Cómo eliminar a las moscas de casa usando un poco de leche: trampa casera efectiva

Con esta sencilla trampa, tu casa quedará libre de moscas y no tendrás que sufrir la presencia de esta plaga. Todos los detalles

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
Puedes crear una trampa casera para moscas usando un poco de leche. 

Ante los costosos productos químicos y su peligrosidad en lo que tiene que ver con las mascotas y los niños, lo cierto es que muchas son las personas que recurren a los productos caseros con los cuales pueden eliminar a las moscas en casa. Uno de ellos puede ser la leche.

Si bien la leche no puede eliminar a las moscas de casa por sí sola, lo cierto es que puede ser integrada en una efectiva trampa casera, de la que necesitarás otros elementos.

moscas
Puedes usar diferentes elementos caseros para eliminar a las moscas de tu casa.

Cómo eliminar a las moscas de casa usando un poco de leche

Para eliminar moscas con leche, prepara un cebo mezclando leche tibia, azúcar y pimienta negra molida, calentando la mezcla suavemente para que sea atractiva, y luego viértela en platos poco profundos.

Una vez que hayas hecho todo lo mencionado anteriormente, será mejor que coloques esta mezcla en aquellos lugares en donde detectaste la presencia de estas plagas.

taza de leche
Con un poco de leche, puedes crear una trampa ideal para las moscas.

Generalmente, las moscas son atraídas por condiciones como la humedad o la presencia de materia orgánica o alimentos en tu casa, entrando por puertas, ventanas y otras grietas.

Pasando en limpio, el paso a paso que debes seguir para eliminar a las moscas de tu casa es el que se muestra a continuación:

  • Calienta la mezcla: en una olla, calienta la leche a fuego suave durante unos 15 minutos, añadiendo el azúcar y la pimienta.
  • Remueve: de vez en cuando, remueve la mezcla para que se integren bien los ingredientes.
  • Reparte los cebos: vierte la preparación en varios platos o recipientes poco profundos y distribúyelos por las zonas donde veas más moscas.
  • Espera: las moscas se sentirán atraídas por el aroma dulce y quedarán atrapadas en la superficie pegajosa del líquido.

Si esta trampa casera no funciona, será mejor que recurras al uso de los productos tradicionales.

