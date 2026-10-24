Cuánta carne se calcula por persona para un asado

Carne de asado: cuánto se calcula por persona

Para calcular los kilogramos totales antes de ir a la carnicería y comprar la carne, conviene ajustar las cantidades según la estructura de la comida:

Asado tradicional (con achuras y picada previa): se calculan entre 400 y 450 gramos de carne vacuna por persona, ya que el consumo se complementa con chorizo, morcilla, empanadas o picada.

tradicional (con achuras y picada previa): se calculan entre 400 y 450 gramos de vacuna por persona, ya que el consumo se complementa con chorizo, morcilla, empanadas o picada. Asado solo de carne (sin entradas abundantes): se debe contemplar entre 500 y 600 gramos por adulto, especialmente si se eligen cortes con hueso como tira de asado o costillar.

Carne de asado: con hueso vs. magra

Al comprar cortes de carne con gran porcentaje de hueso o grasa (como la costilla o el pechito de cerdo), es aconsejable sumar un 20% extra al peso total. En cambio, si se opta por cortes 100% de pulpa (como vacío, matambre, lomo o entraña), la cifra se acerca a los 350 o 400 gramos por comensal.

Cómo calcular la cantidad de carne en los menores

Para los niños de entre 5 y 12 años se calcula habitualmente la mitad de la porción de un adulto (unos 200 a 250 gramos).

El asado perfecto para 10 personas adultas

Para un grupo de 10 personas adultas (con un cálculo estimado de 5 kilos en total), una distribución equilibrada e infalible consiste en:

5 chorizos, 3 morcillas y 1/2 kilo de chinchulines o mollejas (aproximadamente 1,2 kg en total).

2 kilos de costillas o vacío y 1,8 kilos de matambre, pechito de cerdo o colita de cuadril.

1 kilo de pan, ensaladas mixtas (papas, huevo, lechuga y tomate) y los infaltables aderezos como chimichurri y salsa criolla.

Con estas proporciones se garantiza una mesa abundante, evitando el desperdicio y logrando que todos los invitados disfruten de un buen asado a la parrilla, con la cantidad perfecta de carne.