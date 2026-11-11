Mauricio Pochettino se acerca al Manchester United y deberá activar una cláusula millonaria en Estados Unidos

A pesar de mantenerse con vida en la Champions League, con 6 puntos en 4 fechas y dentro de la zona de clasificación a los playoffs, las horas de Carrick en el club parecen estar contadas, tras una serie de reuniones internas que determinaron que no debe seguir al mando del club.

El presente del Manchester United y de Pochettino

Los Red Devils atraviesan una crisis deportiva. En 10 partidos disputados en la Premier League, el equipo marcha en la 18va posición con apenas 8 puntos, ubicándose en puestos de descenso. Además, quedaron eliminados de la Carabao Cup a manos del Brighton.

Pochettino dirige actualmente a la selección de Estados Unidos, con la que firmó contrato hasta 2030 hace solo 5 meses. El vínculo incluye una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares, cifra que el club inglés estaría dispuesto a desembolsar.

La trayectoria de Mauricio Pochettino

Como jugador

Newell's 1988-1994

Espanyol (España) 1994-2001

Paris Saint-Germain (Francia) 2001-2003

Girondins de Bordeaux (Francia) 2003-2004

Espanyol (España) 2004-2006

Ganó 2 títulos con Newell's, 2 con el Espanyol y uno con el PSG.

Como DT

Espanyol (España) 2008-2012

Southampton (Inglaterra) 2012-2014

Tottenham (Inglaterra) 2014-2020

Paris Saint-Germain (Francia) 2020-22

Chelsea (Inglaterra) 2023-2024

Selección de Estados Unidos 2024-2026

Ganó 3 títulos con el PSG.

Un nuevo desafío en el Manchester United

El técnico argentino conoce bien el fútbol inglés, habiendo dirigido previamente al Southampton, Tottenham y Chelsea. Su posible llegada al Manchester United se da en un momento crítico para el club, que busca revertir su pobre desempeño en la liga local y en copas.

En el plantel de los Diablos Rojos se encuentra el defensor argentino Lisandro Martínez, quien ha perdido terreno en el equipo durante los últimos partidos y la llegada de Pochettino podría significar un nuevo impulso para la carrera del futbolista en Old Trafford.