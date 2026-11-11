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De defensor en el fútbol argentino a custodiar al papa León XIV: vicios, excesos y redención

La visita del papa León XIV dejó un relato que cala hondo: el ex futbolista que tocó fondo y llegó a la custodia pontificia

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El papa León XIV y una historia de vida de redención.

El papa León XIV y una historia de vida de redención.

Con una trayectoria que incluyó pasos por San Martín de San Juan, Tiro Federal, Nacional de Montevideo y América de Cali, entre otros clubes, el ex futbolista uruguayo Pablo Melo reconstruyó su vida tras una etapa oscura y terminó formando parte de la custodia del papa León XIV durante su paso por Paysandú.

Nadie sabe con certeza quién fue el primero en notar que el hombre apostado en el primer anillo de seguridad que escoltó al pontífice era aquel recio zaguero charrúa. La imagen se viralizó en cuestión de horas y dejó al descubierto un giro vital impensado: el del deportista que logró salir del abismo para reescribir su propia historia.

Pablo Melo en la custodia del papa Le&oacute;n XIV.

Pablo Melo en la custodia del papa León XIV.

De las canchas a custodiar al papa León XIV

Pablo Melo tuvo como tarea custodiar el escenario del papa León XIV en Paysandú y Florida (Uruguay), así lo relató en diálogo con la radio uruguaya El Espectador: "Justo se levantó una foto donde se cruza él y estoy yo y, bueno, se magnificó un montón el tema. Ellos tienen una seguridad recontra especial y nosotros en realidad estábamos como apoyo".

Yo sentí algo indescriptible cuando pasó cerca. Yo sentí algo indescriptible cuando pasó cerca.

Sobre la experiencia, agregó: "Porque yo no entiendo mucho de política y religión: es algo que siempre me gustó y me gustaría aprender, pero que no sé diferenciar. Pero había como una energía ahí, en la vuelta, que la sentí muy en lo profundo".

Al reflexionar sobre la experiencia, Melo puso en valor la escala del acontecimiento y el privilegio de quedar cara a cara con el pontífice: "Me pasó de tener esa cercanía que capaz, por la figura pública, por lo que significa y por la magnitud que tiene estar cerca de una persona como esa, nunca me hubiese tocado".

El ex defensor relat&oacute; qu&eacute; sinti&oacute; al estar cerca del papa Le&oacute;n XIV.

El ex defensor relató qué sintió al estar cerca del papa León XIV.

Luego de estar cerca del papa León XIV reflexionó sobre sus vicios

El ex defensor reconoció que padeció ludopatía, una adicción al juego que terminó desencadenando una profunda crisis en su vida personal: "Desde el primer día me di cuenta que el juego me iba a complicar. Los primeros años era profesional y ganaba bien entonces no se notaba la diferencia. Y cuando me separé se empezó a notar y fue muy complicado".

Llegué a tener más ganas de apostar que de vivir. Llegué a tener más ganas de apostar que de vivir.

"Por suerte pude encontrar el apoyo profesional para superar mi adicción al juego. Estoy trabajando con gente especializada en el tema para seguir en ese proceso", explicó sobre su recuperación.

"Yo no fui profesional en mi carrera. Jugué muchos años sin ser un tipo realmente profesional. Comía mal, no dormía bien y no entrenaba bien", reveló con una honestidad descarnada sobre aquellos años de desorden.

Pablo Melo jug&oacute; en la selecci&oacute;n de Uruguay Sub 20.

Pablo Melo jugó en la selección de Uruguay Sub 20.

Superada la tormenta, su presente exhibe la templanza de quien aprendió a reconstruirse desde los cimientos: la misma disciplina que lo llevó a pararse en el primer anillo de seguridad del papa León XIV y a confirmar que el partido más decisivo de su vida lo ganó cuando decidió cambiar de rumbo.

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