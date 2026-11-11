Con bajas, la probable formación de Estudiantes para enfrentar a Independiente Rivadavia por la Supercopa Argentina

A este panorama se le suma que el ex Azul del Parque, Tomás Palacios, se encuentra recuperándose de dolencias en los meniscos de su rodilla, y la misma situación atraviesa Guido Carrillo, con algunos inconvenientes físicos. Ambos estarían a disposición del Cacique pero no al cien por ciento. Correría con más chances de ser de la partida el delantero y capitán de Estudiantes.

En los entrenamientos de esta semana, Medina probó con una línea de cinco en el fondo que no contaría con la presencia de Tomás Palacios. Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo y Gastón Benedetti podrían ir desde el arranque en esa eventual línea de cinco defensores. En caso de formar con cuatro en el fondo, saldría González Pirez de la nómina.

En cuanto al reemplazante de Alexis Castro, el entrenador de Estudiantes probó con José Sosa y Bautista Kociubinski. El ingreso de alguno de los dos dependerá de cómo forme el Pincha en el fondo. Si Medina ubica una línea de cinco defensores, ambos esperarán su oportunidad en el banco ya que el mediocampo estará integrado por Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi y Joaquín Tobio Burgos.

En la delantera, la fórmula estaría completa con Guido Carrillo y Tiago Palacios o Edwin Cetré.

La probable formación de Estudiantes vs Independiente Rivadavia

Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo y Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios o Edwin Cetré y Guido Carrillo.