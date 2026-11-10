El Senado aprobó la Ley de Hidrocarburos que modifica regalías y habilita concesiones para Vaca Muerta

La posibilidad de reducir las regalías por debajo del 5% apunta especialmente a proyectos que, por sus condiciones productivas, necesitan incentivos adicionales. Entre ellos figuran la recuperación de pozos inactivos, la extracción de crudos pesados y la aplicación de técnicas de recuperación mejorada o terciaria. También se contempla compensar parcialmente el canon de explotación cuando las empresas realicen inversiones de riesgo exploratorio que dupliquen ese monto.

Vaca Muerta tendrá un marco legal específico en Mendoza

La reforma incorpora expresamente la figura de las concesiones de explotación no convencional, una herramienta que no estaba contemplada en la legislación anterior. El cambio apunta a adecuar las condiciones jurídicas y operativas para desarrollar los recursos de la cuenca neuquina en territorio mendocino, particularmente en Malargüe, donde se encuentra la porción norte de Vaca Muerta.

Además, la nueva ley modifica los criterios de adjudicación de las licitaciones públicas. Las inversiones comprometidas por las compañías tendrán un peso preponderante frente al porcentaje de regalías ofrecido, con la intención de priorizar la continuidad de la actividad, la producción y la generación de empleo técnico.

Más obligaciones ambientales para las petroleras

La actualización también introduce nuevas exigencias para las empresas durante las distintas etapas de explotación. Entre ellas, establece que las operadoras deberán presentar cada dos años una Declaración Jurada de Buenas Prácticas, que tendrá carácter público, y hacerse cargo del saneamiento de los pasivos ambientales generados por su actividad.

Uno de los puntos relevantes es que las responsabilidades ambientales no desaparecerán cuando termine una concesión o una empresa abandone un área. La norma también crea una Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera, que podrá alcanzar hasta el 0,8% de lo recaudado por regalías y cánones y estará destinada a financiar las tareas de inspección del Ministerio de Energía y Ambiente.

Cambios en el vínculo con los municipios y el empleo local

La legislación incorpora mecanismos para que los municipios productores tengan mayor información sobre la actividad hidrocarburífera en sus territorios. Para eso, el Gobierno deberá remitir informes trimestrales con datos sobre producción, alícuotas y liquidaciones realizadas en cada jurisdicción.

Otro de los cambios discutidos durante el tratamiento legislativo fue la eliminación de porcentajes rígidos de contratación de mano de obra local. La senadora Jésica Laferte defendió esa modificación al considerar que las empresas suelen recurrir a trabajadores y proveedores de la zona por razones logísticas y de costos. En lugar de establecer cupos obligatorios, la reforma plantea fortalecer la capacitación y la cadena de valor mendocina.

Qué dijeron los senadores durante el debate

La iniciativa recibió el respaldo de la mayoría de los bloques. Félix González -Fuerza Patria- anticipó el rechazo de su espacio, que finalmente se expresó en los dos votos negativos. En cambio, Lucas Fosco, de LLA, y Mauricio Sat, del interbloque Encuentro Mendocino, manifestaron su acompañamiento.

El presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, defendió la reforma con el argumento de que Mendoza debe aprovechar sus recursos hidrocarburíferos mientras mantienen valor económico, en un contexto de transición energética. También sostuvo que la nueva regulación busca establecer condiciones más estrictas para las concesiones y fortalecer la capacidad de control del Estado provincial.