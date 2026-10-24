Cuánta carne se calcula por persona para un asado

Para resolver la ecuación con precisión, los maestros en el asado, experimentados de la parrilla, tienen muy en claro qué cantidad de carne aproximadamente consume cada comensal y casi siempre quedan bien parados.
La norma general establece una media de 500 gramos de carne por persona adulta. Sin embargo, este cálculo puede variar sensiblemente según la presencia de achuras, guarniciones y la proporción de hueso que tengan los cortes de carne elegidos.
Carne de asado: cuánto se calcula por persona
Para calcular los kilogramos totales antes de ir a la carnicería y comprar la carne, conviene ajustar las cantidades según la estructura de la comida:
- Asado tradicional (con achuras y picada previa): se calculan entre 400 y 450 gramos de carne vacuna por persona, ya que el consumo se complementa con chorizo, morcilla, empanadas o picada.
- Asado solo de carne (sin entradas abundantes): se debe contemplar entre 500 y 600 gramos por adulto, especialmente si se eligen cortes con hueso como tira de asado o costillar.
Carne de asado: con hueso vs. magra
Al comprar cortes de carne con gran porcentaje de hueso o grasa (como la costilla o el pechito de cerdo), es aconsejable sumar un 20% extra al peso total. En cambio, si se opta por cortes 100% de pulpa (como vacío, matambre, lomo o entraña), la cifra se acerca a los 350 o 400 gramos por comensal.
Cómo calcular la cantidad de carne en los menores
Para los niños de entre 5 y 12 años se calcula habitualmente la mitad de la porción de un adulto (unos 200 a 250 gramos).
El asado perfecto para 10 personas adultas
Para un grupo de 10 personas adultas (con un cálculo estimado de 5 kilos en total), una distribución equilibrada e infalible consiste en:
- 5 chorizos, 3 morcillas y 1/2 kilo de chinchulines o mollejas (aproximadamente 1,2 kg en total).
- 2 kilos de costillas o vacío y 1,8 kilos de matambre, pechito de cerdo o colita de cuadril.
- 1 kilo de pan, ensaladas mixtas (papas, huevo, lechuga y tomate) y los infaltables aderezos como chimichurri y salsa criolla.
Con estas proporciones se garantiza una mesa abundante, evitando el desperdicio y logrando que todos los invitados disfruten de un buen asado a la parrilla, con la cantidad perfecta de carne.
En pocas palabras
- Calcular carne: Se calcula un promedio de 500 gramos por persona adulta para un asado.
- Ajustes por tipo: La cantidad varía según achuras, guarniciones y cortes con o sin hueso.
- Menores y porciones: Para niños se calcula la mitad, y se detalla una porción ideal para 10 adultos.