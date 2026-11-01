El universo de Quino ya tiene casa propia en el corazón de su Mendoza natal

Felipe y Mafalda dan la bienvenida en las puertas de la ex Escuela Mitre, convertida en Espacio Cultural Quino. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

La elección de la sede aporta una carga simbólica al espacio cultural ya que se emplaza en el emblemático edificio de la ex Escuela Bartolomé Mitre, situado en la avenida San Martín al 22, en el límite entre la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz.

Esta construcción centenaria, inaugurada en 1906 tras un largo proceso edilicio iniciado en el siglo XIX, representa el único exponente en pie de un programa de 12 escuelas urbanas de época. Tras décadas de inactividad a raíz de los sismos y un avanzado deterioro, el inmueble fue íntegramente restaurado y puesto en valor para recuperar su esplendor arquitectónico original.

Museo vivo para honrar el legado de Quino

La propuesta museográfica, diseñada por la curadora y artista visual Marcela Furlani junto a un equipo interdisciplinario, propone un recorrido dinámico que trasciende la simple contemplación estática.

Las salas del Espacio Cultural Quino combinan áreas estables, muestras temporarias, recursos interactivos y espacios abiertos para albergar la producción del autor de Mafalda, así como exposiciones de otros ilustradores históricos y contemporáneos.

De este modo se busca entrelazar la memoria gráfica con la reflexión crítica sobre temas universales como la política, el medioambiente, la desigualdad y los derechos humanos.

Una de las salas del espacio cultural recrea el estudio de trabajo de Quino en Buenos Aires, con objetos personales cedidos por su familia. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Uno de los mayores atractivos del nuevo centro cultural es la recreación exacta del estudio porteño de Quino, trasladado íntegramente a Mendoza con sus herramientas, mobiliario, discos y objetos cotidianos.

Este sector íntimo permite a los visitantes adentrarse en el pulso creativo del maestro y comprender la calidez humana que caracterizó su obra.

Quino en 360º: muestras, objetos personales y humor gráfico

Además, el lugar cuenta con un perfil fuertemente pedagógico, programando visitas guiadas escolares, talleres, una biblioteca especializada y áreas de encuentro destinadas a impulsar a la comunidad artística local.

Con una entrada general accesible -será gratuita hasta el domingo 8 de noviembre mediante inscripción previa en EntradaWeb-, el Espacio Cultural Quino funcionará de martes a domingo y feriados, de 9 a 18.

El Espacio Cultural Quino abrió sus puertas este fin de semana. Celebra el legado del humorista gráfico mendocino Joaquín Salvador Lavado Tejón, y en las paredes brilla naturalmente su personaje más icónico: Mafalda. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

La iniciativa no solo enriquece la oferta cultural de la región sino que consolida un atractivo turístico de jerarquía internacional, garantizando que el legado reflexivo, lúdico y transformador de Quino continúe interpelando de manera viva a las nuevas generaciones.

Para conocer de primera mano el diseño creativo de este nuevo centro cultural de Mendoza, y su propósito institucional, dialogamos con el subsecretario de Cultura de la provincia, Diego Gareca, quien aseguró que "el mejor homenaje que podemos hacer a Quino una vez abierto este espacio es que sea un espacio pensado para toda la sociedad".

De las raíces mendocinas al corazón de la cultura universal

-Este proyecto se anunció originalmente en 2021 para el Parque General San Martín, pero la gestión decidió reorientarlo hacia la ex Escuela Mitre. ¿Qué motivó este cambio de rumbo y qué significa elegir este edificio centenario?

-Fue anunciado en el parque, en los terrenos que posee el Gobierno de Mendoza, pero decidimos tener un espacio más cercano a la gente. Estar sobre la calle San Martín, tomar un bien patrimonial como ha sido la antigua Escuela Mitre, nos parece un lugar formidable.

También es otro proyecto a lo que se manifestó en algún momento del 2021, aunque mantiene la esencia y la trascendencia de homenajear a Quino y creo que el resultado es formidable.

