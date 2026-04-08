La historieta de Mafalda, uno de los símbolos culturales más influyentes de Argentina a nivel global, será adaptada en formato serie por la plataforma Netflix. El anuncio de la producción, que ya cuenta con su primera imagen oficial, despertó expectativas entre seguidores de distintas generaciones que crecieron con el personaje del mendocino Joaquín Salvador Lavado, Quino.
Mafalda en Netflix: se conoció la primera imagen de la serie que ya tiene fecha de estreno
Mafalda, la creación del mendocino Quino, estrenará en Netlix y la expectativa es gigante. Los detalles de una serie que promete humor, sarcasmo y reflexión
Según confirmó la plataforma de streaming, la producción se estrenará en 2027. La noticia fue acompañada por una primera imagen del icónico personaje, donde se la ve de espaldas, sentada en el suelo y con su clásico vestido rojo con moño, en una escena cargada de nostalgia y expectativa.
El proyecto estará a cargo nada menos que de Juan José Campanella, director reconocido internacionalmente y ganador del premio Oscar por El secreto de sus ojos. En esta adaptación trabajará junto a Gastón Gorali, quien se desempeñará como co-guionista y productor general.
Es bueno resaltar que Campanella ya llevó a la pantalla una obra argentina que nació desde la literatura y de la mano de Roberto Fontanarrosa, Metegol, película basada en el cuento "Memorias de un wing derecho" y que fue un éxito total.
Campanella, un fanático de Mafalda que llegará a Netflix en 2027
Juan José Campanella ya manifestó su vínculo personal con la obra del mendocino Joaquín Lavado al recordar que descubrió a Mafalda en su infancia como un desafío tanto intelectual como emocional. Según expresó, entre el humor de las tiras encontraba nuevas palabras y reflexiones que lo llevaban incluso a consultar el diccionario.
Mucho más allá de su rechazo a tomar sopa, Mafalda se consolidó como una figura que interpela la realidad argentina y mundial con una mirada crítica, irónica y lúcida. A través de sus viñetas, Quino abordó temas como la política internacional, los conflictos sociales, la vida familiar y la cotidianeidad, siempre desde la perspectiva de una niña que cuestiona absolutamente todo.
La serie de Netflix buscará respetar ese espíritu original, combinando mucho humor, sarcasmo y reflexión, elementos que convirtieron a la historieta en un fenómeno global desde su aparición en la década del 60. La obra fue traducida a más de 20 idiomas.
Además, el lanzamiento funcionará como homenaje a su creador, fallecido el 30 de septiembre de 2020 a los 88 años. Quino dejó un legado imborrable que trascendió fronteras y generaciones con sus geniales creaciones artísticas.