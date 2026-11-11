La racha que Independiente Rivadavia buscará extender en suelo cordobés

El rival fue Almirante Brown y el escenario, el Mario Alberto Kempes. Bajo un intenso calor, la Lepra logró imponerse a su rival en el tiempo reglamentario y, de esta manera, consiguió el tan anhelado ascenso a la élite del fútbol argentino.

Independiente Rivadavia ascendió a la Liga Profesional en el Mario Alberto Kempes.

Independiente Rivadavia minimizó a su rival y con los goles de Braian Sánchez y Victorio Ramis, quien continúa en el primer equipo, abrochó el 2-0 que lo catapultó a la Liga Profesional.

De esta manera la Lepra, de la mano de Alfredo Berti, volvió a codearse con los grandes equipos del país. Fiel a su historia, y lejos de conformarse con lo logrado, la institución fue por más. Y logró mucho más.

El pase a la final de la Copa Argentina, también en el Kempes

Dos años más tarde, y después de haber logrado la permanencia en su primera temporada en la Liga Profesional, Independiente Rivadavia se reencontró con el escenario en el que fue feliz. Y, una vez más, se retiró con una sonrisa.

El 24 de octubre de 2025 se vio las caras con River en el Mario Alberto Kempes. Aquella jornada, marcada por una lluvia torrencial que obligó a extender el entretiempo a más de una hora, la cita se dio en el marco de las semifinales de la Copa Argentina.

Fabrizio Sartori convirtió su penal en la tanda ante River.

El partido terminó 0-0 y la Lepra se impuso a través de la tanda de penales. Ezequiel Centurión atajó uno, el Millonario desperdició otro y Sebastián Villa le puso la frutilla al postre para que miles de mendocinos deliraran bajo el cielo cordobés.

La primera estrella para Mendoza, en cancha de Instituto

Semanas más tarde, más precisamente el 5 de noviembre, Independiente Rivadavia tuvo una nueva cita con la historia. Y por cosas del destino, otra vez fue en Córdoba. Eso sí, esta vez en cancha de Instituto.

El estadio Monumental Presidente Perón fue el escenario elegido para que Mendoza sumara su primera estrella. La final fue épica. Tuvo todos los condimentos y, a pesar de ello, la Lepra logró imponerse para dar una nueva vuelta olímpica.

Por penales, la Lepra le ganó a Argentinos la final de la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia puso el 1-0 de la mano de Alex Arce y se quedó con uno menos en el primer tiempo. En el complemento estiró la ventaja, se quedó con nueve, echaron a Alfredo Berti y se lesionó Ezequiel Centurión. Pero esto no fue todo, ya que Gonzalo Marinelli ingresó estando desgarrado y Argentinos lo empató en la última.

Como si fuera poco, en la tanda de penales el arquero del Azul atajó, pero el remate debió repetirse porque Nicolás Ramírez cobró que se había adelantado. Allí Marinelli se convirtió en héroe al volver a ahogarle el grito de gol a Molina. Y después Sebastián Villa volvió a definir la serie para que su equipo gritara campeón.