Juegos Binacionales 2026: pese a la lluvia, comenzó la actividad en Mendoza

En su camino destacó el trabajo del Comité Organizador y valoró el retorno de la competencia a la provincia: “Detrás de cada competencia hay un enorme trabajo de organización. Estamos recorriendo las sedes, acompañando a los equipos y viendo cómo se desarrolla esta primera jornada. Lo importante es que los chicos puedan competir, disfrutar y vivir una experiencia que seguramente van a recordar durante muchos años”.

Mauricio Ginestar resaltó la importancia de los Juegos Binacionales.

Asimismo, Ginestar remarcó el sentido formativo del encuentro: “El deporte no se trata solamente de ganar o perder. Estos encuentros permiten que los jóvenes conozcan otras realidades, compartan con deportistas de otros lugares y construyan vínculos. Esa también es una parte fundamental de los Binacionales”.

Disciplinas, organización y duración del evento

El programa deportivo de esta edición incluye nueve disciplinas:

Atletismo Básquet Handball Natación Ciclismo Taekwondo Tenis Tenis de mesa Vóley

El tenis ocupa un importante lugar en la agenda de los Juegos Binacionales.

Las competencias se extenderán hasta el 15 de noviembre. La estructura organizativa abarca al Comité Organizador, las sedes institucionales, las federaciones y un equipo de colaboradores que incluye a estudiantes universitarios en calidad de voluntarios y pasantes. Estos últimos se desempeñan en áreas como logística, prensa, hotelería, transporte, nutrición, kinesiología y protocolo.

Dónde consultar la programación y los resultados

El desarrollo del torneo se puede seguir a través de la plataforma digital oficial de los Juegos Binacionales. En el sitio web se encuentra disponible la información sobre: