Pararse frente al mostrador de la carnicería tiene sus secretos. La mayoría de la gente mira rápido el color rojo del corte, pide que le saquen "el exceso de grasa" y listo. Sin embargo, los parrilleros con experiencia saben que la grasa vacuna no es un desperdicio: es la que define el sabor, la terneza y la jugosidad de la carne.
Grasa blanca o grasa amarilla en la carne: qué significa cada color y cuál conviene elegir para cocinar
Cuando vas a la carnicería a pedir una tira, un vacío o unas costeletas, mirar el color de la grasa te dice exactamente cómo se crió el animal y cómo va a salir en la parrilla o en el horno
Ahora bien, hay un detalle que suele generar desconfianza: ¿por qué algunas piezas tienen grasa blanca impecable y otras muestran una capa de grasa amarilla intensa? Existe el mito de que el tono amarillento es sinónimo de carne vieja, pasada o de mala calidad, pero la realidad de la producción ganadera cuenta otra historia.
¿Para qué sirve la grasa en un buen corte de carne?
Antes de fijarte en el color, hay que entender el rol que cumple la grasa al cocinar:
- Protege la carne del fuego directo: La grasa exterior o subcutánea actúa como un escudo térmico sobre la parrilla o la plancha. Evita que la fibra muscular pierda humedad de golpe y termine seca como una suela.
- Aporta sabor y jugosidad: La grasa intramuscular (el famoso marmoleado que se ve dentro del bife) se va fundiendo lentamente con el calor. Es lo que hace que la carne quede blanda y con ese gusto parrillero inconfundible.
Grasa amarilla vs. grasa blanca: cuál es la verdadera diferencia
El color de la grasa no depende de cuánto tiempo lleva el corte en la heladera, sino pura y exclusivamente de cómo se alimentó y crió la vaca.
Por ejemplo, la carne con grasa amarilla significa que esos animales fueron alimentados a campo abierto y con pasto. Es por esto último que la grasa posee ese color, ya que el pasto fresco contiene altos niveles de betacarotenos (pigmentos naturales ricos en vitamina A). El animal los asimila en su tejido adiposo y tiñe la grasa de ese color.
En este caso, la carne se caracteriza por un sabor más profundo, intenso y rústico. Además, los animales de pastoreo suelen tener mayor concentración de ácidos grasos saludables como el Omega 3.
En el caso de la carne con grasa blanca, esta señala que proviene de animales de corral o feedlot o se lo ha alimentado a base de granos. Es blanca porque estos carecen de betacarotenos, por lo que el animal no acumula pigmentos en el tejido graso.
La grasa blanca, además de caracterizarse por su color, es mucho más tierna al tacto y tiene un punto de fusión más bajo: se derrite mucho más rápido sobre las brasas, bañando la carne al instante. Es ideal para aquellos que prefieren cortes tiernos.
El gran mito: ¿la grasa amarilla significa que la carne está en mal estado?
No. Un corte con grasa amarilla no está podrido ni vencido. Para saber si una carne no se puede comer, hay que prestar atención a otros factores:
- Si tiene olor agrio o amoniacal.
- Si la superficie está pegajosa o babosa al tacto.
- Si la carne presenta tonos verdosos o grisáceos apagados.
Si el color rojo es fresco, no hay olores raros y la consistencia es firme, la grasa amarilla es simplemente una señal de carne de pastura tradicional argentina.
¿Cuál es mejor comprar según lo que vas a cocinar?
Ninguna es mejor que la otra en términos absolutos; todo depende del gusto personal y del método de cocción:
- Para tirar a la parrilla (asado de tira, vacío, entraña): Si buscás un asado con sabor a campo bien marcado y personalidad, la carne con grasa amarilla no falla nunca. Si preferís cortes extremadamente tiernos que se corten casi con cuchara, la carne de feedlot con grasa blanca te asegura terneza rápida.
- Para el horno o cacerola (peceto, colita de cuadril, osobuco): La carne con grasa blanca suele fundirse mejor en cocciones húmedas sin dejar una sensación pesada en el paladar.
- Para picar (empanadas y hamburguesas): Una mezcla equilibrada entre carne de pastura con grasa amarilla y cortes magros te da el mejor balance entre jugo y sabor criollo.
En pocas palabras
- Color de grasa: Define la crianza y el sabor de la carne, siendo blanca o amarilla.
- Grasa amarilla: Proviene de animales alimentados a pasto, con sabor intenso y más ácidos grasos saludables.
- Grasa blanca: Indica animales de corral o feedlot, resulta en carne más tierna y de cocción rápida.