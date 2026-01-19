Adultos mayores: cómo es el tipo de calzado que se recomienda para prevenir las várices

Aquellos tacones muy altos (más de 5 o 6 centímetros) obligan a la pierna a trabajar en una posición poco natural, reduciendo la eficiencia circulatoria. En las mujeres mayores, lo ideal es un tacón con una altura de entre 2 y 4 centímetros.

Un calzado con soporte adecuado del arco del pie distribuye mejor el peso corporal, mejora la postura y reduce la sobrecarga sobre las venas de las piernas. En algunos casos, se recomienda el uso de plantillas.

adultos mayores, calzado El calzado no debe ser apretado en los adultos mayores.

Como puedes ver, el calzado que elijas no debe apretar el tobillo ni la parte superior del pie, ya que eso puede dificultar aún más la circulación, promoviendo la aparición de várices.

La influencia del calzado en los adultos mayores

La circulación en las piernas depende en gran medida de la llamada “bomba muscular” de los gemelos, que se activa al caminar. Un calzado inadecuado puede:

Limitar el movimiento natural del tobillo y el pie

Alterar la postura

Reducir la eficacia del trabajo muscular que empuja la sangre hacia el corazón

Todo esto provoca que la sangre tienda a estancarse en las piernas, aumentando la presión en las venas y el riesgo de desarrollar várices.

Los médicos recuerdan que el zapato correcto es una ayuda importante, pero no obra milagros por sí solo. Para cuidar las piernas y prevenir várices, también es necesario hacer ejercicio y realizar un buen descanso.