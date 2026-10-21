Receta de arroz con osobuco muy sabroso: la comida bien casera con carne que se desarma en la boca

El osobuco es uno de los cortes de carne más rendidores y sabrosos de la cocina argentina. Su secreto está en la cocción lenta, proceso que permite ablandar sus fibras y crear un estofado jugoso, como el de esta receta que no tiene comparación: arroz con osobuco.
Acompañado de una base de arroz blanco bien graneado y verduras, este plato representa una opción nutritiva y económica para la mesa familiar.
La mezcla de la carne tierna luego de la cocción con zanahorias, arvejas y pimientos sobre el arroz absorbente, garantiza una receta completa y que le gusta a casi todo el mundo.
Receta de arroz con osobuco, ingredientes
- 4 rodajas gruesas de osobuco de ternera.
- 300 gramos de arroz blanco (largo fino o doble carolina).
- 2 zanahorias medianas, cortadas en rodajas o cubos.
- 150 gramos de arvejas verdes (frescas o en conserva).
- 1 cebolla grande picada.
- ½ pimiento morrón rojo y verde, picados finos.
- 1 litro de caldo de verduras o de carne.
- 1/2 vaso de vino blanco o tinto (opcional) para levantar el fondo de cocción.
- Aceite de oliva o girasol.
- Condimentos: sal, pimienta negra en grano, orégano y laurel.
Receta de arroz con osobuco, paso a paso
- En una olla de fondo grueso con un chorro de aceite caliente, sellar las rodajas de osobuco previamente salpimentadas a fuego fuerte durante unos minutos por lado, hasta que adquieran un dorado firme. Retirar y reservar.
- En la misma olla, rehogar la cebolla picada junto con los pimientos morrones y la zanahoria cortada. Agregar una pizca de sal para que suelten sus jugos. Si se desea, verter el medio vaso de vino y dejar evaporar el alcohol durante 2 minutos.
- Volver a incorporar el osobuco a la olla junto con las verduras. Agregar el caldo caliente hasta cubrir casi por completo la carne y sumar las hojas de laurel. Tapar y cocinar a fuego bajo durante al menos 1 hora y media a 2 horas, agregando más caldo si es necesario, hasta que la carne esté tan tierna que se corte con cuchara.
- Unos 5 a 10 minutos antes de apagar el fuego, sumar las arvejas verdes para que mantengan su color llamativo y su textura firme en la salsa.
- Cocinar el arroz blanco aparte en agua hirviendo con sal hasta que esté al dente. Emplatar colocando una base generosa de arroz blanco y poner encima las rodajas de osobuco jugosas, bañando todo con la salsa de las verduras.
En pocas palabras
- Receta de osobuco: Cocina lenta de corte tierno, ideal para comidas completas y económicas.
- Ingredientes clave: Osobuco, arroz, zanahorias, arvejas, cebolla y pimientos forman un plato nutritivo.
- Preparación sencilla: Sellar la carne, rehogar verduras y cocinar a fuego bajo hasta que esté tierna.
Resumen generado por Thinkindot AI