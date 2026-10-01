Cuáles son los errores que los argentinos más cometen al manejar

Los errores que la mayoría de los argentinos cometen al manejar

Detenerse en doble fila es el error argentino que lidera la lista según el estudio. Este comportamiento obstruye el paso de otros conductores, especialmente en calles angostas donde la falta de estacionamiento es un problema constante.

Asimismo, durante los embotellamientos, algunos conductores se adelantan por el carril que esté disponible, lo que genera un embotellamiento fantasma con la esperanza de avanzar más rápido, pero en realidad hace que el tráfico se vuelva aún más caótico y difícil.

No poner la luz de giro a tiempo es un error que comparten algunos de los argentinos.

Otro error muy común entre los argentinos que manejan es el mal uso de la luz de giro, ya que muchos conductores prenden la señal de giro justo antes de realizar la maniobra, cuando lo correcto es advertir la intención con más tiempo para que otros conductores puedan reaccionar a tiempo, evitando posibles accidentes.

Circular a baja velocidad por el carril izquierdo también es un error muy argentino, pues obliga a otros a realizar maniobras riesgosas, como adelantar por la derecha, lo que aumenta las posibilidades de accidentes. Por último, de acuerdo con el estudio, se comparte mucho desconocimiento sobre la normativa de prioridad de paso en cruces de calles, peor aún cuando las intersecciones no siempre están señalizadas como corresponde.