Cómo preparar una torta de cebolla y queso: la receta del bizcochuelo salado y húmedo con 6 ingredientes

La torta de cebolla y queso es una de las recetas saladas más prácticas y sabrosas para resolver cualquier comida, especialmente durante el verano. Con una preparación simple y rendidora, esta torta tipo bizcochuelo salado se puede disfrutar tanto como entrada como plato principal, acompañada de una ensalada fresca o verduras asadas.
Aunque solemos asociar las tortas con propuestas dulces, las versiones saladas ganaron protagonismo por su facilidad y versatilidad. En este caso, la combinación de cebolla y queso aporta un sabor intenso, una textura esponjosa y un aroma reconfortante que la convierte en una receta ideal para el almuerzo o la cena. Además, es una preparación nutritiva y económica.
Esta receta de torta de cebolla y queso se destaca por su simplicidad: solo se necesitan seis ingredientes básicos, se mezclan en pocos minutos y se cocinan al horno en un molde de bizcochuelo. El resultado es una torta salada suave, húmeda y llena de sabor, ideal para sumar a tu dieta.
Receta para hacer una torta de cebolla y queso
Ingredientes:
- 3 huevos
- 400 g de queso muzzarella (puedes combinarlo con queso de rallar o roquefort)
- 2 cebollas
- 1 pocillo de aceite
- 2 tazas (400 g) de harina leudante
- 1 taza de leche
- Sal, pimienta y orégano (opcional)
Cómo es la receta de torta de cebolla y queso, paso a paso
- Para comenzar, en un bol, mezcla los huevos con la leche, aceite, las cebollas cortadas en cuadraditos pequeños, los quesos también cortados, sal, orégano y pimienta.
- A continuación, incorpora la harina tamizada para que quede una torta más suave y liviana. Mezcla bien y coloca la preparación en un molde redondo enmantecado y enharinado.
- Finalmente, cocina la torta de cebolla y queso en el horno medio a 180 ºC por 45 minutos o hasta que se dore y cuando, al introducir un cuchillo en el centro, este salga limpio.
La torta de cebolla y queso es un bizcochuelo casero ideal para disfrutar en el almuerzo o la cena, pero también en una picada o en la mediatarde.