-La participación de la familia de Quino ha sido clave en cada etapa. ¿Cómo se logró este acuerdo de cooperación y qué representa para la provincia contar con material original e inédito?

-Ha sido un desafío, un trabajo y un agradecimiento a la familia. Y para nosotros eso es casi el corazón del Espacio Quino. El rol de la familia es fundamental en esto. Gracias a ese compromiso que han puesto de manifiesto, la provincia de Mendoza abrirá las puertas de este espacio y sin lugar a dudas será un espacio que le rinda homenaje a Quino con lo que significa no solamente para Mendoza sino para el mundo.

Así que la participación de la familia ha sido fundamental, sin ese compromiso asumido por la familia hubiese sido imposible pensar un espacio así. Han cedido toda la biblioteca, objetos personales y han acompañado en cada detalle del trabajo que se ha hecho para abrir este espacio.

El aporte de la familia de Quino fue fundamental para exhibir sus libros y discos, revelando la intimidad del artista más allá de su obra. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

-Uno de los puntos más altos del recorrido es la recreación exacta del estudio porteño del artista. ¿Qué representa este espacio íntimo para quienes visiten el centro cultural?

-Sin lugar a dudas el estudio de Quino se convertirá de alguna manera en el lugar más observado en el recorrido. ¿Por qué? Porque está parte de su sentir. Me parece que cuando estas figuras que interactúan con las sociedades desarrollan las obras, nosotros conocemos sus obras pero también nos metemos un poco en el corazón, en la intimidad de Quino que desde luego habita la sencillez, algo que un poco también hemos conocido a través de su obra.

Una obra maravillosa pero con una calidez, con una sencillez humana que lo caracterizó a Quino... una coherencia muy grande. Transitar la sala donde van a estar los objetos personales será un momento de mucha emoción.

Un guion curatorial que dialoga con todas las generaciones

-El diseño curatorial a cargo de Marcela Furlani combina áreas estables, interactivas y al aire libre. ¿Cómo se estructuró el guion para conectar tanto con los seguidores de Mafalda como con los nuevos públicos?

-Marcela Furlani es la persona que designa la familia Lavado (heredera de la obra de Quino) para encarar junto con el Gobierno de Mendoza esta tarea de abrir el espacio. Ella ha hecho un gran trabajo curatorial sobre el recorrido, sobre el guion que tiene el Espacio Quino y sobre las sensibilidades que atraviesa a Quino y que no solamente tiene que ver con Mafalda sino que tiene que ver con una mirada integral sobre su obra.

Será un espacio único en el mundo que le rinde homenaje a la obra de Quino. Dentro de esa obra está quizás la mundialmente conocida Mafalda, entonces vamos a tener muchas respuestas sobre el pensar de Quino, el por qué de Mafalda.

Una secuencia cronológica de la vida y obra de Quino se ubica al inicio del recorrido por este nuevo espacio cultural de Mendoza. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

-Pensando en la comunidad artística actual, ¿de qué manera el Espacio Quino se convertirá en una plataforma para los ilustradores y humoristas gráficos de Mendoza y del país?

-Este espacio nace con la intención de cobijar a los ilustradores y humoristas gráficos de la provincia. Ahora comenzará un recorrido por aquellos ilustradores y humoristas gráficos nacionales, amigos de Quino con los que queremos desarrollar una agenda y poder propiciar actividades abiertas a la comunidad.

Creo que el mejor homenaje que podemos hacer a Quino una vez abierto este espacio es que sea un espacio que esté pensado para toda la sociedad. Entonces nos parece sumamente significativo que el Espacio Quino se convierta en un espacio que pueda promover el trabajo que hacen ilustradores y humoristas gráficos de Mendoza.

Vamos a tener una pequeña sala para muestras temporarias y después hay elementos en exhibición con respecto a las obras de Quino. Tiene su fortaleza en su casa, en su lugar donde Quino vivió, por eso creo que va a ser un lugar único en el mundo, porque en esto tiene mucho que ver la familia, en un 100% la decisión de poder propiciar este espacio cultural.

