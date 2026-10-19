Receta de carbonada clásica deliciosa: paso a paso muy fácil de realizar

Dentro del rico y variado recetario de la cocina patria, la carbonada se ubica en el podio de los platos más emblemáticos de la Argentina. La receta criolla tradicional sin fruta es la preferida por quienes buscan un guiso salado, espeso, lleno de textura y con el sabor puro de las carnes y las verduras de nuestra tierra.
Servida dentro de un zapallo entero cocido al horno, esta receta no solo conquista por su aroma y contundencia, sino también por una presentación que viste de fiesta cualquier mesa.
Receta de carbonada tradicional, ingredientes
Para la carbonada de carne y verduras:
- 1 kg de carne vacuna (roast beef, paleta o bola de lomo, cortada en cubos medianos).
- 500 g de zapallo criollo o anco cortado en cubos (además del zapallo entero para la mesa).
- 3 choclos (cortados en rodajas gruesas).
- 2 papas y 2 camotes pelados y cortados en cubos del mismo tamaño que la carne.
- 2 cebollas grandes, picadas finamente.
- 1 pimiento morrón rojo, picado en cubos chicos.
- 2 tomates enteros, pelados y picados sin semillas.
- 1 litro de caldo de carne.
- Condimentos: sal, pimienta negra, ají molido, pimentón dulce (preferentemente ahumado) y 2 hojas de laurel.
- Grasa vacuna o aceite: cantidad necesaria para el sellado.
Para la presentación en zapallo:
- 1 zapallo cabutia o calabaza entera
- 30 g de manteca (para pincelar el interior).
- 100 cc de leche (opcional)
Receta de carbonada tradicional, paso a paso
- Lavar bien el zapallo entero por fuera. Con un cuchillo afilado, cortar una tapa superior y retirar todas las semillas y fibras con la ayuda de una cuchara. Pincelar el interior con la manteca derretida (y la leche si se desea), colocar la tapa, envolver en papel aluminio y llevar a horno medio (180 °C) durante 45 a 50 minutos. Debe quedar tierno al pinchazo, pero con la cáscara firme. Reservar caliente.
- En una olla grande de hierro o cacerola de fondo grueso, calentar una cucharada de grasa o aceite. Dorar los cubos de carne a fuego fuerte hasta que queden bien sellados por todos sus lados. Retirar y reservar en un plato.
- En la misma olla, aprovechar el fondo de cocción para saltear la cebolla y el morrón a fuego medio hasta que transparenten. Agregar el tomate picado y cocinar durante 5 minutos para concentrar el sabor.
- Reincorporar los cubos de carne con sus jugos. Salpimentar e incorporar el ají molido, el pimentón dulce y las hojas de laurel. Revolver bien con cuchara de madera durante un minuto para activar las especias.
- Sumar las rodajas de choclo y cubrir la preparación con la mitad del caldo de carne bien caliente. Tapar la olla y dejar cocinar a fuego bajo durante 20 minutos.
- Incorporar los cubos de papa, batata y zapallo. Agregar el resto del caldo si la preparación lo requiere (debe quedar un guiso jugoso pero espeso, no una sopa). Tapar y cocinar a fuego lento por 15 a 20 minutos más, hasta que las papas y batatas estén tiernas al pinchar, pero enteras.
- Retirar el papel aluminio del zapallo horneado, colocarlo en una fuente amplia y verter dentro la carbonada bien caliente.
En pocas palabras
- Receta Argentina: La carbonada criolla, un guiso espeso y salado sin fruta, es un plato emblemático de Argentina.
- Presentación: Tradicionalmente se sirve dentro de un zapallo entero cocido al horno para realzar su atractivo visual.
- Ingredientes Clave: Incluye carne vacuna, zapallo, choclo, papas, batatas y condimentos variados para un sabor auténtico.
Resumen generado por Thinkindot AI