Cuándo es el mejor momento para salar la carne del asado

Mientras los tradicionalistas defienden a rajatabla métodos heredados de generaciones pasadas, la ciencia culinaria moderna aporta explicaciones moleculares sobre cómo la sal transforma la textura de la carne del asado, la retención de jugos y el dorado final de cada corte en la parrilla.

Carne de asado: cuándo se le debe colocar la sal

Durante décadas prevaleció el mito de que aplicar sal antes de tiempo "desjuga" inevitablemente cualquier corte de carne del asado.