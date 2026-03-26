Cómo hacer merluza al roquefort con papas rústicas: la receta de Semana Santa para toda la familia

La Semana Santa trae consigo la infaltable tradición de consumir alguna receta con pescado, y en las mesas argentinas, el filet de merluza es el rey indiscutido por su accesibilidad y nobleza. Sin embargo, año tras año solemos caer en las mismas preparaciones: a la romana, al horno con limón o en chupín.
Para Semana Santa, te proponemos darle una vuelta de tuerca a la tradición con una receta que parece de restaurante de lujo, pero que se resuelve en apenas 30 minutos: Merluza al roquefort.
La suavidad de este pescado blanco contrasta de manera espectacular con la intensidad del queso azul, logrando un plato cremoso y con mucho carácter, ideal para acompañar con unas papas rústicas y, por supuesto, un buen vino blanco.
Receta de merluza al roquefort para Semana Santa, ingredientes
- 1 kg de filet de merluza (fresco y sin espinas)
- 150 g de queso roquefort (o queso azul)
- 250 cc de crema de leche
- 1 cebolla mediana
- 1 diente de ajo
- 50 cc de vino blanco (ideal un Sauvignon Blanc o Chardonnay)
- Aceite de oliva o manteca (cantidad necesaria)
- Sal, pimienta negra y una pizca de nuez moscada
- Cebollita de verdeo o perejil fresco para decorar
- Preparar el pescado: limpiar bien los filetes de merluza, asegurándose de que no queden espinas. Salpimentar sutilmente (recordemos que el roquefort ya aporta bastante sal). Disponerlos en una fuente para horno previamente aceitada.
- La base de la salsa: en una sartén caliente con un chorrito de aceite de oliva y una nuez de manteca, rehogar la cebolla y el ajo finamente picados hasta que estén transparentes.
- El toque de sabor: desglasar con el vino blanco y dejar evaporar el alcohol durante unos dos minutos.
- Crema y queso: bajar el fuego, incorporar la crema de leche y el queso roquefort desmenuzado. Revolver constantemente con cuchara de madera hasta que el queso se funda por completo y la salsa espese un poco. Condimentar con una pizca de nuez moscada y pimienta negra.
- Al horno: bañar los filetes de merluza con esta exquisita crema de roquefort. Llevar a horno precalentado a 180°C durante 15 a 20 minutos. El pescado debe cocinarse, pero cuidado con no pasarlo para que no se seque.
- El toque final: retirar del horno, espolvorear con perejil fresco o la parte verde de la cebollita de verdeo picada bien fina para darle color y frescura.