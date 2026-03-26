Una delicia

Cómo hacer merluza al roquefort con papas rústicas: la receta de Semana Santa para toda la familia

Esta receta de pescado y queso roquefort es una de las mejores opciones para sorprender a la familia en Semana Santa

Miguel Guayama
La merluza al roquefort es una de las recetas más sabrosas que se pueden hacer para Semana Santa.

La Semana Santa trae consigo la infaltable tradición de consumir alguna receta con pescado, y en las mesas argentinas, el filet de merluza es el rey indiscutido por su accesibilidad y nobleza. Sin embargo, año tras año solemos caer en las mismas preparaciones: a la romana, al horno con limón o en chupín.

Para Semana Santa, te proponemos darle una vuelta de tuerca a la tradición con una receta que parece de restaurante de lujo, pero que se resuelve en apenas 30 minutos: Merluza al roquefort.

La suavidad de este pescado blanco contrasta de manera espectacular con la intensidad del queso azul, logrando un plato cremoso y con mucho carácter, ideal para acompañar con unas papas rústicas y, por supuesto, un buen vino blanco.

Receta de merluza al roquefort para Semana Santa, ingredientes

  • 1 kg de filet de merluza (fresco y sin espinas)
  • 150 g de queso roquefort (o queso azul)
  • 250 cc de crema de leche
  • 1 cebolla mediana
  • 1 diente de ajo
  • 50 cc de vino blanco (ideal un Sauvignon Blanc o Chardonnay)
  • Aceite de oliva o manteca (cantidad necesaria)
  • Sal, pimienta negra y una pizca de nuez moscada
  • Cebollita de verdeo o perejil fresco para decorar
  1. Preparar el pescado: limpiar bien los filetes de merluza, asegurándose de que no queden espinas. Salpimentar sutilmente (recordemos que el roquefort ya aporta bastante sal). Disponerlos en una fuente para horno previamente aceitada.
  2. La base de la salsa: en una sartén caliente con un chorrito de aceite de oliva y una nuez de manteca, rehogar la cebolla y el ajo finamente picados hasta que estén transparentes.
  3. El toque de sabor: desglasar con el vino blanco y dejar evaporar el alcohol durante unos dos minutos.
  4. Crema y queso: bajar el fuego, incorporar la crema de leche y el queso roquefort desmenuzado. Revolver constantemente con cuchara de madera hasta que el queso se funda por completo y la salsa espese un poco. Condimentar con una pizca de nuez moscada y pimienta negra.
  5. Al horno: bañar los filetes de merluza con esta exquisita crema de roquefort. Llevar a horno precalentado a 180°C durante 15 a 20 minutos. El pescado debe cocinarse, pero cuidado con no pasarlo para que no se seque.
  6. El toque final: retirar del horno, espolvorear con perejil fresco o la parte verde de la cebollita de verdeo picada bien fina para darle color y frescura.

Temas relacionados:

Te puede interesar