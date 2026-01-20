Cómo preparar tomates secos en aceite: la receta casera para comer todo el año

Para poder elaborar los tomates deshidratados, estos se someten a un tratamiento para hacerles perder el agua y que su conservación sea mejor.

De esa manera, los tomates secos pueden ser degustados al ser utilizados en cualquier receta que se vaya a elaborar

Así como hay frutas secas, como por ejemplo las pasas de uvas, orejones (duraznos) e higos, los tomates también se pueden secar, retirándoles el agua que contienen en su interior.

El secado de alimentos es una técnica de conservación muy antigua, que se emplea para darle utilidad a los alimentos que se están por echar a perder o para alargar su vida útil, ya que la humedad presente en ellos, posibilita la formación de microorganismos.

Para poder poner manos a la obra, es aconsejable seguir el paso a paso que comparte el sitio Yhoyquecomemos.com.

Se elaboran con simples ingredientes y pocos pasos, posibilitando que todo el mundo los pueda hacer.

Receta de tomates secos caseros en aceite

Ingredientes

Tomate perita o redondo

Sal

Aceite de oliva

Ajo

Hierbas a gusto

Receta de tomates secos en aceite, paso a paso