La salsa blanca es una receta muy versátil de la cocina, ya que sirve como base para pastas, canelones y todo tipo de platos gratinados que merezcan una salsa espectacular. Sin embargo, lograr que quede cremosa al 100% y sin grumos suele ser un desafío, aunque hay un pequeño secreto para lograrlo.
Los mejores cocineros lo hacen: para que la salsa blanca quede más cremosa, no se agrega manteca sino un ingrediente parecido
La salsa blanca es una de las opciones más útiles para cualquier receta que implique pastas o salsas. Te contamos el truco clave para su cremosidad
Conseguir la textura perfecta de la salsa blanca es posible y el truco no está en sumar más manteca, sino más bien se trata de fusionarla con otro lácteo que cumple una función mejorada.
Los cocineros coinciden: la cremosidad de la salsa blanca no se logra con manteca, sino con otro lácteo
Un pequeño ajuste en la receta de la salsa blanca permite evitar los grumos y conseguir la textura ideal para cualquier comida que la necesites. El secreto para conseguir la textura perfecta está en la leche.
Pues en lugar de agregar manteca cuando la salsa queda demasiado espesa o grumosa, lo ideal es incorporar 50 ml de leche durante la preparación para regular la consistencia y tener como resultado una salsa suave, fluida y sin grumos.
Si bien la receta tradicional de salsa blanca lleva manteca, que le da sabor y algo de grasa, la harina que endurece la mezcla y la leche que le aporta una textura especial, cuando la preparación queda muy densa, optan por sumar manteca, pero eso no siempre soluciona el problema.
Por eso, los mejores cocineros revelan el mejor truco para una cremosidad única: 50 ml de leche extra. La cantidad es ideal y se debe respetar porque ayuda a corregir la textura sin alterar el equilibrio de los ingredientes. Así, la salsa recupera su cremosidad y se vuelve más fácil de usar en cualquier plato.
El ingrediente que mejora la receta de cualquier salsa blanca
Hay un condimento clásico que realza el sabor de la salsa blanca, le da aroma y personalidad: la nuez moscada. Además, funciona como potenciador de grasas lácteas, le da un toque amaderado y un poco dulce y, a su vez, equilibra la pesadez de la crema.
En pocas palabras
- El secreto: para una salsa blanca más cremosa, se recomienda añadir 50 ml de leche extra en lugar de manteca adicional.
- Beneficio: este truco ayuda a corregir la textura, evitando grumos y logrando una consistencia suave y fluida.
- Sabor adicional: la nuez moscada realza el sabor, aroma y equilibrio de la salsa blanca.