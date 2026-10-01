Mafalda sale del papel: llega a Buenos Aires una mega muestra inmersiva del personaje de Quino

El universo de Mafalda, Manolito, Susanita, Felipe y toda la entrañable pandilla creada por Quino dará un salto histórico de las viñetas a la realidad. Este octubre en el Centro Cultural Recoleta será el escenario del estreno mundial de "Mafalda Inmersiva", una propuesta cultural y de entretenimiento de escala global que permitirá al público caminar, literalmente, por los escenarios, reflexiones y frases icónicas de la historieta argentina más famosa del mundo.
El proyecto es una experiencia multisensorial e itinerante que cuenta con la licencia oficial de los herederos de Quino y el respaldo de la Embajada de Francia y el Institut Français d'Argentine. Diseñada para unir a distintas generaciones, la muestra despliega 1.300 metros cuadrados y ofrece un recorrido interactivo de 60 minutos donde cada viñeta cobra movimiento manteniendo una fidelidad absoluta a los trazos y textos originales.
Tecnología de última generación al servicio del universo de Quino
La exposición propone un viaje físico y digital estructurado en 15 salas temáticas ambientadas en las grandes ideas, los personajes y los espacios cotidianos de la tira. El humor, la mirada social, la familia, la política y la paz mundial cobran dimensión mediante el uso de recursos tecnológicos de vanguardia desarrollados por un equipo multidisciplinario internacional de Argentina, España e Inglaterra.
A lo largo del trayecto, los visitantes encontrarán proyecciones de video mapping en alta resolución, experiencias 360° con sonido espacializado, pantallas táctiles interactivas, figuras volumétricas a escala real y animaciones 2D. Además, la muestra suma una sala de realidad virtual multiusuario donde varios participantes interactúan simultáneamente en tiempo real, música original compuesta para la muestra y un espacio lúdico pensado para que los más chicos descubran a los personajes a través del juego.
Producción de nivel internacional con sello argentino
La dirección y producción general del proyecto está a cargo de Damián Kirzner, referente en contenidos digitales y tecnologías extendidas (XR) en América Latina con más de 35 años de trayectoria en medios y entretenimiento (creador y productor de éxitos como Okupas, Sorpresa y Media y Fugitivos).
"Será un viaje único que conectará a los nativos digitales y a las viejas generaciones con el entrañable mundo de Mafalda", destacó Kirzner sobre esta adaptación que, tras su paso por la Ciudad de Buenos Aires, emprenderá una gira internacional por distintas ciudades de Europa y Latinoamérica.
El espectáculo funcionará de martes a domingos en el Recoleta, con fácil acceso a través de la Línea H de subte y múltiples líneas de colectivo. Las entradas ya se comercializan a través de la web oficial, con valores que varían según el día, la franja horaria y el acceso opcional al módulo de realidad virtual, contando además con promociones para grupos familiares.
Datos útiles: precios y horarios de la muestra
- Lugar: Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, CABA).
- Fecha de estreno: Octubre de 2026.
- Horarios: Martes a viernes de 12 a 21. Sábados, domingos y feriados de 11 a 21 (Último ingreso a las 20).
- Entradas generales: Entre $33.600 y $55.000 (según día y horario). Opciones con Realidad Virtual entre $44.800 y $68.320. Menores de 36 meses pagan $5.600.
- Packs familiares (4 personas): Desde $96.000.
- Venta oficial: mafaldainmersiva.com
En pocas palabras
- Estreno: "Mafalda Inmersiva" llega al Centro Cultural Recoleta en octubre con 15 salas y realidad virtual.
- Experiencia: la muestra interactiva de 60 minutos revive el universo de Quino con tecnología de punta.
- Gira: tras su paso por Buenos Aires, la exposición iniciará un recorrido internacional.