Cómo hacer Salsa blanca casera: la receta tradicional con harina y la versión más liviana con maicena

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Ya sea en su versión clásica con harina o en la opción con maicena, la salsa blanca sigue siendo una de las recetas más elegidas por su practicidad y su capacidad de adaptarse a múltiples comidas.

Truco: cómo hacer Salsa blanca sin grumos

El secreto de la Salsa blanca o bechamel consiste en no dejar de remover la mezcla durante la cocción y en ir agregando los ingredientes de a poco para mantener la misma temperatura.

Si la bechamel queda con grumos, intenta disolverla con las varillas. También, puedes llevar la preparación a la batidora y retornarla a la sartén para continuar con la cocción.

Recetas de la Salsa blanca tradicional con harina

Ingredientes:

50 g de manteca

50 g de harina de trigo

600 ml de leche entera

Sal

Nuez moscada

Procedimiento:

Primero, en una sartén al fuego, agrega la manteca. Una vez que se funda, suma la misma cantidad de harina y remueve formando una pasta. A continuación, agrega la leche de a poco sin dejar de remover. Ahora, revuelve con varillas, par aque no se formen grumos. Si la leche está caliente antes de añadirla, se logran mejores resultados. Pero no debes añadir más leche hasta que la anterior se absorba. Para finalizar, cuando tengas la consistencia deseada, añade sal y nuez moscada. Si quieres que la salsa blanca quede más espesa, deja que el líquido se evapore de a poco mientras que la sartén se llena de burbujas.

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Cómo es la receta de la Salsa blanca liviana con maicena

Ingredientes:

1 l de leche

1/2 vaso de maicena (la cantidad puede variar dependiendo de la consitencia deseada)

Sal y pimienta, a gusto

Nuez moscada, a gusto

Manteca

Procedimiento:

Para empezar, en una olla grande a fuego medio, vierte la leche hasta que entibie. A continuación, diluye la maicena en medio vaso de agua o un poco de la leche y vuélcala en la olla. Revuelve para que los ingredientes se combinen bien y suma la sal, la pimienta y la nuez moscada, a gusto. También agrega un cubito de manteca. Por último, continúa revolviendo hasta que la Salsa blanca con maicena espese. Si queda muy firme, puedes agregar un chorrito de leche y revolver hasta integrar.