limpio y esterilizado, colocar ordenadamente las berenjenas ya cocidas, agregándole entre capa y capa las especias (ajo, perejil, ají molido, orégano y laurel).
  5. Cubrir la parte superior con aceite de girasol, hasta que las berenjenas queden bien cubiertas.
  6. Lo mejor es que se unifiquen todos los ingredientes algunos días y luego consumir.

En pocas palabras

  • Berenjenas en escabeche: Receta tradicional con ingredientes simples y paso a paso accesible.
  • Versatilidad: Ideal como entrada, acompañamiento o para picadas, se conserva en heladera.
  • Elaboración: Incluye corte, salado, cocción en vinagre y conservación en aceite con especias.
Resumen generado por Thinkindot AI

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