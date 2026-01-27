Cómo preparar un guiso tradicional del litoral: la receta del chupín de pescado en menos de 1 hora

Para preparar un buen chupín, se utilizan pescados firmes como merluza, tilapia u otros blancos, que mantienen su textura durante la cocción y absorben el sabor del caldo y los vegetales. Algunas versiones de esta receta permiten sumar mariscos para darle un toque más sofisticado, sin perder la esencia del plato original.

El nombre chupín proviene del verbo “chupinar”, que hace referencia a la capacidad del pescado y las verduras de absorber los jugos y condimentos del guiso mientras se cocinan a fuego bajo. Se trata de una receta simple pero llena de tradición, perfecta para disfrutar en cualquier época del año.