Los mejores cocineros lo hacen: para que la salsa blanca quede más cremosa, no se agrega manteca sino un ingrediente parecido

Pues en lugar de agregar manteca cuando la salsa queda demasiado espesa o grumosa, lo ideal es incorporar 50 ml de leche durante la preparación para regular la consistencia y tener como resultado una salsa suave, fluida y sin grumos.

Si bien la receta tradicional de salsa blanca lleva manteca, que le da sabor y algo de grasa, la harina que endurece la mezcla y la leche que le aporta una textura especial, cuando la preparación queda muy densa, optan por sumar manteca, pero eso no siempre soluciona el problema.

Agrega leche a la salsa blanca y te quedará sin grumos y mucho más cremosa.

Por eso, los mejores cocineros revelan el mejor truco para una cremosidad única: 50 ml de leche extra. La cantidad es ideal y se debe respetar porque ayuda a corregir la textura sin alterar el equilibrio de los ingredientes. Así, la salsa recupera su cremosidad y se vuelve más fácil de usar en cualquier plato.

El ingrediente que mejora la receta de cualquier salsa blanca

Hay un condimento clásico que realza el sabor de la salsa blanca, le da aroma y personalidad: la nuez moscada. Además, funciona como potenciador de grasas lácteas, le da un toque amaderado y un poco dulce y, a su vez, equilibra la pesadez de la crema.