La salsa blanca, también conocida como bechamel, es una de las recetas más clásicas y versátiles de la cocina. Su textura cremosa y su sabor suave la convierten en el complemento ideal para una gran variedad de platos, desde pastas y verduras hasta carnes y rellenos de tartas o empanadas.
Cómo hacer Salsa blanca casera: la receta tradicional con harina y la versión más liviana con maicena
2 recetas fáciles y versáties: cómo hacer salsa blanca con harina o maicena. Te dejamos la versión tradicional y una más liviana
Dentro de las recetas tradicionales, la salsa blanca se elabora con harina, leche y manteca, logrando una consistencia espesa y uniforme. Sin embargo, también existe una versión más liviana preparada con maicena, perfecta para quienes buscan una alternativa más ligera sin resignar sabor.
De origen europeo, esta preparación se popularizó en la cocina francesa y con el tiempo se convirtió en un básico infaltable en todo tipo de recetas caseras. Además, ingredientes como la nuez moscada aportan ese toque distintivo que realza su sabor.
Ya sea en su versión clásica con harina o en la opción con maicena, la salsa blanca sigue siendo una de las recetas más elegidas por su practicidad y su capacidad de adaptarse a múltiples comidas.
Truco: cómo hacer Salsa blanca sin grumos
El secreto de la Salsa blanca o bechamel consiste en no dejar de remover la mezcla durante la cocción y en ir agregando los ingredientes de a poco para mantener la misma temperatura.
Si la bechamel queda con grumos, intenta disolverla con las varillas. También, puedes llevar la preparación a la batidora y retornarla a la sartén para continuar con la cocción.
Recetas de la Salsa blanca tradicional con harina
Ingredientes:
- 50 g de manteca
- 50 g de harina de trigo
- 600 ml de leche entera
- Sal
- Nuez moscada
Procedimiento:
- Primero, en una sartén al fuego, agrega la manteca. Una vez que se funda, suma la misma cantidad de harina y remueve formando una pasta.
- A continuación, agrega la leche de a poco sin dejar de remover. Ahora, revuelve con varillas, par aque no se formen grumos. Si la leche está caliente antes de añadirla, se logran mejores resultados. Pero no debes añadir más leche hasta que la anterior se absorba.
- Para finalizar, cuando tengas la consistencia deseada, añade sal y nuez moscada. Si quieres que la salsa blanca quede más espesa, deja que el líquido se evapore de a poco mientras que la sartén se llena de burbujas.
Cómo es la receta de la Salsa blanca liviana con maicena
Ingredientes:
- 1 l de leche
- 1/2 vaso de maicena (la cantidad puede variar dependiendo de la consitencia deseada)
- Sal y pimienta, a gusto
- Nuez moscada, a gusto
- Manteca
Procedimiento:
- Para empezar, en una olla grande a fuego medio, vierte la leche hasta que entibie.
- A continuación, diluye la maicena en medio vaso de agua o un poco de la leche y vuélcala en la olla.
- Revuelve para que los ingredientes se combinen bien y suma la sal, la pimienta y la nuez moscada, a gusto. También agrega un cubito de manteca.
- Por último, continúa revolviendo hasta que la Salsa blanca con maicena espese. Si queda muy firme, puedes agregar un chorrito de leche y revolver hasta integrar.