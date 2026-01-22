Budín de pan con 2 recetas irresistibles: la versión saludable para la dieta y el postre tradicional de la abuela

El budín de pan es uno de los postres tradicionales de la cocina argentina y una de las recetas infaltables en cualquier hogar. Económico, rendidor y fácil de preparar, este clásico se adapta tanto a quienes buscan el sabor de siempre como a quienes desean opciones más livianas para incorporar a la dieta, incluso durante el verano, ya que puede servirse bien frío.
En esta ocasión, el budín de pan se presenta en dos versiones ideales para todos los gustos: la receta tradicional de la abuela, cremosa y reconfortante, y una variante saludable, pensada para quienes cuidan su alimentación sin resignar sabor. Ambas se elaboran con ingredientes simples como pan, leche y huevos, con ajustes que permiten transformar este postre clásico en una alternativa equilibrada para la dieta.
El origen del budín de pan está ligado a la cocina de aprovechamiento de principios del siglo XX en Argentina, cuando surgieron recetas nutritivas a partir de sobras de pan. Con el paso del tiempo, este postre se reinventó y hoy ofrece múltiples versiones que lo mantienen vigente, ya sea en su formato tradicional o en propuestas más saludables pensadas para distintos estilos de alimentación.
Receta para hacer budín de pan tradicional
Ingredientes:
- 400 g de pan casero duro
- 1 l de leche
- 200 g de azúcar
- 5 huevos
- 1 taza de pasas
- 1/2 taza de pisco (opcional)
- Nuez moscada (opcional)
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón (opcional)
Decoración (opcional):
- Dulce de leche
- Crema batida
Procedimiento:
- Primero, corta el pan casero en trozos y déjalo en remojo con leche durante 15 minutos. Por otro lado, en un recipiente, agrega agua hervida y las pasas, dejándolas en remojo por 20 minutos.
- Mientras tanto, precalienta el horno a 180 °C y enmanteca una budinera. Pasado ese tiempo, escurre el pan casero y las pasas, presionando para eliminar el exceso de líquido.
- A continuación, bate los huevos con el azúcar hasta que se forme una espuma. Añade la esencia de vainilla, la ralladura de limón, el pisco y las pasas (opcional). Si quieres, puedes condimentar con nuez moscada.
- Luego, incorpora el pan casero remojado en la mezcla anterior y vierte la preparación en la budinera. Si quieres, espolvorea con azúcar.
- Para terminar, cocina el budín de pan en el horno precalentado por alrededor de 40-45 minutos o hasta que, al insertar un cuchillo en el centro, éste salga limpio. Deja enfríar y desmolda.
- Opcional: si quieres darle un toque de sofisticación y sabor extra, puedes servir el budín de pan con dulce de leche y crema batida.
Receta para la dieta: budín de pan saludable
Ingredientes:
- 250 g de pan (sin TACC y con poca materia grasa)
- 500 cc de leche descremada
- 3 huevos
- 1 cdta. de polvo para hornear
- 20 g de edulcorante (stevia)
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- 1/2 taza de frutas frescas (manzana, frutilla)
- 2 o 3 cdas. de azúcar mascabo (opcional)
Procedimiento:
- Primero, en un bol, desmenuza el pan sin TACC y cúbrelo con leche.
- A continuación, cuando esté bien húmedo, puedes licuar la mezcla para lograr una textura más suave.
- Luego, agrega los huevos, el polvo de hornear, el edulcorante y la esencia de vainilla. Mezcla los ingredientes y agrega la fruta cortada en pequeños trozos.
- Vierte la preparación en un molde previamente acaramelado con azúcar, si lo deseas, y cocina el budín a baño María en el horno moderado, hasta que la superficie esté dorada y, al introducir un cuchillo, salga seco.
- Para terminar, deja entibiar el budín de pan y desmolda con cuidado.