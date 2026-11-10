el Senado de Mendoza aprobó este martes la reforma de la Ley de Hidrocarburos, una actualización del marco regulatorio que llevaba dos décadas de vigencia. Con 31 votos afirmativos y dos negativos, del bloque de Fuerza Patria, el Senado convirtió en ley el proyecto impulsado por el Gobierno provincial, que ahora pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El Senado aprobó la Ley de Hidrocarburos que modifica regalías y habilita concesiones para Vaca Muerta
La nueva norma fue aprobada con 31 votos positivos y dos negativos, del bloque kirchnerista. La reforma apunta a modificar condiciones para atraer inversiones
La reforma apunta a modificar las condiciones para atraer inversiones, recuperar yacimientos maduros y desarrollar la actividad no convencional en el sur mendocino. Entre los cambios más importantes aparecen un nuevo esquema de regalías, incentivos fiscales para proyectos de mayor riesgo, reglas específicas para la explotación de Vaca Muerta y nuevas obligaciones ambientales para las empresas operadoras.
Regalías flexibles para reactivar pozos y atraer capitales
Uno de los cambios centrales está en el régimen de regalías. La nueva legislación establece un porcentaje de referencia del 15% para las licitaciones públicas, pero habilita al Gobierno provincial a negociar condiciones diferentes de acuerdo con las características y la rentabilidad de cada yacimiento.
La posibilidad de reducir las regalías por debajo del 5% apunta especialmente a proyectos que, por sus condiciones productivas, necesitan incentivos adicionales. Entre ellos figuran la recuperación de pozos inactivos, la extracción de crudos pesados y la aplicación de técnicas de recuperación mejorada o terciaria. También se contempla compensar parcialmente el canon de explotación cuando las empresas realicen inversiones de riesgo exploratorio que dupliquen ese monto.
Vaca Muerta tendrá un marco legal específico en Mendoza
La reforma incorpora expresamente la figura de las concesiones de explotación no convencional, una herramienta que no estaba contemplada en la legislación anterior. El cambio apunta a adecuar las condiciones jurídicas y operativas para desarrollar los recursos de la cuenca neuquina en territorio mendocino, particularmente en Malargüe, donde se encuentra la porción norte de Vaca Muerta.
Además, la nueva ley modifica los criterios de adjudicación de las licitaciones públicas. Las inversiones comprometidas por las compañías tendrán un peso preponderante frente al porcentaje de regalías ofrecido, con la intención de priorizar la continuidad de la actividad, la producción y la generación de empleo técnico.
Más obligaciones ambientales para las petroleras
La actualización también introduce nuevas exigencias para las empresas durante las distintas etapas de explotación. Entre ellas, establece que las operadoras deberán presentar cada dos años una Declaración Jurada de Buenas Prácticas, que tendrá carácter público, y hacerse cargo del saneamiento de los pasivos ambientales generados por su actividad.
Uno de los puntos relevantes es que las responsabilidades ambientales no desaparecerán cuando termine una concesión o una empresa abandone un área. La norma también crea una Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera, que podrá alcanzar hasta el 0,8% de lo recaudado por regalías y cánones y estará destinada a financiar las tareas de inspección del Ministerio de Energía y Ambiente.
Cambios en el vínculo con los municipios y el empleo local
La legislación incorpora mecanismos para que los municipios productores tengan mayor información sobre la actividad hidrocarburífera en sus territorios. Para eso, el Gobierno deberá remitir informes trimestrales con datos sobre producción, alícuotas y liquidaciones realizadas en cada jurisdicción.
Otro de los cambios discutidos durante el tratamiento legislativo fue la eliminación de porcentajes rígidos de contratación de mano de obra local. La senadora Jésica Laferte defendió esa modificación al considerar que las empresas suelen recurrir a trabajadores y proveedores de la zona por razones logísticas y de costos. En lugar de establecer cupos obligatorios, la reforma plantea fortalecer la capacitación y la cadena de valor mendocina.
Qué dijeron los senadores durante el debate
La iniciativa recibió el respaldo de la mayoría de los bloques. Félix González -Fuerza Patria- anticipó el rechazo de su espacio, que finalmente se expresó en los dos votos negativos. En cambio, Lucas Fosco, de LLA, y Mauricio Sat, del interbloque Encuentro Mendocino, manifestaron su acompañamiento.
El presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, defendió la reforma con el argumento de que Mendoza debe aprovechar sus recursos hidrocarburíferos mientras mantienen valor económico, en un contexto de transición energética. También sostuvo que la nueva regulación busca establecer condiciones más estrictas para las concesiones y fortalecer la capacidad de control del Estado provincial.
En pocas palabras
- Nueva Ley de Hidrocarburos: el Senado aprobó la reforma que actualiza el marco regulatorio, incorporando concesiones no convencionales y mayores controles.
- Regalías y Vaca Muerta: se modificó el esquema de regalías y se crearon reglas específicas para el desarrollo de Vaca Muerta en Mendoza.
- Controles ambientales: la ley establece nuevas obligaciones para las empresas petroleras, incluyendo saneamiento de pasivos y tasas de control.