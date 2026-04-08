Mafalda en Netflix: se conoció la primera imagen de la serie que ya tiene fecha de estreno

mafalda netflix Mafalda y su primera imagen oficial. Se viene la serie en Netflix.

Es bueno resaltar que Campanella ya llevó a la pantalla una obra argentina que nació desde la literatura y de la mano de Roberto Fontanarrosa, Metegol, película basada en el cuento "Memorias de un wing derecho" y que fue un éxito total.

Campanella, un fanático de Mafalda que llegará a Netflix en 2027

Juan José Campanella ya manifestó su vínculo personal con la obra del mendocino Joaquín Lavado al recordar que descubrió a Mafalda en su infancia como un desafío tanto intelectual como emocional. Según expresó, entre el humor de las tiras encontraba nuevas palabras y reflexiones que lo llevaban incluso a consultar el diccionario.

Mucho más allá de su rechazo a tomar sopa, Mafalda se consolidó como una figura que interpela la realidad argentina y mundial con una mirada crítica, irónica y lúcida. A través de sus viñetas, Quino abordó temas como la política internacional, los conflictos sociales, la vida familiar y la cotidianeidad, siempre desde la perspectiva de una niña que cuestiona absolutamente todo.

Juan José Campanella Juan José Campanella estará al frente de Mafalda en Netflix.

La serie de Netflix buscará respetar ese espíritu original, combinando mucho humor, sarcasmo y reflexión, elementos que convirtieron a la historieta en un fenómeno global desde su aparición en la década del 60. La obra fue traducida a más de 20 idiomas.

Además, el lanzamiento funcionará como homenaje a su creador, fallecido el 30 de septiembre de 2020 a los 88 años. Quino dejó un legado imborrable que trascendió fronteras y generaciones con sus geniales creaciones artísticas.