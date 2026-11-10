Vuelve la Expo Mendoza Voluntaria: más de 75 organizaciones solidarias se reúnen en el Parque Central

A lo largo de la tarde, quienes asistan podrán recorrer los stands interactivos, conocer de primera mano proyectos de infancias, personas mayores, salud integral, educación, hábitat, cuidado del ambiente, rescate animal y deporte adaptado, escuchar testimonios, participar de propuestas formativas y sumarse como voluntarios a las causas con las que más se identifiquen.

Datos del Evento

Actividad: Expo Mendoza Voluntaria 2026

Expo Mendoza Voluntaria 2026 Fecha: Sábado 14 de noviembre de 2026

Sábado 14 de noviembre de 2026 Horario: De 16:00 a 21:00 hs

De 16:00 a 21:00 hs Lugar: Parque Central, Ciudad de Mendoza

Parque Central, Ciudad de Mendoza Entrada: Libre y gratuita

Libre y gratuita Redes y Canales Oficiales: Instagram: @expomendozavoluntaria

El evento se alinea con la proclamación de la ONU del 2026 como el Año Internacional de los Voluntarios.

Organizaciones que integran la red

ADOM - AFS - AIESEC - Asoc. Corazones en Solidaridad - Asoc. EndoMendoza - Asoc. Los Caciques Rugby Mendoza - Asoc. Equinoterapia Jockey Club MZA - Asoc. Egresados Sancarlinos Agradecidos - Asoc. Madres del Ser - Asoc. Manos Unidas - Asoc. Generando Puentes - Asoc. Sueños de Soles Tunuyán - Asoc. Un Techo para Argentina - Asoc. Voluntariado Hospital Pereyra - AVOME - Banco de Alimentos - Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz - Caritas Decanato Norte - Club de Ocio - Coninfancia Tupungato - Crecer Felices - Cruz Roja - Empate - Fundacion Corazones Dispuestos - Fundacion Pulso Educativo - Fundacion Puente Vincular - Fundación Sirve Ahora - Fundavita - Gravida - Hogar Don Orione - Voluntarios Hogar Don Orione - Jovenes por el Clima Mendoza - Mendonarte - Mision Animal - OAJNU - Patio Callejero - Payamédicos - Pempa - Protección Civil Municipalidad - Proyecto Mochi - Red Sanar - Rotaract - Rotary - Rotaract San Martin - Scout de Argentina Asociación Civil - Scout de Argentina Don Orione - Servicio Sacerdotal Nocturno - Talita Kum - Trasplantados Mza Asociación Civil - Fundación Pro Form - Caminando Juntos con Esperanza - Uni2 bicinclusion - Matrea Argentina - Club de Leones Godoy Cruz - Fundación Yanay - Pastoral de Calle - Talita Kum Pastoral de la Niñez - Adetra - Red Voluntarios de Argentina - Mua Ong - Kunan Warmis Mujeres Andinas - Fibromialgia Mza - Radio Católica - Pastoral Carcelaria - Pastoral de Salud - Proy Solidario Univ. Manos a la Obra - Caritas Godoy Cruz - Caritas Mendoza - Club de Leones Mendoza - Mujeres identitarias migrantes y refugiadas - Asociación Aldeas Infantiles SOS - ASOCIACION APOYO FAMILIAR MENDOZA - Asoc Cuerpo de Bomberos Voluntarios Ciudad de Mendoza Cuartel 14 - Asociación Tras-Pasar - Mejor que ayer - Manso orgullo - AMAD - Rotaract San Martín