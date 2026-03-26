Tarta sol de vainilla y chocolate: la receta fácil y original que transforma cualquier merienda

La tarta sol de vainilla y chocolate es una de esas recetas que combinan lo visual y original con lo delicioso. Su forma característica, con tiras que se abren como rayos, la convierte en una opción ideal para sorprender en la mesa dulce. Además de su presentación, se destaca por el contraste entre la suavidad de la crema pastelera y el toque intenso del chocolate.
Dentro del universo de las recetas caseras, esta preparación es una alternativa práctica y vistosa. La base se realiza con masa de hojaldre, que aporta una textura crocante por fuera, mientras que en su interior se esconde un relleno cremoso y aromático gracias a la vainilla. A esto se suman las chispas de chocolate, que pueden reemplazarse por frutos secos o frutos rojos.
Receta para hacer la tarta sol de vainilla y chocolate
Ingredientes:
Crema pastelera:
- 250 ml de leche
- 2 yemas de huevo
- 1 vaina de vainilla
- 60 g de azúcar
- 30 g de maicena
Montaje:
- 2 discos de masa de hojaldre
- 75 g de chispas de chocolate
- 1 yema de huevo
Cómo hacer una tarta sol de vainilla y chocolate
- Primero, para la crema pastelera, pon a hervir la leche y la vaina de vainilla.
- Mientras tanto, coloca las yemas en un bol y mezcla con el azúcar. Bate bien con las varillas hasta que empiecen a aclararse.
- Agrega la maicena y vuelve a mezclar. Cuando la leche esté infusionada de vainilla, retírala y añade poco a poco la mezcla de yemas.
- Lleva todo a una cacerola a fuego medio sin dejar de mezclar hasta que espese (son aproximadamente 10 minutos). Retira del fuego y tapa con papel film al ras hasta que se enfríe.
- Coloca la primera masa de hojaldre en una bandeja de horno con papel manteca y extiende la crema fría por encima. Espolvorea pepitas de chocolate.
- Luego, superpone la segunda masa de hojaldre borde con borde con la primera masa y, en el centro de la segunda, coloca un pequeño vaso boca abajo.
- Corta la tarta en 16 partes iguales, de forma que queden tiras. Gira suavemente cada una y retira el vaso.
- Pinta la tarta sol de vainilla y chocolate con huevo batido y refrigera durante 10 minutos. Finalmente, cocina por 25 minutos a 180 °C y listo.