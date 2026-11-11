Fechas de cobro para jubilados de ANSES en diciembre: cuándo se cobra el haber mensual y el aguinaldo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma oficial con las fechas de cobro para jubilados y pensionados en diciembre de 2026. Para el último tramo del año, el organismo previsional diagramó un esquema de pagos adelantado con el objetivo de que todos los beneficiarios tengan depositados sus haberes mensuales y la segunda cuota del aguinaldo (SAC) antes de las fiestas de fin de año.
El calendario de pagos de ANSES de diciembre comenzará a liquidarse a partir del miércoles 9 de diciembre y finalizará de manera escalonada el miércoles 23 de diciembre. En todos los casos, el haber mensual y el medio aguinaldo se cobrarán en la misma fecha y en una única acreditación bancaria.
Fechas de cobro de diciembre para jubilados que perciben la mínima
Los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo tendrán sus acreditaciones bancarias durante la primera y segunda semana del mes, según el último número de su documento:
- DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre
- DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre
- DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre
Fechas de cobro de diciembre para jubilados que superan la mínima
Para los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos ingresos mensuales superan el haber mínimo garantizado, el cronograma de cobro se activará a partir del 17 de diciembre:
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre
Cómo se cobra el aguinaldo de diciembre y qué pasa con el bono
Junto con el cronograma de fechas confirmadas, ANSES detalló los puntos clave sobre cómo se liquidarán los ingresos de fin de año:
- Acreditación automática: Tanto el haber mensual como el medio aguinaldo se depositarán juntos en la cuenta bancaria y caja de ahorro habitual de cada titular. No es necesario realizar ningún trámite adicional ni pedir turno en las oficinas del organismo.
- Cálculo del medio aguinaldo: El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el segundo semestre (entre julio y diciembre). Al aplicarse la movilidad mensual por inflación atada al IPC, la jubilación de diciembre servirá como la base más alta para calcular la cifra definitiva.
- El impacto del bono extraordinario: Los refuerzos de ingresos o bonos de contención que abona el Estado son de carácter no remunerativo, lo que significa que no se computan dentro del cálculo del aguinaldo.
En pocas palabras
- ANSES oficializó: Calendario de pagos de jubilados y pensionados para diciembre de 2026, incluyendo haber mensual y aguinaldo.
- Fechas unificadas: El cobro del haber y medio aguinaldo será en una misma fecha, acreditado automáticamente en la cuenta bancaria.
- Cálculo del aguinaldo: Se calcula sobre el 50% del mejor haber de diciembre, sin incluir bonos no remunerativos.