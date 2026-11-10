El estudiante mendocino que quiso dejar de mirar al Papa desde lejos y se anotó como voluntario

"Me voy de voluntario a la visita del papa León: Buenos Aires y Luján", anunció. Y enseguida aclaró una decisión que define el espíritu de su viaje: "Sin acreditación de prensa y viajando solo, sin conocer a nadie. Me anoté como cualquier voluntario".

La emoción de los jóvenes en Buenos Aires. Foto: Noticias Argentinas

"Primero fui a Roma y ahora quiero estar más cerca, en Buenos Aires"

La frase que mejor resume su motivación aparece unas líneas después: "El año pasado en Roma fui uno más entre un millón. Esta vez quiero estar del otro lado del vallado".

No sabía exactamente qué tarea le asignarían. Podía tocarle repartir agua, asistir a personas con movilidad reducida o acompañar el recorrido del papamóvil. No parecía importarle demasiado cuál sería la función. "Donde me pongan, va a haber gente", escribió, con sencillez. Sabe y entiende que en una convocatoria multitudinaria cada colaboración puede resultar importante.

Desde el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires, Nicolás participó este martes de esta experiencia como voluntario. Pero su formación en Comunicación también aparece en otra faceta de su recorrido: la de observar, escuchar y contar las historias de quienes llegaron para encontrarse con León XIV.

Foto: Noticias Argentinas

En una de sus publicaciones relató que pasó la noche previa a la misa del Papa en Buenos Aires conversando con peregrinos y preguntándoles por qué habían decidido estar allí. Las respuestas que recogió muestran que detrás de una multitud siempre hay historias individuales, motivos íntimos y experiencias de fe que merecen ser escuchadas.

Entre ellas, recordó el testimonio de unas peregrinas llegadas desde Chiclayo, Perú, ciudad en la que León XIV había sido obispo. Le contaron que durante la pandemia el entonces obispo salía a bendecir las calles. También conoció a una voluntaria de 64 años que había viajado sin tener todavía el alta médica después de atravesar un cáncer de mama. Su explicación fue contundente: "Por eso vengo".

Las personas que entrevistó Nicolás, todas con el deseo de estar cerca del Papa

Otra de las mujeres con las que habló fue Angelita, del Valle Calchaquí, quien le explicó que la presencia del Papa tenía un significado especial para su comunidad porque había estado en su casa. En 2004, León XIV había recorrido aquella región, en parte a caballo.

Nicolás eligió compartir esos testimonios y no quedarse únicamente con las imágenes de las grandes concentraciones. Su intención es publicar un reel por día durante la cobertura, para mostrar lo que sucede alrededor de la visita y, sobre todo, darles voz a quienes viajaron desde distintos puntos para participar.

Hay algo especialmente interesante en ese recorrido: el mismo joven que el año pasado había viajado miles de kilómetros para contemplar al Papa desde la multitud hoy eligió involucrarse desde otro lugar. Como voluntario, se puso a disposición para colaborar; como estudiante de Comunicación, encontró además una oportunidad para escuchar relatos que difícilmente aparecen en las postales multitudinarias.

Nicolás llegó solo, sin conocer a nadie y sin saber qué tarea le tocaría. Pero tenía una convicción: esta vez no quería ser solamente uno más entre quienes miraban al Papa desde el otro lado del vallado.