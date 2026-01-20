Cómo preparar Leche de tigre: la receta de la bebida peruana y los beneficios de incorporarla en la dieta

La leche de tigre es una de las recetas más emblemáticas de la gastronomía peruana y se ha convertido en una bebida de pescado reconocida por su sabor intenso y sus múltiples beneficios. Tradicionalmente, surge como el jugo que desprenden el pescado fresco y los demás ingredientes al preparar ceviche, pero con el paso del tiempo esta preparación se transformó en una receta propia.
Según la historia difundida por Paulina Cocina, el origen popular de la leche de tigre está ligado a un restaurante limeño que comenzó a servir esta bebida a futbolistas exhaustos por los entrenamientos bajo altas temperaturas. La combinación de leche de pescado, cítricos y condimentos actuaba como un poderoso reconstituyente natural, permitiéndoles recuperarse rápidamente.
El éxito fue tal que los jugadores regresaban cada pocos días, lo que impulsó al chef a expandir su negocio y abrir varios restaurantes más en Perú. El nombre de esta receta se debe tanto a su característico color blanquecino como a las propiedades que se le atribuyen. Además de ser nutritiva y refrescante, la leche de tigre es famosa por aliviar la resaca y por sus supuestos efectos afrodisíacos, lo que reforzó su mística y popularidad.
Gracias a su versatilidad, la leche de tigre dejó de ser solo un subproducto del ceviche para convertirse en una bebida protagonista dentro de la cocina latinoamericana. Una receta ideal para quienes buscan sabores intensos, tradición y una experiencia gastronómica cargada de historia.
Dieta: beneficios de tomar leche de tigre
De acuerdo a Paulina Cocina, la leche de tigre es una bebida concentrada en vitamina C y A que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Además, es fuente de Omega 3, vitamina D, fósforo, magnesio, selenio y yodo.
Detrás de su consumo, hay varias teorías sobre los beneficios de la leche de tigre:
- Es una fuente de energía necesaria.
- Protege de ciertas enfermedades.
- Ayuda a prevenir ciertas dolencias, como la anemia y la diabetes.
- Posee nutrientes esenciales para el crecimiento.
- Es un potaje ideal para llevar una alimentación equilibrada.
Receta de la leche de tigre casera
Ingredientes:
- Pescado en trozos
- Jugo de limón, a gusto
- 1 ají sin semillas
- 1/2 cebolla morada
- 1 diente de ajo
- 1 pedacito de jengibre
- Ramitas de cilantro
- Ramitas de apio
- Sal y pimienta
Cómo preparar leche de tigre, la receta paso a paso
- En primer lugar, en una licuadora, coloca pedacitos de pescado blanco con cebolla, limón, caldo de pescado, sal, apio, ají picante, ajo y jengibre. Licúa por uno o dos minutos.
- A continuación, agrega el cilantro y vuelve a licuar por unos 5 a 10 segundos. Prueba y ve rectificando en caso de ser necesario. Cuela hasta dejarlo completamente líquido.
- Por último, puedes emplatar la leche de tigre en una copa y colocar trozos de pescado con cebolla en la base. Por encima, se puede añadir un poco de cilantro picado.