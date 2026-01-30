Cómo hacer una Tarta banana split: la receta golosa y riquísima con 5 ingredientes

La tarta banana split es una de esas recetas irresistibles que combinan sabores clásicos de la pastelería en un solo postre. La unión de banana, dulce de leche y chocolate crea una preparación equilibrada, intensa y cremosa, ideal para disfrutar después de una comida o acompañar el café en una sobremesa especial.
Esta tarta se destaca por sus capas bien definidas, donde cada ingrediente aporta una textura distinta: la suavidad de la banana fresca, la cremosidad del dulce de leche, la intensidad del chocolate y el toque liviano de la crema batida. El resultado es un postre armonioso, dulce en su justa medida y visualmente tentador.
Fácil de preparar y muy rendidora, la tarta banana split es perfecta para sumar a tu colección de recetas dulces. Una opción ideal para quienes buscan un postre clásico, delicioso y lleno de sabor, donde la banana y el dulce de leche son los grandes protagonistas.
Receta de la tarta banana split
Ingredientes:
- 200 g de galletas de chocolate
- 100 g de manteca
- 3 bananas maduras
- 400 g de dulce de leche repostero
- 250 ml de crema de leche
- 2 cdas. de azúcar impalpable (opcional)
Decoración (opcional):
- Chocolate rallado o en rama
- Cerezas al marrasquino, rodajas de banana o frutillas
Cómo preparar la tarta banana split: la receta paso a paso
- Primero, tritura las galletas de chocolate hasta que queden casi hechas polvo. Para lograrlo, puedes procesarlas o meterlas en una bolsa y aplastarlas con un palo de amasar.
- Mezcla las galletas con la manteca derretida hasta formar una pasta húmeda y cubre el fondo de un molde desmontable presionando con una cuchara o con las manos. Reserva en el freezer por 15 minutos.
- Pasado ese tiempo, saca la masa del freezer y cúbrela con una capa generosa de dulce de leche. Corta las bananas en rodajas y acomódalas por encima, formando una capa.
- En un recipiente aparte, preferentemente de vidrio, bate la crema de leche con el azúcar hasta que se formen picos firmes y distribuye la crema sobre las bananas.
- Para terminar, si lo deseas, espolvorea el chocolate rallado o agrega chips por encima. También puedes sumar cerezas, frutillas o rodajas de banana. Deja enfriar la tarta banana split en la heladera, por alrededor de 2 horas antes de servir.