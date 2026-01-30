Inicio Recetas budín
Riquísimo

Cómo hacer Budín de limón con ralladura: la receta con 6 ingredientes para un bizcocho húmedo y esponjoso

El budín de limón con ralladura es una de las recetas húmedas, esponjosas y fáciles de preparar para la merienda

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El budín de limón con ralladura es una receta húmeda y esponjosa para el mate.

El budín de limón con ralladura es una receta húmeda y esponjosa para el mate.

El budín de limón con ralladura es una de las recetas clásicas de la cocina argentina, ideal para la merienda por su sencillez, aroma y textura húmeda. Preparado con ingredientes básicos como huevos, harina, azúcar y aceite, este bizcocho se destaca por su miga suave, siendo el aceite el gran secreto para lograr un resultado más liviano y parejo.

La ralladura de limón aporta frescura y un sabor intenso sin necesidad de sumar demasiada acidez, convirtiéndose en la clave de esta preparación tradicional. Fácil, rendidor y siempre delicioso, el budín de limón es una de esas recetas caseras que nunca fallan y se mantienen vigentes generación tras generación.

Budin de limón receta.jpg

Receta del glaseado de limón para budines

Ingredientes:

  • 250 g de azúcar impalpable
  • Leche, c/n
  • 1 cda. de jugo y ralladura de limón

Procedimiento:

  1. Primero, en un recipiente pequeño, mezcla azúcar impalpable con un poco de leche hasta lograr una consistencia espesa.
  2. Luego, suma una cucharada de jugo de limón hasta lograr una textura consistente pero fluida.
  3. Cuando el budín o tu torta salga del horno, cubre con el glaseado de limón y espolvorea ralladura por encima.

Receta para hacer el budín de limón

Receta budín de limón.jpg

Ingredientes:

  • 3 huevos
  • 2 tazas de harina leudante
  • 1 taza de azúcar
  • 1 taza de aceite neutro
  • Ralladura y jugo de 1 limón
  • 1 cdta. de polvo de hornear

Cómo preparar un budín de limón: receta, paso a paso

  1. Para empezar, en un bol grande, coloca los huevos con el azúcar y bate con varillas hasta obtener una textura espesa. Agrega el aceite y sigue batiendo. También, suma la ralladura y el jugo de limón. Combina bien.
  2. Luego, tamiza una taza de harina con el polvo de hornear e incorpora a la mezcla anterior con movimientos envolventes, con la ayuda de una espátula. Añade la segunda taza de harina y vuelve a realizar movimientos envolventes.
  3. Finalmente, vuelca la mezcla en una budinera enmantecada y enharinada y lleva el budín de limón a la parte media del horno precalentado. Cocina por 30 minutos.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar