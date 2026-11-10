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León XIV encabeza un encuentro con jóvenes en Palermo: hay un millón de personas

El papa León XIV atraviesa una marea humana.
El papa León XIV atraviesa una marea humana.

El papa León XIV sigue con sus actividades en su gira por Argentina. El domingo fue recibido por Javier Milei y este lunes encabezó una misa multitudinaria

Diario UNO | Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]

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