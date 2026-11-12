Ni una vez por semana ni una vez al mes: cada cuánto hay que pesarse para bajar de peso, según un especialista

"No se puede mejorar lo que no se puede medir", explicó el especialista al desmentir la idea de que el control diario resulta contraproducente. Según detalló, llevar un registro cotidiano permite observar la evolución real del organismo no solo en el lapso de uno o dos días aislados, sino a lo largo de varias semanas.

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Para el experto en obesidad, este seguimiento constante cumple una doble función:

Evaluar el progreso real: permite detectar tendencias sostenidas en el tiempo y ajustar el rumbo a tiempo.

permite detectar tendencias sostenidas en el tiempo y ajustar el rumbo a tiempo. Sostener la motivación: ver los avances de manera frecuente funciona como un estímulo directo para continuar con los hábitos saludables y evitar el abandono del tratamiento.

La cintura, el otro indicador clave junto a la balanza

Más allá del número que arroja la balanza, el Dr. Diego Segovia subrayó la importancia de complementar el pesaje diario con otra medición igual de reveladora: el perímetro de la cintura.

Al combinar ambos datos, peso corporal y medida abdominal, el paciente logra una lectura mucho más precisa de su evolución física, consolidando un hábito de autocontrol que resulta determinante para alcanzar y sostener el objetivo de bajar de peso de manera fácil y saludable.