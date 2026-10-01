Mafalda sale del papel: llega a Buenos Aires una mega muestra inmersiva del personaje de Quino

A lo largo del trayecto, los visitantes encontrarán proyecciones de video mapping en alta resolución, experiencias 360° con sonido espacializado, pantallas táctiles interactivas, figuras volumétricas a escala real y animaciones 2D. Además, la muestra suma una sala de realidad virtual multiusuario donde varios participantes interactúan simultáneamente en tiempo real, música original compuesta para la muestra y un espacio lúdico pensado para que los más chicos descubran a los personajes a través del juego.

La muestra incorpora tecnología de realidad virtual multiusuario para interactuar simultáneamente dentro del universo de la historieta.

Producción de nivel internacional con sello argentino

La dirección y producción general del proyecto está a cargo de Damián Kirzner, referente en contenidos digitales y tecnologías extendidas (XR) en América Latina con más de 35 años de trayectoria en medios y entretenimiento (creador y productor de éxitos como Okupas, Sorpresa y Media y Fugitivos).

Damián Kirzner, referente en contenidos digitales y productor general de la experiencia que lleva el mundo de Quino a la realidad.

"Será un viaje único que conectará a los nativos digitales y a las viejas generaciones con el entrañable mundo de Mafalda", destacó Kirzner sobre esta adaptación que, tras su paso por la Ciudad de Buenos Aires, emprenderá una gira internacional por distintas ciudades de Europa y Latinoamérica.

Los visitantes pueden recorrer escenografías a escala real de los espacios y rincones más emblemáticos de la historieta.

El espectáculo funcionará de martes a domingos en el Recoleta, con fácil acceso a través de la Línea H de subte y múltiples líneas de colectivo. Las entradas ya se comercializan a través de la web oficial, con valores que varían según el día, la franja horaria y el acceso opcional al módulo de realidad virtual, contando además con promociones para grupos familiares.

Datos útiles: precios y horarios de la muestra