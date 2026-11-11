Fechas de cobro para jubilados de ANSES en diciembre: cuándo se cobra el haber mensual y el aguinaldo

El calendario de pagos de ANSES de diciembre comenzará a liquidarse a partir del miércoles 9 de diciembre y finalizará de manera escalonada el miércoles 23 de diciembre. En todos los casos, el haber mensual y el medio aguinaldo se cobrarán en la misma fecha y en una única acreditación bancaria.

Fechas de cobro de diciembre para jubilados que perciben la mínima

Los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo tendrán sus acreditaciones bancarias durante la primera y segunda semana del mes, según el último número de su documento: