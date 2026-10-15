Chile: cuánto se pagó para evitar una huelga en la mayor mina de cobre del mundo

Las compañías mineras chilenas publican de manera constante ofertas laborales.

Cuánto vale no parar

Para leer el acuerdo desde la Argentina hay que tener en cuenta cómo funcionan estas negociaciones en Chile. Con una economía más estable y la inflación bajo control, los contratos colectivos, el equivalente a las paritarias, se firman por períodos de tres a cuatro años y dan por descontado el ajuste salarial por inflación. Eso corre la discusión hacia otros puntos que pesan más para los sindicatos, como los bonos de producción o los beneficios de salud, además del bono de término de negociación, que es el que termina acaparando los titulares.

En Escondida, el paquete por cierre de negociación suma 30 millones de pesos chilenos por trabajador, unos U$S30.600. No todo es bono: se compone de 25 millones como bono de término de conflicto, un préstamo blando de 3 millones que deberá devolverse y otros 2 millones por transacciones adicionales. A eso se agrega un bono de vacaciones de 1,5 millones, unos U$S1.500, que se paga en noviembre.

Una huelga en tiempos de precios récord del cobre puede generar muchas pérdidas a las compañías.

El contrato también mejora conceptos que se cobran todos los meses. La asignación de movilización sube 56% y llega a 350.000 pesos líquidos, alrededor de U$S360; el bono por turno nocturno aumenta 53% y la asignación de almuerzo, 16%. Los principales bonos se van a ajustar por inflación dos veces al año. En materia familiar, el acuerdo fija una asignación de sala cuna de 600.000 pesos mensuales, unos US$610, cobertura total para la criopreservación de óvulos y un beneficio educacional de 25 UF para trabajadores sin hijos. BHP lo definió como un contrato líder en la industria para ese segmento, mientras que el sindicato reconoció que algunas demandas quedaron para la próxima negociación.

La cifra se entiende mejor con el contexto del mercado. El cobre cotiza en torno a U$S6,69 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, con una suba cercana al 40% en el año. Con ese precio, cada día sin producir en la mayor operación del mundo pesa mucho más que cualquier bono. Además, Chile viene de un agosto con una caída minera de 17,4%, y en la misma región de Antofagasta los trabajadores de Centinela, de Antofagasta Minerals, sostienen una huelga tras rechazar una oferta de unos 26 millones de pesos líquidos.

Los turnos que BHP tuvo que retirar

Más allá de los montos, la negociación dejó una señal sobre la organización del trabajo. Durante la mediación ante la Dirección del Trabajo, la etapa que se abrió después de que los supervisores aprobaran la huelga, BHP retiró dos propuestas que habían trabado la discusión: la implementación de turnos excepcionales de 14 días de trabajo por 14 de descanso y medidas de polifuncionalidad, es decir, que un mismo trabajador cubra tareas de distintos puestos. Ese gesto destrabó el preacuerdo, que se alcanzó en la madrugada del miércoles.

Esos dos puntos anticipan una discusión que también va a llegar a los proyectos argentinos, donde la altura y la distancia a los centros urbanos condicionan cómo se diseñan las rotaciones y cuánta gente hace falta en cada turno. Vicuña se ubica sobre la frontera, a más de 4.000 metros, y cualquier proyecto que surja de la exploración en la cordillera mendocina va a enfrentar el mismo problema.

El mismo talento, dos lados de la cordillera

El sindicato que negoció con BHP no agrupa a operarios sino a supervisores y personal de staff: jefes de turno, ingenieros y especialistas que sostienen la operación diaria. Es la capa técnica más difícil de formar y la que más van a disputar los proyectos de la región cuando entren en construcción. Vicuña en San Juan, PSJ Cobre Mendocino en Uspallata y lo que aparezca de la exploración en el sur provincial van a buscar perfiles en el mismo mercado, y el contrato que se acaba de firmar en Antofagasta funciona como vara de comparación para cualquier profesional que evalúe cruzar la cordillera.

La escala de lo que viene ayuda a dimensionarlo. Chile, Perú y la Argentina concentran 42 proyectos de cobre por US$138.000 millones que podrían sumar hasta 6 millones de toneladas anuales. Una parte relevante de ese crecimiento depende de la Argentina, y en ese mapa BHP juega en los tres frentes: opera la mayor mina del mundo en Chile, comparte el principal proyecto argentino en San Juan y explora en Mendoza.

El acuerdo de Escondida muestra qué condiciones exige hoy un distrito de cobre maduro, el estándar con el que Mendoza va a ser comparada si su cartera exploratoria avanza hacia la producción.