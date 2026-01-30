Inicio Recetas banana
Cómo hacer una Tarta banana split: la receta golosa y riquísima con 5 ingredientes

La tarta de banana split es una de las recetas más sabrosas y fáciles para el postre. Lleva una base de galletas de chocolate y una capa de dulce de leche

Antonella Prandina
Antonella Prandina
La torta banana split es una de las recetas más fáciles de preparar para el postre.

La tarta banana split es una de esas recetas irresistibles que combinan sabores clásicos de la pastelería en un solo postre. La unión de banana, dulce de leche y chocolate crea una preparación equilibrada, intensa y cremosa, ideal para disfrutar después de una comida o acompañar el café en una sobremesa especial.

Esta tarta se destaca por sus capas bien definidas, donde cada ingrediente aporta una textura distinta: la suavidad de la banana fresca, la cremosidad del dulce de leche, la intensidad del chocolate y el toque liviano de la crema batida. El resultado es un postre armonioso, dulce en su justa medida y visualmente tentador.

Fácil de preparar y muy rendidora, la tarta banana split es perfecta para sumar a tu colección de recetas dulces. Una opción ideal para quienes buscan un postre clásico, delicioso y lleno de sabor, donde la banana y el dulce de leche son los grandes protagonistas.

tarta banana split

Receta de la tarta banana split

Ingredientes:

  • 200 g de galletas de chocolate
  • 100 g de manteca
  • 3 bananas maduras
  • 400 g de dulce de leche repostero
  • 250 ml de crema de leche
  • 2 cdas. de azúcar impalpable (opcional)

Decoración (opcional):

  • Chocolate rallado o en rama
  • Cerezas al marrasquino, rodajas de banana o frutillas
tarta banana split (1)

Cómo preparar la tarta banana split: la receta paso a paso

  1. Primero, tritura las galletas de chocolate hasta que queden casi hechas polvo. Para lograrlo, puedes procesarlas o meterlas en una bolsa y aplastarlas con un palo de amasar.
  2. Mezcla las galletas con la manteca derretida hasta formar una pasta húmeda y cubre el fondo de un molde desmontable presionando con una cuchara o con las manos. Reserva en el freezer por 15 minutos.
  3. Pasado ese tiempo, saca la masa del freezer y cúbrela con una capa generosa de dulce de leche. Corta las bananas en rodajas y acomódalas por encima, formando una capa.
  4. En un recipiente aparte, preferentemente de vidrio, bate la crema de leche con el azúcar hasta que se formen picos firmes y distribuye la crema sobre las bananas.
  5. Para terminar, si lo deseas, espolvorea el chocolate rallado o agrega chips por encima. También puedes sumar cerezas, frutillas o rodajas de banana. Deja enfriar la tarta banana split en la heladera, por alrededor de 2 horas antes de servir.

