De defensor en el fútbol argentino a custodiar al papa León XIV: vicios, excesos y redención

Yo sentí algo indescriptible cuando pasó cerca. Yo sentí algo indescriptible cuando pasó cerca.

Sobre la experiencia, agregó: "Porque yo no entiendo mucho de política y religión: es algo que siempre me gustó y me gustaría aprender, pero que no sé diferenciar. Pero había como una energía ahí, en la vuelta, que la sentí muy en lo profundo".

Al reflexionar sobre la experiencia, Melo puso en valor la escala del acontecimiento y el privilegio de quedar cara a cara con el pontífice: "Me pasó de tener esa cercanía que capaz, por la figura pública, por lo que significa y por la magnitud que tiene estar cerca de una persona como esa, nunca me hubiese tocado".

El ex defensor relató qué sintió al estar cerca del papa León XIV.

Luego de estar cerca del papa León XIV reflexionó sobre sus vicios

El ex defensor reconoció que padeció ludopatía, una adicción al juego que terminó desencadenando una profunda crisis en su vida personal: "Desde el primer día me di cuenta que el juego me iba a complicar. Los primeros años era profesional y ganaba bien entonces no se notaba la diferencia. Y cuando me separé se empezó a notar y fue muy complicado".

Llegué a tener más ganas de apostar que de vivir. Llegué a tener más ganas de apostar que de vivir.

"Por suerte pude encontrar el apoyo profesional para superar mi adicción al juego. Estoy trabajando con gente especializada en el tema para seguir en ese proceso", explicó sobre su recuperación.

"Yo no fui profesional en mi carrera. Jugué muchos años sin ser un tipo realmente profesional. Comía mal, no dormía bien y no entrenaba bien", reveló con una honestidad descarnada sobre aquellos años de desorden.

Pablo Melo jugó en la selección de Uruguay Sub 20.

Superada la tormenta, su presente exhibe la templanza de quien aprendió a reconstruirse desde los cimientos: la misma disciplina que lo llevó a pararse en el primer anillo de seguridad del papa León XIV y a confirmar que el partido más decisivo de su vida lo ganó cuando decidió cambiar de rumbo.