Cómo preparar una torta de cebolla y queso: la receta del bizcochuelo salado y húmedo con 6 ingredientes

Aunque solemos asociar las tortas con propuestas dulces, las versiones saladas ganaron protagonismo por su facilidad y versatilidad. En este caso, la combinación de cebolla y queso aporta un sabor intenso, una textura esponjosa y un aroma reconfortante que la convierte en una receta ideal para el almuerzo o la cena. Además, es una preparación nutritiva y económica.

Esta receta de torta de cebolla y queso se destaca por su simplicidad: solo se necesitan seis ingredientes básicos, se mezclan en pocos minutos y se cocinan al horno en un molde de bizcochuelo. El resultado es una torta salada suave, húmeda y llena de sabor, ideal para sumar a tu dieta.