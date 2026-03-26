Un fatídico accidente doméstico sacudió la tranquilidad de la tarde de este miércoles en el departamento de Caucete, San Juan. Un hombre jubilado de 73 años perdió la vida de manera instantánea luego de caer desde una escalera mientras intentaba realizar tareas de poda en un árbol ubicado en el patio trasero de su propia casa.
El accidente más triste: un jubilado podaba un árbol en su casa y todo terminó en tragedia
El terrible accidente dejó sin vida a un valiente jubilado que se había subido a podar un árbol en el patio de su casa
El lamentable accidente generó gran conmoción y un profundo pesar entre los vecinos de la zona.
Accidente del jubilado: trágico final con la poda de un árbol
El triste desenlace luego de la tragedia tuvo lugar en una vivienda situada sobre la calle Alem, en el corazón del tradicional Barrio Industrial de Caucete. Según detallaron fuentes policiales y judiciales que intervinieron en el lugar del hecho tras el llamado de alerta, la víctima había decidido aprovechar la tarde para cortar algunas ramas de una planta de mora que se encontraba en el fondo de su propiedad.
Para llevar a cabo la tarea de jardinería, el jubilado utilizó una escalera que le permitió alcanzar la altura necesaria. Sin embargo, por motivos que aún son materia de estricta investigación, en un determinado momento perdió el equilibrio y se precipitó violentamente al vacío. El fuerte impacto de la caída contra el suelo le provocó politraumatismos y lesiones de extrema gravedad que resultaron letales de manera casi automática.
Los familiares y vecinos que se percataron de la desesperante situación dieron aviso inmediato a la línea de emergencias médicas. Lamentablemente, cuando el personal de salud y la ambulancia arribaron al domicilio en San Juan, los profesionales constataron que el hombre de 73 años ya no presentaba signos vitales, por lo que no hubo maniobra de reanimación que pudiera revertir el cuadro.
La tristeza tras el accidente invadió rápidamente las inmediaciones de la calle Alem, donde la comunidad barrial se mostró visiblemente afectada por la repentina y dolorosa pérdida del vecino.
Investigación por la tragedia en San Juan
Tras confirmarse el fallecimiento del jubilado, efectivos de la jurisdicción de la Policía de San Juan procedieron a resguardar el perímetro para preservar intacta la escena de la tragedia. Minutos después, tomó intervención formal la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de Delitos Especiales, bajo cuyas directivas el personal de Criminalística comenzó a realizar los peritajes de rigor para determinar la mecánica exacta del accidente.
Desde la fiscalía interviniente se dispuso el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la Morgue Judicial provincial, donde en las próximas horas se le practicará la autopsia de rigor legal para completar el expediente. Este luctuoso hecho vuelve a poner sobre la mesa la peligrosidad y los riesgos a los que muchas veces se exponen los adultos mayores al realizar trabajos de mantenimiento hogareño o en altura sin las medidas de seguridad adecuadas ni compañía.