Cómo preparar un guiso tradicional del litoral: la receta del chupín de pescado en menos de 1 hora

El chupín de pescado es uno de los platos más tradicionales dentro de las recetas argentinas, ideal para quienes buscan un guiso sabroso, nutritivo y reconfortante. Originario del litoral y de las zonas ribereñas, este plato combina pescado blanco con papas y verduras, logrando una preparación llena de aromas y sabores intensos gracias a su cocción lenta.
Para preparar un buen chupín, se utilizan pescados firmes como merluza, tilapia u otros blancos, que mantienen su textura durante la cocción y absorben el sabor del caldo y los vegetales. Algunas versiones de esta receta permiten sumar mariscos para darle un toque más sofisticado, sin perder la esencia del plato original.
El nombre chupín proviene del verbo “chupinar”, que hace referencia a la capacidad del pescado y las verduras de absorber los jugos y condimentos del guiso mientras se cocinan a fuego bajo. Se trata de una receta simple pero llena de tradición, perfecta para disfrutar en cualquier época del año.
Receta para hacer chupín de pescado
El chupín de pescado es un guiso con papas y verduras sencillo de hacer. Te dejamos una receta infalible compartida por Paulina Cocina. ¿Qué necesitas para hacer 3 porciones?
Ingredientes:
- 6 filetes de merluza muy pequeños
- 1 tomate
- 1 cebolla
- 1/2 pimiento morrón rojo
- 2 dientes de ajo
- 1/2 vaso de puré de tomates
- Perejil
- 1 limón
- Pimentón
- 3 papas pequeñas
- 1 chorro de vino blanco
- 1/2 vaso de caldo
- Sal, pimienta y aceite de oliva
Cómo preparar la receta del chupín de pescado, paso a paso
- Primero, salpimienta los filetes de pescado y cúbrelos con el jugo de limón. Reserva en la heladera por 1 hora o el tiempo que tardes en preparar el resto de los ingredientes. Este paso es importante para que el pescado quede sabroso y más firme.
- A continuación, corta la cebolla en rodajas finas, el ajo en láminas y el morrón en tiras. Llévalos a una sartén con un poco de aceite de oliva y saltea por 5 minutos. Agrega un chorro de vino blanco y deja al fuego por 2 minutos.
- Luego, pela el tomate y córtalo en cubitos. Agrégalo a la preparación y cocina por unos minutos, removiendo de vez en cuando. Suma el puré de tomate y el medio vaso de caldo.
- Por otra parte, pela las papas y córtalas en rodajas de 1 centímetro, aproximadamente. Con cada filete de merluza, forma un rollito y asegúralo con un palillo.
- En una olla, coloca los rollitos de pescado bien distribuidos y, entre cada uno, coloca las rodajas de papa. Condimenta con pimentón, sal y pimienta y agrega perejil picado. Tapa y deja cocinar a fuego medio por 10-15 minutos o hasta que las papas estén tiernas.