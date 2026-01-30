La salsa blanca con maicena es una de las recetas más prácticas y livianas para quienes buscan una guarnición cremosa sin utilizar harina. Inspirada en la clásica bechamel de la cocina francesa, esta versión se prepara con leche y almidón de maíz, logrando una textura suave y sedosa ideal para acompañar carnes, pescados, pastas y verduras.
Con solo 4 ingredientes puedes preparar salsa blanca casera: la receta con maicena y en pocos minutos
Gracias al uso de maicena, la salsa blanca resulta más ligera y fácil de digerir, sin perder cremosidad ni sabor. La manteca y la nuez moscada aportan ese toque aromático característico que realza cualquier plato, desde empanadas y tartas hasta lasañas y gratinados. Además, es una receta perfecta para quienes desean evitar el trigo en sus preparaciones diarias.
Esta receta de salsa blanca con almidón de maíz se destaca por su sencillez y rapidez. Con pocos ingredientes y pasos fáciles, es posible obtener una guarnición versátil, rendidora y deliciosa, ideal para sumar a tu repertorio de recetas básicas y elevar el sabor de tus comidas cotidianas.
Receta para hacer salsa blanca con maicena
Ingredientes:
- 1 l de leche
- 1/2 vaso de maicena
- Sal y pimienta, a gusto
- Nuez moscada, a gusto
- Manteca (opcional)
Cómo preparar la receta de salsa blanca con maicena
- Para empezar, en una olla grande a fuego medio, vierte la leche hasta que entibie.
- A continuación, diluye la maicena en medio vaso de agua o un poco de la leche y vuélcala en la olla.
- Revuelve para que los ingredientes se combinen bien y suma la sal, la pimienta y la nuez moscada, a gusto. Si quieres, también agrega un cubito de manteca.
- Finalmente, continúa revolviendo hasta que la salsa blanca con maicena espese. Si queda muy firme, puedes agregar un chorrito de leche y revolver hasta integrar.
La salsa blanca con maicena es una opción simple, liviana y versátil que permite disfrutar de una guarnición clásica con una textura cremosa y un sabor equilibrado. Gracias al uso de almidón de maíz, esta receta se adapta a múltiples platos y resulta ideal para quienes buscan alternativas más suaves sin resignar calidad ni tradición.