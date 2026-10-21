Diputados dio media sanción a la nueva Ley de Hidrocarburos y ratificó la DIA de San Romeleo

La ministra Jimena Latorre celebró las decisiones de la Cámara de Diputados. Foto: Instagram Jimena Latorre

Un marco para proyectar la industria a 50 años

La aprobación en Diputados representa un avance decisivo para adecuar la legislación mendocina al contexto nacional e internacional. La propuesta intenta alinearse con las pautas de la Ley Bases, brindando previsibilidad e incentivos para sostener la actividad en los yacimientos convencionales maduros y potenciar la exploración y explotación no convencional en la "lengua mendocina" de Vaca Muerta, concentrada en el departamento de Malargüe.

A través de sus redes sociales, la ministra Jimena Latorre celebró la media sanción y destacó la relevancia estratégica del proyecto: "Diputados dio media sanción al proyecto de Ley de Hidrocarburos, que busca actualizar las reglas de una industria estratégica para Mendoza. Queremos una normativa acorde con los cambios que está atravesando el sector y que permita proyectar su desarrollo para los próximos 50 años".

Latorre hizo hincapié en la necesidad de sostener la producción en los pozos existentes mientras se generan condiciones para captar capitales de gran escala: "Estamos trabajando para sostener la actividad en nuestros yacimientos convencionales, recuperar producción y seguir generando las condiciones necesarias para desarrollar la Vaca Muerta Mendoza. La norma le da seguridad jurídica a este trabajo: propone reglas claras, incentivos para nuevas inversiones, más herramientas para el control y mayores exigencias ambientales".

Por amplia mayoría -35 votos a 4- Diputados le dio media sanción a le ley de hidrocarburos. Foto: X de Jimena Latorre

Mendoza tiene un enorme potencial energético. Nuestro desafío es transformarlo en más producción, inversiones y oportunidades para los mendocinos, con una política de largo plazo que acompañe la reconversión de la industria y nos prepare para el futuro Mendoza tiene un enorme potencial energético. Nuestro desafío es transformarlo en más producción, inversiones y oportunidades para los mendocinos, con una política de largo plazo que acompañe la reconversión de la industria y nos prepare para el futuro

El texto legislativo reemplaza al marco regulatorio vigente desde 2006 e introduce cambios sustanciales para adaptarlo a la realidad operativa del sector:

Esquema de regalías adaptable: fija una tasa de referencia de 15% para futuras licitaciones, con la flexibilidad de ofrecer reducciones (incluso por debajo de 5%) para proyectos complejos de recuperación mejorada o crudos pesados, o porcentajes mayores en áreas de alta rentabilidad.

fija una tasa de referencia de 15% para futuras licitaciones, con la flexibilidad de ofrecer reducciones (incluso por debajo de 5%) para proyectos complejos de recuperación mejorada o crudos pesados, o porcentajes mayores en áreas de alta rentabilidad. Prioridad a la inversión: en las licitaciones públicas, la fórmula de adjudicación priorizará los compromisos de inversión efectiva por encima del porcentaje de regalía ofrecido.

en las licitaciones públicas, la fórmula de adjudicación priorizará los compromisos de inversión efectiva por encima del porcentaje de regalía ofrecido. Sanciones actualizadas y fiscalización: se sustituyen las multas fijas desactualizadas por un cálculo basado en litros de nafta súper, al tiempo que se crea la Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera (de hasta 0,8% sobre lo recaudado en regalías) para financiar inspecciones continuas.

se sustituyen las multas fijas desactualizadas por un cálculo basado en litros de nafta súper, al tiempo que se crea la Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera (de hasta 0,8% sobre lo recaudado en regalías) para financiar inspecciones continuas. Mayores exigencias ambientales y de convivencia: refuerza la obligación de sanear pasivos ambientales y fija criterios técnicos claros para regular la convivencia territorial entre la extracción petrolera y la exploración minera.

Luz verde definitiva para San Romeleo

De forma paralela, la Cámara Baja ratificó por amplia mayoría la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto Cobre San Romeleo, completando su trámite legislativo tras haber obtenido votos afirmativos por unanimidad en el Senado.

La iniciativa contempla la producción de óxido de cobre destinado prioritariamente a la elaboración de fungicidas agrícolas, insumo clave para la vitivinicultura y otros cultivos regionales.

La ministra Latorre ponderó la integración de ambas ramas productivas: "Mendoza tiene la oportunidad de diversificar su matriz productiva sin perder de vista las actividades que forman parte de nuestra identidad. La minería y la agricultura pueden complementarse, generar valor agregado y abrir nuevas oportunidades de desarrollo para los mendocinos".