El Espacio Cultural Quino cuenta con una tienda de merch y libros del célebre ilustrador, además de un café. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Están los libros de Quino que tenía en su casa, todo lo que tiene que ver con el imaginario de Quino, todo lo que lo rodeaba está dentro de este lugar. Está la música que escuchaba, hay un escaparate con CDs que escuchaba.

El trabajo que se ha hecho es muy importante, se ha recreado la sala donde él ilustraba, sus libros, su música, sus objetos personales, todo lo que él tenía colgado a su alrededor va a estar dispuesto en el Espacio Quino.

Proyección turística, sostenibilidad y un legado vigente

-Ubicado en un punto estratégico sobre la avenida San Martín, ¿qué impacto prevé que tendrá el espacio en la oferta turística y cultural de la provincia?

-El espacio ha quedado en el centro de Mendoza, en el límite entre dos departamentos que componen el Gran Mendoza porque una de las cosas era poder facilitar la llegada. Es de fácil acceso, está sobre la calle más importante que tiene la provincia. La intención es fomentar el hecho de generar un vínculo importante con el turismo.

Es un espacio que no tiene límite de edades y son bienvenidos todos los turistas para que puedan descubrir aquel Quino que no han conocido.

-Para garantizar el mantenimiento activo del lugar, se proyectó una tienda temática, un café y un esquema de entradas generales y diferenciadas. ¿Cómo funcionará este modelo de gestión?

-Sí, va a tener una tiendita donde se van a comercializar productos de Quino, particularmente de Mafalda. También el espacio va a tener un café.

El modelo de gestión es un nuevo espacio cultural de Mendoza que va a tener un costo el ingreso que nos permita sostenerlo a largo plazo, también la posibilidad de las necesidades que el mismo espacio comience a demandar. Así que se va a pagar una entrada de $2.500 y de $1.300 para estudiantes universitarios y jubilados.

Tenemos un sistema público de museos y espacios culturales que atienden distintos segmentos, distintos lenguajes del arte visual. A partir de ahora, con el Espacio Cultural Quino, Mendoza abre un espacio para el humor gráfico y la ilustración con la posibilidad de hacer pequeñas exposiciones, charlas. Tiene un auditorio así que es un poco la intención de generar un espacio que congregue a ilustradores y humoristas gráficos de Mendoza y el del resto de Argentina.

El diseño y montaje estuvo a cargo de un equipo que comandó la curadora del espacio, Marcela Furlani, elegida por la familia de Quino para tal fin. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Un lugar para visitar el "interior" de Quino

-A 6 años de su partida, ¿cuál es la principal reflexión o huella que le gustaría que se lleve un visitante al cruzar la puerta de salida del Espacio Cultural Quino?

-Hace 6 años de la partida de Quino. Justamente me parece que es la pregunta más relevante, sobre todo para las nuevas generaciones. El Espacio Quino nace para que quienes no conocieron la obra de Quino puedan hacerlo y puedan descubrir a una de las figuras más influyentes en la cultura argentina, por supuesto de Mendoza, Latinoamérica y el mundo de habla hispana; pero también uno de los humoristas gráficos que más ha generado una cuestión de construir una mirada que contemple al mundo.

La cenetaria Escuela Mitre fue restaurada por completo para albergar el Espacio Cultural Quino. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

La intención del Espacio Quino es que cuando vengan a visitarlo tengan la posibilidad de descubrir y conocer la humanidad de un hombre fantástico que ha dado Mendoza.

Me gustaría que los mendocinos y turistas vengan a descubrir la genialidad de Quino, sobre todo las nuevas generaciones. Y los que lo conocieron a través de su obra van a tener la posibilidad de conocer un poco más del Quino interior a través de sus objetos personales que se van a encontrar dentro del recorrido.