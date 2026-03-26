El accidente más triste: un jubilado podaba un árbol en su casa y todo terminó en tragedia

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Para llevar a cabo la tarea de jardinería, el jubilado utilizó una escalera que le permitió alcanzar la altura necesaria. Sin embargo, por motivos que aún son materia de estricta investigación, en un determinado momento perdió el equilibrio y se precipitó violentamente al vacío. El fuerte impacto de la caída contra el suelo le provocó politraumatismos y lesiones de extrema gravedad que resultaron letales de manera casi automática.

Los familiares y vecinos que se percataron de la desesperante situación dieron aviso inmediato a la línea de emergencias médicas. Lamentablemente, cuando el personal de salud y la ambulancia arribaron al domicilio en San Juan, los profesionales constataron que el hombre de 73 años ya no presentaba signos vitales, por lo que no hubo maniobra de reanimación que pudiera revertir el cuadro.

La tristeza tras el accidente invadió rápidamente las inmediaciones de la calle Alem, donde la comunidad barrial se mostró visiblemente afectada por la repentina y dolorosa pérdida del vecino.

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Investigación por la tragedia en San Juan

Tras confirmarse el fallecimiento del jubilado, efectivos de la jurisdicción de la Policía de San Juan procedieron a resguardar el perímetro para preservar intacta la escena de la tragedia. Minutos después, tomó intervención formal la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de Delitos Especiales, bajo cuyas directivas el personal de Criminalística comenzó a realizar los peritajes de rigor para determinar la mecánica exacta del accidente.

Desde la fiscalía interviniente se dispuso el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la Morgue Judicial provincial, donde en las próximas horas se le practicará la autopsia de rigor legal para completar el expediente. Este luctuoso hecho vuelve a poner sobre la mesa la peligrosidad y los riesgos a los que muchas veces se exponen los adultos mayores al realizar trabajos de mantenimiento hogareño o en altura sin las medidas de seguridad adecuadas ni compañía.