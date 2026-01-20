Cómo preparar Leche de tigre: la receta de la bebida peruana y los beneficios de incorporarla en la dieta

Según la historia difundida por Paulina Cocina, el origen popular de la leche de tigre está ligado a un restaurante limeño que comenzó a servir esta bebida a futbolistas exhaustos por los entrenamientos bajo altas temperaturas. La combinación de leche de pescado, cítricos y condimentos actuaba como un poderoso reconstituyente natural, permitiéndoles recuperarse rápidamente.

El éxito fue tal que los jugadores regresaban cada pocos días, lo que impulsó al chef a expandir su negocio y abrir varios restaurantes más en Perú. El nombre de esta receta se debe tanto a su característico color blanquecino como a las propiedades que se le atribuyen. Además de ser nutritiva y refrescante, la leche de tigre es famosa por aliviar la resaca y por sus supuestos efectos afrodisíacos, lo que reforzó su mística y popularidad.