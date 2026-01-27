Cómo hacer el Budín de zanahoria casero: la receta húmeda y esponjosa con 6 ingredientes

El budín de zanahoria casero es una de esas recetas dulces que sorprenden por su sabor, textura y simpleza. Ideal para la merienda o el desayuno, este bizcochuelo se caracteriza por ser húmedo, esponjoso y naturalmente sabroso, gracias a la dulzura propia de la zanahoria, que permite incluso reducir la cantidad de azúcar en la preparación.
La zanahoria es un ingrediente perfecto para la pastelería casera, ya que aporta humedad, color y una textura suave que realza cualquier budín. Además, esta receta admite múltiples variantes: se le pueden sumar frutos secos, especias como canela o nuez moscada, e incluso un glaseado por encima para lograr un resultado aún más tentador.
Fácil y rápida de preparar, el budín de zanahoria se convirtió en una de las recetas favoritas para quienes buscan un dulce casero diferente, rendidor y lleno de sabor. Una opción clásica que combina lo mejor de la cocina simple con un toque irresistible.
Receta para preparar un budín de zanahoria
Para hacer un bizcocho de zanahoria mediano, que rinda 10 porciones, necesitas:
Ingredientes:
Bizcochuelo:
- 3 zanahorias
- 200 g de azúcar mascabo
- 200 g de harina común
- 80 g de manteca
- 2 huevos
- 1 cdta. de polvo de hornear
- Frutos secos (opcional)
- 1 cdta. de canela (opcional)
Glaseado (opcional):
- 4 cdas. de azúcar impalpable
- 6 cdtas. de jugo de limón
Cómo preparar un budín de zanahoria: la receta paso a paso
Bizcochuelo:
- Para comenzar, ralla, procesa las zanahorias peladas hasta que queden lo más parecidas a un puré. Tamiza los ingredientes secos e intégralos a la zanahoria.
- A continuación, incorpora los huevos batidos y mezcla bien. También, suma la manteca derretida y mezcla nuevamente. Si falta líquido, puedes agregar jugo de naranja o agua hasta que la preparación quede semilíquida.
- Finalmente, lleva la mezcla a una budinera enmantecada y enharinada y hornea el budín de zanahoria en el horno precalentado a 180 °C hasta que al introducir un palillo en el centro, este salga seco. Deja enfriar.
Glaseado:
- Para preparar el glaseado del budín de zanahoria, mezcla el azúcar impalpable con el jugo de limón.
- Revuelve bien por un rato hasta que tome una consistencia espesa. Si pasado ese tiempo sigue líquido, agrega azúcar según sea necesario.
- Por último, baña el budín con el glaseado de limón y, si quieres, espolvorea una cucharadita de zanahoria rallada.