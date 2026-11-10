Por qué River quiere adelantar su partido con Lanús por los octavos de final

La postura de River para el partido con Lanús

River, que será el local, quiere jugar el viernes 20 de noviembre. Es decir, un día antes del partido que Boca jugará por la final de la Copa Sudamericana. Esto con el objetivo de no saltar al campo de juego con el resultado puesto del Xeneize.

La coronación del elenco de La Ribera en la tabla Anual, sumado a la posibilidad de que sume un nuevo trofeo a nivel continental es motivo suficiente para que desde el Millonario quieran evitar este escenario. Aquí entienden que sus hinchas estarán impacientes en caso de que el rival de toda la vida esté de festejo.

La postura de Lanús es completamente distinta y responde al calendario internacional. Allan Wlk, goleador del equipo con cuatro tantos en el semestre, fue convocado por Gustavo Alfaro para la Selección de Paraguay.

El delantero debe afrontar dos amistosos en Singapur, este viernes ante el conjunto local y el martes frente a Japón, lo que implica un viaje largo con escalas que recién le permitiría sumarse a las órdenes de Pellegrino entre el miércoles por la noche y el jueves.

Ante esta situación, la dirigencia encabezada por Nicolás Russo pretende que el encuentro se dispute el domingo 22 para que el atacante llegue en mejores condiciones físicas. River, por su parte, no sufre este inconveniente con sus citados a la Selección argentina: Thiago Almada, Gonzalo Montiel y Santiago Beltrán ya que disputarán sus partidos en el país. La LPF resolverá en las próximas horas qué postura se impone.