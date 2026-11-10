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Juegos Binacionales 2026: pese a la lluvia, comenzó la actividad en Mendoza

Los Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor 2026 tuvieron su primer día de actividad en Mendoza

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Los Juegos Binacionales pusieron primera en Mendoza.

Los Juegos Binacionales pusieron primera en Mendoza.

Con la participación de delegaciones de Argentina y Chile, comenzó este martes la primera jornada de competencia de la 27ª edición de los Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor 2026. A pesar de que la lluvia obligó a postergar la actividad de ciclismo en el velódromo, el resto de las disciplinas se desarrollaron con total normalidad.

El evento reúne a deportistas de Mendoza, San Luis, San Juan y Córdoba por el lado argentino, y de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule por el lado chileno. Durante toda la semana, los participantes compartirán competencias y experiencias con la integración regional como eje central.

El Hanball se desarrolla en las instalaciones de la Universidad Nacional de Cuyo.

El Hanball se desarrolla en las instalaciones de la Universidad Nacional de Cuyo.

Iniciaron los Juegos Binacionales en Mendoza

El director de Deportes de Alto Rendimiento de Mendoza, Mauricio Ginestar, recorrió las instalaciones para acompañar el desarrollo de las actividades. Visitó la Universidad Nacional de Cuyo (sede de balonmano), el Club General San Martín-Pacífico (vóleibol) y el Andino Tenis Club (tenis), donde tomó contacto con los equipos de trabajo y los deportistas.

En su camino destacó el trabajo del Comité Organizador y valoró el retorno de la competencia a la provincia: “Detrás de cada competencia hay un enorme trabajo de organización. Estamos recorriendo las sedes, acompañando a los equipos y viendo cómo se desarrolla esta primera jornada. Lo importante es que los chicos puedan competir, disfrutar y vivir una experiencia que seguramente van a recordar durante muchos años”.

Mauricio Ginestar resaltó la importancia de los Juegos Binacionales.

Mauricio Ginestar resaltó la importancia de los Juegos Binacionales.

Asimismo, Ginestar remarcó el sentido formativo del encuentro: “El deporte no se trata solamente de ganar o perder. Estos encuentros permiten que los jóvenes conozcan otras realidades, compartan con deportistas de otros lugares y construyan vínculos. Esa también es una parte fundamental de los Binacionales”.

Disciplinas, organización y duración del evento

El programa deportivo de esta edición incluye nueve disciplinas:

  1. Atletismo
  2. Básquet
  3. Handball
  4. Natación
  5. Ciclismo
  6. Taekwondo
  7. Tenis
  8. Tenis de mesa
  9. Vóley
El tenis ocupa un importante lugar en la agenda de los Juegos Binacionales.

El tenis ocupa un importante lugar en la agenda de los Juegos Binacionales.

Las competencias se extenderán hasta el 15 de noviembre. La estructura organizativa abarca al Comité Organizador, las sedes institucionales, las federaciones y un equipo de colaboradores que incluye a estudiantes universitarios en calidad de voluntarios y pasantes. Estos últimos se desempeñan en áreas como logística, prensa, hotelería, transporte, nutrición, kinesiología y protocolo.

Dónde consultar la programación y los resultados

El desarrollo del torneo se puede seguir a través de la plataforma digital oficial de los Juegos Binacionales. En el sitio web se encuentra disponible la información sobre:

  • Programación diaria y horarios de los encuentros
  • Sedes correspondientes a cada disciplina
  • Resultados actualizados en tiempo real
  • Medallero general del torneo
  • Acceso a las transmisiones disponibles en vivo

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