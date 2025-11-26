La legendaria marca de auto que fue un invento argentino y cambió el mundo del automovilismo

Renault Torino: un invento argentino que cambió el mundo del automovilismo

renault torino Torino, el gran auto argentino.

Creado entre 1975 y 1981, el Torino fue el resultado de una alianza visionaria entre Industrias Kaiser Argentina (IKA) y Renault, que lograron fusionar ingeniería internacional con esencia criolla. No era solo un auto, era potencia, diseño y elegancia reunidos en un vehículo que puso a la industria nacional en la mira del mundo.

El proyecto comenzó cuando IKA, instalada en Córdoba desde 1955, buscaba un modelo moderno que reemplazara a los autos de su catálogo. La empresa se asoció con Renault y convocó al diseñador italiano Pininfarina. Así apareció el Torino 380, que se presentó oficialmente en 1966 en el Autódromo de Buenos Aires.

Durante años, el Renault Torino fue un orgullo. Su motor, su chasis robusto y su silueta imponente lo convirtieron en una máquina inconfundible. Pero su gloria máxima llegó en 1969, cuando el modelo Torino 380W viajó a Alemania para participar en las 84 Horas de Nürburgring, una de las competencias más exigentes del planeta.

El equipo argentino quedó en la historia al obtener el mejor rendimiento general de la carrera, demostrando que en Argentina no solo se manejaban autos… también se los fabricaba con excelencia.

torino renault (1) este auto continúa siendo un símbolo de orgullo nacional.

Características del Renault Torino