Grasa blanca o grasa amarilla en la carne: qué significa cada color y cuál conviene elegir para cocinar

Protege la carne del fuego directo: La grasa exterior o subcutánea actúa como un escudo térmico sobre la parrilla o la plancha. Evita que la fibra muscular pierda humedad de golpe y termine seca como una suela.

La grasa exterior o subcutánea actúa como un escudo térmico sobre la parrilla o la plancha. Evita que la fibra muscular pierda humedad de golpe y termine seca como una suela. Aporta sabor y jugosidad: La grasa intramuscular (el famoso marmoleado que se ve dentro del bife) se va fundiendo lentamente con el calor. Es lo que hace que la carne quede blanda y con ese gusto parrillero inconfundible.

Grasa amarilla vs. grasa blanca: cuál es la verdadera diferencia

El color de la grasa no depende de cuánto tiempo lleva el corte en la heladera, sino pura y exclusivamente de cómo se alimentó y crió la vaca.

Por ejemplo, la carne con grasa amarilla significa que esos animales fueron alimentados a campo abierto y con pasto. Es por esto último que la grasa posee ese color, ya que el pasto fresco contiene altos niveles de betacarotenos (pigmentos naturales ricos en vitamina A). El animal los asimila en su tejido adiposo y tiñe la grasa de ese color.

En este caso, la carne se caracteriza por un sabor más profundo, intenso y rústico. Además, los animales de pastoreo suelen tener mayor concentración de ácidos grasos saludables como el Omega 3.

En el caso de la carne con grasa blanca, esta señala que proviene de animales de corral o feedlot o se lo ha alimentado a base de granos. Es blanca porque estos carecen de betacarotenos, por lo que el animal no acumula pigmentos en el tejido graso.

La grasa blanca, además de caracterizarse por su color, es mucho más tierna al tacto y tiene un punto de fusión más bajo: se derrite mucho más rápido sobre las brasas, bañando la carne al instante. Es ideal para aquellos que prefieren cortes tiernos.

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El gran mito: ¿la grasa amarilla significa que la carne está en mal estado?

No. Un corte con grasa amarilla no está podrido ni vencido. Para saber si una carne no se puede comer, hay que prestar atención a otros factores:

Si tiene olor agrio o amoniacal .

. Si la superficie está pegajosa o babosa al tacto .

. Si la carne presenta tonos verdosos o grisáceos apagados.

Si el color rojo es fresco, no hay olores raros y la consistencia es firme, la grasa amarilla es simplemente una señal de carne de pastura tradicional argentina.

¿Cuál es mejor comprar según lo que vas a cocinar?

Ninguna es mejor que la otra en términos absolutos; todo depende del gusto personal y del método de cocción: