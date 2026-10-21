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Receta de arroz con osobuco muy sabroso: la comida bien casera con carne que se desarma en la boca

El osobuco, corte tierno de carne si se lo cocina lento, se luce en esta receta de arroz, ideal para una comida completa y económica

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de arroz con osobuco es muy sabrosa y es bastante económica.

La receta de arroz con osobuco es muy sabrosa y es bastante económica.

El osobuco es uno de los cortes de carne más rendidores y sabrosos de la cocina argentina. Su secreto está en la cocción lenta, proceso que permite ablandar sus fibras y crear un estofado jugoso, como el de esta receta que no tiene comparación: arroz con osobuco.

Acompañado de una base de arroz blanco bien graneado y verduras, este plato representa una opción nutritiva y económica para la mesa familiar.

La mezcla de la carne tierna luego de la cocción con zanahorias, arvejas y pimientos sobre el arroz absorbente, garantiza una receta completa y que le gusta a casi todo el mundo.

Receta de arroz con osobuco, ingredientes

  • 4 rodajas gruesas de osobuco de ternera.
  • 300 gramos de arroz blanco (largo fino o doble carolina).
  • 2 zanahorias medianas, cortadas en rodajas o cubos.
  • 150 gramos de arvejas verdes (frescas o en conserva).
  • 1 cebolla grande picada.
  • ½ pimiento morrón rojo y verde, picados finos.
  • 1 litro de caldo de verduras o de carne.
  • 1/2 vaso de vino blanco o tinto (opcional) para levantar el fondo de cocción.
  • Aceite de oliva o girasol.
  • Condimentos: sal, pimienta negra en grano, orégano y laurel.

Receta de arroz con osobuco, paso a paso

  1. En una olla de fondo grueso con un chorro de aceite caliente, sellar las rodajas de osobuco previamente salpimentadas a fuego fuerte durante unos minutos por lado, hasta que adquieran un dorado firme. Retirar y reservar.
  2. En la misma olla, rehogar la cebolla picada junto con los pimientos morrones y la zanahoria cortada. Agregar una pizca de sal para que suelten sus jugos. Si se desea, verter el medio vaso de vino y dejar evaporar el alcohol durante 2 minutos.
  3. Volver a incorporar el osobuco a la olla junto con las verduras. Agregar el caldo caliente hasta cubrir casi por completo la carne y sumar las hojas de laurel. Tapar y cocinar a fuego bajo durante al menos 1 hora y media a 2 horas, agregando más caldo si es necesario, hasta que la carne esté tan tierna que se corte con cuchara.
  4. Unos 5 a 10 minutos antes de apagar el fuego, sumar las arvejas verdes para que mantengan su color llamativo y su textura firme en la salsa.
  5. Cocinar el arroz blanco aparte en agua hirviendo con sal hasta que esté al dente. Emplatar colocando una base generosa de arroz blanco y poner encima las rodajas de osobuco jugosas, bañando todo con la salsa de las verduras.

En pocas palabras

  • Receta de osobuco: Cocina lenta de corte tierno, ideal para comidas completas y económicas.
  • Ingredientes clave: Osobuco, arroz, zanahorias, arvejas, cebolla y pimientos forman un plato nutritivo.
  • Preparación sencilla: Sellar la carne, rehogar verduras y cocinar a fuego bajo hasta que esté tierna.
Resumen generado por Thinkindot AI

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