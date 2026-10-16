Los impulsores de la mina de cobre San Romeleo amplían su radio de acción en Malargüe

En la exploración minera es habitual que una empresa que avanza en un proyecto mire hacia las propiedades vecinas, ya sea para sumarlas o para trabajarlas mediante acuerdos con sus dueños. La razón es geológica antes que comercial. Los límites de una propiedad minera son líneas trazadas en un plano, mientras que los cuerpos mineralizados responden a la geología del terreno y suelen continuar más allá de esos bordes. Explorar en conjunto con los propietarios vecinos permite seguir esa continuidad, compartir infraestructura y costos, y tener una lectura más completa del potencial de la zona. En algunos casos, eso es lo que termina definiendo si un hallazgo alcanza la escala necesaria para convertirse en un proyecto.

San Romeleo, el punto de partida

Cobre San Romeleo es un proyecto de pequeña minería cuyo titular es Labsa S.A. y cuya operación está a cargo de Arex Mining. Prevé una planta de 40 toneladas diarias de mineral para obtener óxido de cobre. Ese óxido es la materia prima del sulfato de cobre y de otros fungicidas que usa el agro mendocino, incluidos los aptos para cultivos orgánicos.

La Autoridad Ambiental Minera aprobó la DIA para la etapa de explotación, después de una audiencia pública realizada en diciembre de 2025. En septiembre, el Poder Ejecutivo la envió a la Legislatura, que debe ratificarla para que el proyecto quede habilitado.

El sulfato no agota la apuesta sobre esa propiedad. San Romeleo también forma parte del informe de impacto ambiental de exploración de Malargüe Distrito Minero Occidental 3, que apunta a estudiar pórfidos de cobre y otras estructuras mineralizadas y que hoy está en evaluación. Desde esa base, la empresa empezó a extender su trabajo hacia las propiedades vecinas.

La producción de sulfato de cobre en San Romeleo está cerca de aprobarse.

Los Galgos: operadora en un cateo

Los Galgos es un cateo de cobre que en los expedientes tiene como titular a Apeleg S.A. y en el que Arex Mining figura como operadora designada. Los planes técnicos del proyecto, desde la apertura de caminos hasta el manejo de perforaciones, los elaboró el equipo de Arex, con el geólogo Matías Berardini como responsable técnico. Ese mismo equipo hizo la visita de campo en enero de 2026.

La logística sale de San Romeleo. Los Galgos no tendrá campamento propio: el personal se aloja en el que la compañía montó en San Romeleo, a no más de ocho kilómetros, y el pozo de ese proyecto figura entre las fuentes de agua previstas. El objetivo geológico también se apoya en San Romeleo: la búsqueda se concentra en bancos de areniscas porosas decoloradas por la circulación de fluidos mineralizantes, el modelo definido en ese proyecto. En el límite del cateo está la antigua mina La Carmelita, hoy caduca, con leyes históricas de entre 7% y 10% de cobre, y las manifestaciones se extienden al menos tres kilómetros hacia el norte.

En mayo, en una resolución conjunta de la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental se aprobó la actualización del informe de impacto ambiental de Los Galgos y admitió sus planes de caminos y de perforación. Hoy el expediente está en una etapa de ajustes. En septiembre, la autoridad ambiental pidió completar la línea de base, en especial la caracterización del agua, y acreditar condiciones antes de mover suelo. Los Galgos no es el único cateo de Apeleg donde trabaja Arex.

Pórticos, que también figura a nombre de Apeleg, está a unos tres kilómetros de Los Galgos, y por el sur su polígono se superpone con el de San Romeleo. Allí el equipo de Arex ejecutó trabajos de campo entre el 10 de enero y el 30 de mayo de 2026, con toma de muestras cuya guía de transporte se tramitó en enero. El proyecto está en etapa de prospección y su plan de contingencias está en revisión de la Policía Ambiental Minera.

El proyecto Los Galgos es parte de la primera etapa de Malargüe Distrito Minero Occidental.

La empresa que marca el ritmo en el sur de Malargüe

En esa porción de Malargüe Distrito Minero Occidental, el paso lo marca Arex. Si la Legislatura ratifica la DIA, San Romeleo será una de las primeras operaciones de cobre de Mendoza en décadas, y tendrá un destino directo en la economía de la provincia. El óxido de cobre que salga de su planta es la base de los fungicidas que la vitivinicultura y la fruticultura usan todas las temporadas para proteger sus cultivos, incluidos los orgánicos. Esa es la mina que conecta con el agro mendocino: el cobre de Malargüe termina en los viñedos del Este, del Valle de Uco y del Sur.

Pero la planta de sulfato es solo el primer escalón. Sobre la misma propiedad, la búsqueda de pórfidos abre un segundo nivel de exploración, de otra escala y otra profundidad. A su alrededor, Los Galgos y Pórticos suman terreno, datos y continuidad geológica bajo una misma operación. Mientras buena parte del distrito sigue en la etapa de papeles, Arex combina una operación a punto de arrancar, un proyecto que se proyecta hacia abajo y dos vecinos que se trabajan desde su campamento. En esa combinación está el ritmo que hoy le imprime a toda la zona.