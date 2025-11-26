La legendaria marca de auto que fue un invento argentino y cambió el mundo del automovilismo

Hay inventos que pasan desapercibidos, pero que cambian el mundo por su aparición. Entre 1966 y 1981, surgió un invento que transformó el mundo del automovilismo y los autos. No fue una máquina sofisticada ni un hallazgo espectacular, pero su impacto es incuestionable.
Existe una larga lista de personalidades argentinas reconocidas por su ingenio y creatividad a la hora de inventar soluciones. En esta nota te contamos sobre un invento nacional, que surgió de la mano de argentinos en su suelo natal, argentinos residentes en otros países o incluso, extranjeros que encontraron en nuestro territorio la inspiración para innovar.
En este sentido, pocas veces un invento logra trascender fronteras y convertirse en un clásico internacional, pero Argentina puede presumir de uno que es una verdadera leyenda del fierro nacional: el Renault Torino, el modelo que marcó una época, nació en suelo argentino y cambió para siempre la historia del automovilismo sudamericano.
Renault Torino: un invento argentino que cambió el mundo del automovilismo
Creado entre 1975 y 1981, el Torino fue el resultado de una alianza visionaria entre Industrias Kaiser Argentina (IKA) y Renault, que lograron fusionar ingeniería internacional con esencia criolla. No era solo un auto, era potencia, diseño y elegancia reunidos en un vehículo que puso a la industria nacional en la mira del mundo.
El proyecto comenzó cuando IKA, instalada en Córdoba desde 1955, buscaba un modelo moderno que reemplazara a los autos de su catálogo. La empresa se asoció con Renault y convocó al diseñador italiano Pininfarina. Así apareció el Torino 380, que se presentó oficialmente en 1966 en el Autódromo de Buenos Aires.
Durante años, el Renault Torino fue un orgullo. Su motor, su chasis robusto y su silueta imponente lo convirtieron en una máquina inconfundible. Pero su gloria máxima llegó en 1969, cuando el modelo Torino 380W viajó a Alemania para participar en las 84 Horas de Nürburgring, una de las competencias más exigentes del planeta.
El equipo argentino quedó en la historia al obtener el mejor rendimiento general de la carrera, demostrando que en Argentina no solo se manejaban autos… también se los fabricaba con excelencia.
Características del Renault Torino
- Fue un auto clásico deportivo diseñado y producido en Argentina.
- Se destacó por su potencia, estilo y presencia en competición.
- Representó el avance industrial del país en la segunda mitad del siglo XX.
- Su historia deportiva lo transformó en un mito del automovilismo.
- Su diseño se basaba en la estadounidense Rambler American de 1964
- Aunque ya no se fabrica más, es objeto de culto y pieza clave del patrimonio automotor argentino.