Budín de pan con 2 recetas irresistibles: la versión saludable para la dieta y el postre tradicional de la abuela

En esta ocasión, el budín de pan se presenta en dos versiones ideales para todos los gustos: la receta tradicional de la abuela, cremosa y reconfortante, y una variante saludable, pensada para quienes cuidan su alimentación sin resignar sabor. Ambas se elaboran con ingredientes simples como pan, leche y huevos, con ajustes que permiten transformar este postre clásico en una alternativa equilibrada para la dieta.

El origen del budín de pan está ligado a la cocina de aprovechamiento de principios del siglo XX en Argentina, cuando surgieron recetas nutritivas a partir de sobras de pan. Con el paso del tiempo, este postre se reinventó y hoy ofrece múltiples versiones que lo mantienen vigente, ya sea en su formato tradicional o en propuestas más saludables pensadas para distintos estilos de alimentación.