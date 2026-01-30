Cómo hacer Budín de limón con ralladura: la receta con 6 ingredientes para un bizcocho húmedo y esponjoso

El budín de limón con ralladura es una de las recetas clásicas de la cocina argentina, ideal para la merienda por su sencillez, aroma y textura húmeda. Preparado con ingredientes básicos como huevos, harina, azúcar y aceite, este bizcocho se destaca por su miga suave, siendo el aceite el gran secreto para lograr un resultado más liviano y parejo.
La ralladura de limón aporta frescura y un sabor intenso sin necesidad de sumar demasiada acidez, convirtiéndose en la clave de esta preparación tradicional. Fácil, rendidor y siempre delicioso, el budín de limón es una de esas recetas caseras que nunca fallan y se mantienen vigentes generación tras generación.
Receta del glaseado de limón para budines
Ingredientes:
- 250 g de azúcar impalpable
- Leche, c/n
- 1 cda. de jugo y ralladura de limón
Procedimiento:
- Primero, en un recipiente pequeño, mezcla azúcar impalpable con un poco de leche hasta lograr una consistencia espesa.
- Luego, suma una cucharada de jugo de limón hasta lograr una textura consistente pero fluida.
- Cuando el budín o tu torta salga del horno, cubre con el glaseado de limón y espolvorea ralladura por encima.
Receta para hacer el budín de limón
Ingredientes:
- 3 huevos
- 2 tazas de harina leudante
- 1 taza de azúcar
- 1 taza de aceite neutro
- Ralladura y jugo de 1 limón
- 1 cdta. de polvo de hornear
Cómo preparar un budín de limón: receta, paso a paso
- Para empezar, en un bol grande, coloca los huevos con el azúcar y bate con varillas hasta obtener una textura espesa. Agrega el aceite y sigue batiendo. También, suma la ralladura y el jugo de limón. Combina bien.
- Luego, tamiza una taza de harina con el polvo de hornear e incorpora a la mezcla anterior con movimientos envolventes, con la ayuda de una espátula. Añade la segunda taza de harina y vuelve a realizar movimientos envolventes.
- Finalmente, vuelca la mezcla en una budinera enmantecada y enharinada y lleva el budín de limón a la parte media del horno precalentado. Cocina por 30 minutos.