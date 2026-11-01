Cuándo es el mejor momento para salar la carne del asado

En el ritual del asado argentino, muchas veces se debate sobre cuál es el mejor momento parar salar la carne. Se le puede agregar sal bastante tiempo antes de que llegue a la parrilla, apenas entra en contacto con las brasas, a la mitad de la cocción o sobre el final.
Mientras los tradicionalistas defienden a rajatabla métodos heredados de generaciones pasadas, la ciencia culinaria moderna aporta explicaciones moleculares sobre cómo la sal transforma la textura de la carne del asado, la retención de jugos y el dorado final de cada corte en la parrilla.
Carne de asado: cuándo se le debe colocar la sal
Durante décadas prevaleció el mito de que aplicar sal antes de tiempo "desjuga" inevitablemente cualquier corte de carne del asado.
Sin embargo, especialistas en gastronomía y química de los alimentos, aclaran qué ocurre realmente a nivel celular:
- Salado con 40 minutos o más de anticipación: al entrar en contacto con la carne, la sal extrae humedad superficial por ósmosis. No obstante, si se le da el tiempo suficiente, esa salmuera natural disuelve las proteínas musculares superficiales (como la miosina), lo que permite que el líquido cargado de sabor se reabsorba hacia el interior. El resultado es una pieza más tierna y homogéneamente sazonada.
- El error de la ventana intermedia: salar entre 5 y 15 minutos antes de llevar la carne al fuego es el escenario desaconsejado: el agua extraída queda en la superficie sin haberse reabsorbido. Al caer sobre la parrilla, ese exceso de líquido genera vapor, retrasa la costra dorada y puede provocar que la carne se hierva en lugar de asarse.
El salado sobre la parrilla: el método clásico de los asadores
La costumbre de colocar la carne en la parrilla y arrojar sal entrefina inmediatamente después, es la técnica más extendida entre los asadores criollos:
- Protección del fuego: aplicar la sal gruesa o entrefina justo al apoyar el corte o al momento de darle la vuelta, permite que los cristales se disuelvan gradualmente con el propio calor y la grasa fundida.
- Costra crujiente: al no saturar de líquido la superficie antes del contacto con el hierro caliente, se logra un sellado rápido y una costra crocante característica.
Salar al final: cuándo conviene esperar hasta la tabla
Para cortes finos o porciones magras (como bifes de lomo, entraña o bifes de chorizo cortados delgados), muchos cocineros optan por salar recién al retirar la carne del fuego o tras cortarla:
- Control de humedad: en piezas delgadas que requieren cocciones cortas y temperaturas muy altas, postergar la salazón evita cualquier pérdida de humedad en un corte que ya de por sí es susceptible a secarse.
- Sal en escamas o flor de sal: agregar cristales de sal crujiente justo antes de servir aporta un contraste de texturas que realza la mordida final.
En pocas palabras
- Momento de salar: El debate sobre cuándo salar la carne del asado abarca antes, durante o al final de la cocción.
- Ciencia culinaria: La sal puede tiernizar la carne si se aplica con 40 minutos de antelación, pero perjudica si se hace entre 5 y 15 minutos antes.
- Métodos tradicionales: Salar sobre la parrilla o al final son técnicas clásicas para lograr textura y jugosidad.