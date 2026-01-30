Cómo hacer una Tarta banana split: la receta golosa y riquísima con 5 ingredientes

Esta tarta se destaca por sus capas bien definidas, donde cada ingrediente aporta una textura distinta: la suavidad de la banana fresca, la cremosidad del dulce de leche, la intensidad del chocolate y el toque liviano de la crema batida. El resultado es un postre armonioso, dulce en su justa medida y visualmente tentador.

Fácil de preparar y muy rendidora, la tarta banana split es perfecta para sumar a tu colección de recetas dulces. Una opción ideal para quienes buscan un postre clásico, delicioso y lleno de sabor, donde la banana y el dulce de leche son los grandes protagonistas.