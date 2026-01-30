Con solo 4 ingredientes puedes preparar salsa blanca casera: la receta con maicena y en pocos minutos

Gracias al uso de maicena, la salsa blanca resulta más ligera y fácil de digerir, sin perder cremosidad ni sabor. La manteca y la nuez moscada aportan ese toque aromático característico que realza cualquier plato, desde empanadas y tartas hasta lasañas y gratinados. Además, es una receta perfecta para quienes desean evitar el trigo en sus preparaciones diarias.

Esta receta de salsa blanca con almidón de maíz se destaca por su sencillez y rapidez. Con pocos ingredientes y pasos fáciles, es posible obtener una guarnición versátil, rendidora y deliciosa, ideal para sumar a tu repertorio de recetas básicas y elevar el sabor de tus comidas cotidianas.