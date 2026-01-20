Cómo preparar Donas caseras: la receta riquísima y esponjosa con solo 8 ingredientes

Las donas, también llamadas donuts, son una de las recetas caseras más sabrosas y esponjosas para disfrutar en la merienda o en ocasiones especiales. Se trata de roscas de masa aireada que se cocinan en aceite y pueden llevar un glaseado colorido como decoración.
La cocinera Paulina Cocina, en un artículo sobre la receta de donas caseras, explica los ingredientes y pasos a seguir para prepararlas de forma correcta. Además, comparte un glaseado y el truco para freírlas sin que se quemen o queden gomosas.
Receta para hacer Donas fritas
Ingredientes:
- 150 ml. de leche
- 100 ml. de agua
- 25 g de levadura fresca (pueden ser 10 g de levadura seca)
- 100 g de azúcar
- 500 g de harina 0000
- 1 huevo
- 50 g de manteca pomada
- Esencia de vainilla
- Aceite para freír
Cómo preparar Donas fritas: la receta paso a paso
- Primero, en un bol, coloca la leche a temperatura ambiente, el agua, la levadura, una cucharada de azúcar y dos cucharadas de harina. Revuelve bien hasta que se disuelva. Tapa y deja reposar por 15 minutos
- A continuación, agrega el resto del azúcar, un huevo batido, esencia de vainilla y harina tamizada. Mezcla con una cuchara y luego usa las manos para integrar todo. Amasa por 5 minutos.
- Luego, agrega la manteca pomada, continúa amasando por 15 minutos y deja reposar hasta que duplique su volumen. Lleva la masa a la mesada, estírala y corta en círculos para darles forma de dona. Deja reposar en una bandeja por 30 minutos.
- Para terminar, calienta el aceite en una sartén y fríe las donas. Cuando estén listas, pásalas por azúcar común.
Cómo freír las donas caseras de forma correcta
Estos son los trucos de Paulina Cocina para freír las donas de manera correcta:
- El aceite no debe estar demasiado caliente, ya que las donas pueden quedar crudas por dentro.
- Controla la temperatura del aceite hasta que llegue a 160 ºC.
- Agarra las donas con cuidado, colócalas en el aceite y controla que el fuego esté en mínimo.
- Cuando las donas estén doradas de un lado, dalas vuelta controlando siempre el aceite.
Cómo preparar glaseado para donas
Paso a paso:
- En un bol, coloca 200 gramos de azúcar impalpable.
- Agrega leche a cucharadas, revolviendo con paciencia.
- Opcional: utiliza colorantes para darles color a las donas.