Con bajas, la probable formación de Estudiantes para enfrentar a Independiente Rivadavia por la Supercopa Argentina

Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata se preparan para enfrentarse este jueves, en el Estadio Julio César Villagra, por la final de la Supercopa Argentina 2026.
Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata se medirán este jueves en Córdoba por la final de la Supercopa Argentina. El equipo que piensa el Cacique Medina
Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata se preparan para enfrentarse este jueves, en el Estadio Julio César Villagra, por la final de la Supercopa Argentina 2026.
La Lepra, clasificado a los playoffs del Clausura, y el Pincha, eliminado del torneo local pero en la final de la Copa Libertadores, buscarán sumar una nueva estrella para su insignia en la tierra prometida de Córdoba.
En los últimos días, Alexander Medina recibió dos malas noticias de cara al partido frente a Independiente Rivadavia por la final de la Supercopa Argentina. Joaquín Correa sufrió un desgarro grado 2 en el bíceps femoral de su pierna derecha y es baja para el partido frente a la Lepra; la misma suerte corre para Alexis Castro, quien sufrió una lesión muscular grado 2 en el gemelo y tampoco será de la partida.
A este panorama se le suma que el ex Azul del Parque, Tomás Palacios, se encuentra recuperándose de dolencias en los meniscos de su rodilla, y la misma situación atraviesa Guido Carrillo, con algunos inconvenientes físicos. Ambos estarían a disposición del Cacique pero no al cien por ciento. Correría con más chances de ser de la partida el delantero y capitán de Estudiantes.
En los entrenamientos de esta semana, Medina probó con una línea de cinco en el fondo que no contaría con la presencia de Tomás Palacios. Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo y Gastón Benedetti podrían ir desde el arranque en esa eventual línea de cinco defensores. En caso de formar con cuatro en el fondo, saldría González Pirez de la nómina.
En cuanto al reemplazante de Alexis Castro, el entrenador de Estudiantes probó con José Sosa y Bautista Kociubinski. El ingreso de alguno de los dos dependerá de cómo forme el Pincha en el fondo. Si Medina ubica una línea de cinco defensores, ambos esperarán su oportunidad en el banco ya que el mediocampo estará integrado por Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi y Joaquín Tobio Burgos.
En la delantera, la fórmula estaría completa con Guido Carrillo y Tiago Palacios o Edwin Cetré.
Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo y Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios o Edwin Cetré y Guido Carrillo.