Mauricio Pochettino se acerca al Manchester United y deberá activar una cláusula millonaria en Estados Unidos

El Manchester United tiene avanzadas conversaciones con Mauricio Pochettino para que asuma como técnico hasta el final de la temporada, en reemplazo de Michael Carrick.
Mauricio Pochettino aceptó la propuesta para asumir en el Manchester United y su salida de Estados Unidos implicaría activar una cláusula millonaria
El Manchester United tiene avanzadas conversaciones con Mauricio Pochettino para que asuma como técnico hasta el final de la temporada, en reemplazo de Michael Carrick.
Según reportó Sky Sports y The Athletic, el entrenador argentino aceptó la propuesta y solo restan detalles para su arribo a Old Trafford.
El director técnico santafesino aún no abandonó el elenco estadounidense y dirigió el entrenamiento de este miércoles, por lo que se espera que llegue a Inglaterra después de la fecha FIFA en la que jugará dos partidos Haití (14 y 17 de noviembre) ya que además aún no se confirmó la salida de Carrick.
A pesar de mantenerse con vida en la Champions League, con 6 puntos en 4 fechas y dentro de la zona de clasificación a los playoffs, las horas de Carrick en el club parecen estar contadas, tras una serie de reuniones internas que determinaron que no debe seguir al mando del club.
Los Red Devils atraviesan una crisis deportiva. En 10 partidos disputados en la Premier League, el equipo marcha en la 18va posición con apenas 8 puntos, ubicándose en puestos de descenso. Además, quedaron eliminados de la Carabao Cup a manos del Brighton.
Pochettino dirige actualmente a la selección de Estados Unidos, con la que firmó contrato hasta 2030 hace solo 5 meses. El vínculo incluye una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares, cifra que el club inglés estaría dispuesto a desembolsar.
Como jugador
Ganó 2 títulos con Newell's, 2 con el Espanyol y uno con el PSG.
Como DT
Ganó 3 títulos con el PSG.
El técnico argentino conoce bien el fútbol inglés, habiendo dirigido previamente al Southampton, Tottenham y Chelsea. Su posible llegada al Manchester United se da en un momento crítico para el club, que busca revertir su pobre desempeño en la liga local y en copas.
En el plantel de los Diablos Rojos se encuentra el defensor argentino Lisandro Martínez, quien ha perdido terreno en el equipo durante los últimos partidos y la llegada de Pochettino podría significar un nuevo impulso para la carrera del futbolista en Old Trafford.