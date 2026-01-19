Cómo eliminar a las moscas de casa usando un poco de leche: trampa casera efectiva

Una vez que hayas hecho todo lo mencionado anteriormente, será mejor que coloques esta mezcla en aquellos lugares en donde detectaste la presencia de estas plagas.

taza de leche Con un poco de leche, puedes crear una trampa ideal para las moscas.

Generalmente, las moscas son atraídas por condiciones como la humedad o la presencia de materia orgánica o alimentos en tu casa, entrando por puertas, ventanas y otras grietas.

Pasando en limpio, el paso a paso que debes seguir para eliminar a las moscas de tu casa es el que se muestra a continuación:

Calienta la mezcla: en una olla, calienta la leche a fuego suave durante unos 15 minutos, añadiendo el azúcar y la pimienta.

en una olla, calienta la leche a fuego suave durante unos 15 minutos, añadiendo el azúcar y la pimienta. Remueve: de vez en cuando, remueve la mezcla para que se integren bien los ingredientes.

de vez en cuando, remueve la mezcla para que se integren bien los ingredientes. Reparte los cebos: vierte la preparación en varios platos o recipientes poco profundos y distribúyelos por las zonas donde veas más moscas.

vierte la preparación en varios platos o recipientes poco profundos y distribúyelos por las zonas donde veas más moscas. Espera: las moscas se sentirán atraídas por el aroma dulce y quedarán atrapadas en la superficie pegajosa del líquido.

Si esta trampa casera no funciona, será mejor que recurras al uso de los productos tradicionales.