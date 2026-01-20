Cómo preparar tomates secos en aceite: la receta casera para comer todo el año

No hay nada más rico y satisfactorio que preparar unos deliciosos tomates secos y almacenarlos en la alacena o heladera para poder saborearlos en cualquier oportunidad. Se hacen con una receta fácil de hacer y que lleva pocos ingredientes.
Se trata de una receta que tiene al tomate como protagonista sobresaliente, uno de los alimentos más versátiles para la cocina universal.
Lo mejor es que esta verdura es que se puede consumirse de miles de maneras y es un manjar que se disfruta en los más variados platos.
Para poder elaborar los tomates deshidratados, estos se someten a un tratamiento para hacerles perder el agua y que su conservación sea mejor.
De esa manera, los tomates secos pueden ser degustados al ser utilizados en cualquier receta que se vaya a elaborar
Así como hay frutas secas, como por ejemplo las pasas de uvas, orejones (duraznos) e higos, los tomates también se pueden secar, retirándoles el agua que contienen en su interior.
El secado de alimentos es una técnica de conservación muy antigua, que se emplea para darle utilidad a los alimentos que se están por echar a perder o para alargar su vida útil, ya que la humedad presente en ellos, posibilita la formación de microorganismos.
Para poder poner manos a la obra, es aconsejable seguir el paso a paso que comparte el sitio Yhoyquecomemos.com.
Se elaboran con simples ingredientes y pocos pasos, posibilitando que todo el mundo los pueda hacer.
Receta de tomates secos caseros en aceite
Ingredientes
- Tomate perita o redondo
- Sal
- Aceite de oliva
- Ajo
- Hierbas a gusto
Receta de tomates secos en aceite, paso a paso
- Lo primero que se hace es colocar los tomates en una superficie donde puedan transpirar el agua. De lo contrario, pueden correr el riesgo de podrirse en el proceso de secado.
- Se sugiere conseguir un cajón de madera o plástico y tapar su abertura con una malla plástica, donde Irán recostados los tomates.
- Si se trata de tomates peritas, cortar a la mitad. Si es tomate redondo, cortar en rodajas de un centímetro aproximadamente.
- Ponwe los tomates cortados sobre la rejilla de plástico y espolvorear de sal gruesa por encima. Esto hará que se sequen mejor, además de alejar la presencia de insectos.
- Es opcional colocar una tela mosquitera sobre los tomates, para evitar la presencia de moscas, mosquitos e incluso aves.
- El cajón con los tomates se coloca al sol directo por dos o tres días. Procurar en la noche meter el cajón dentro de la casa o algún lugar, para evitar la humedad o rocío de la noche.
- Cuando ya están secos, se colocan en un frasco esterilizado y cubrir con aceite de oliva. Aromatizar con ajo y diferentes hierbas a gusto.
- Conservar en la alacena o heladera y consumir para la receta que más se guste.