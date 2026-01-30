Cómo hacer Budín de limón con ralladura: la receta con 6 ingredientes para un bizcocho húmedo y esponjoso

El budín de limón con ralladura es una de las recetas clásicas de la cocina argentina, ideal para la merienda por su sencillez, aroma y textura húmeda. Preparado con ingredientes básicos como huevos, harina, azúcar y aceite, este bizcocho se destaca por su miga suave, siendo el aceite el gran secreto para lograr un resultado más liviano y parejo.