Ni una vez por semana ni una vez al mes: cada cuánto hay que pesarse para bajar de peso, según un especialista

A la hora de iniciar un tratamiento para bajar de peso, uno de los consejos más repetidos suele ser el de evitar la balanza para no obsesionarse. No obstante, para el Dr. Diego Segovia, médico especializado en obesidad, esa creencia popular no solo es un mito erróneo, sino que puede jugar en contra de quienes buscan mejorar su salud.
A través de un video informativo publicado en su cuenta oficial de Instagram (@dr.segovia.obesidad), el profesional se encargó de desarmar tres grandes mitos vinculados al descenso de peso y puso el foco en la frecuencia con la que una persona debe controlar su cuerpo en la balanza.
Por qué hay que pesarse todos los días para bajar de peso
Lejos de recomendar el pesaje semanal o mensual, Segovia fue categórico al afirmar que subirse a la balanza todos los días es una práctica fundamental dentro de un proceso de descenso corporal.
"No se puede mejorar lo que no se puede medir", explicó el especialista al desmentir la idea de que el control diario resulta contraproducente. Según detalló, llevar un registro cotidiano permite observar la evolución real del organismo no solo en el lapso de uno o dos días aislados, sino a lo largo de varias semanas.
Para el experto en obesidad, este seguimiento constante cumple una doble función:
- Evaluar el progreso real: permite detectar tendencias sostenidas en el tiempo y ajustar el rumbo a tiempo.
- Sostener la motivación: ver los avances de manera frecuente funciona como un estímulo directo para continuar con los hábitos saludables y evitar el abandono del tratamiento.
La cintura, el otro indicador clave junto a la balanza
Más allá del número que arroja la balanza, el Dr. Diego Segovia subrayó la importancia de complementar el pesaje diario con otra medición igual de reveladora: el perímetro de la cintura.
Al combinar ambos datos, peso corporal y medida abdominal, el paciente logra una lectura mucho más precisa de su evolución física, consolidando un hábito de autocontrol que resulta determinante para alcanzar y sostener el objetivo de bajar de peso de manera fácil y saludable.
En pocas palabras
- Pesaje diario: controlarse en la balanza todos los días es clave para un descenso de peso efectivo, según especialistas.
- Motivación y progreso: el seguimiento cotidiano evalúa la evolución real y sostiene la motivación del paciente.
- Medición complementaria: combinar el peso con el perímetro de la cintura ofrece una lectura precisa del avance físico.