El próximo sábado 14 de noviembre, la Ciudad de Mendoza será escenario de una nueva edición de la Expo Mendoza Voluntaria, que se desarrollará de 16:00 a 21:00 hs en el Parque Central, con entrada libre y gratuita. Tras la convocatoria de su edición anterior —que reunió a más de 50 entidades en Godoy Cruz—, este año el encuentro redobla su impacto y congregará a más de 75 organizaciones sociales, fundaciones e instituciones solidarias de toda la provincia.
Vuelve la Expo Mendoza Voluntaria: más de 75 organizaciones solidarias se reúnen en el Parque Central
En sintonía con la declaración de la ONU del 2026 como el Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Sostenible, el encuentro solidario más relevante de la provincia
La edición 2026 cobra un significado especial: tiene lugar en el marco de la proclamación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que declaró al 2026 como el Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Sostenible. Tal como postula la ONU, el desarrollo sostenible no se construye únicamente desde los gobiernos o las grandes instituciones, sino también en los barrios, las escuelas y los espacios comunitarios cada vez que una persona decide brindar su tiempo por el bien común. Bajo esa premisa, la Expo se consolida como un punto de encuentro para demostrar que cuando muchas voluntades se unen, el compromiso individual se transforma en una fuerza colectiva capaz de transformar realidades.
Con el lema "Nuestras manos unen, ayudan y conectan", la jornada tiene como propósito visibilizar y poner en valor el aporte cotidiano de las organizaciones voluntarias, fortalecer los lazos interinstitucionales, propiciar la formación del voluntariado y estimular la participación activa de toda la comunidad. Todo esto desde una perspectiva plural, democrática e inclusiva que respeta plenamente la identidad, misión y autonomía de cada asociación participante.
A lo largo de la tarde, quienes asistan podrán recorrer los stands interactivos, conocer de primera mano proyectos de infancias, personas mayores, salud integral, educación, hábitat, cuidado del ambiente, rescate animal y deporte adaptado, escuchar testimonios, participar de propuestas formativas y sumarse como voluntarios a las causas con las que más se identifiquen.
Datos del Evento
- Actividad: Expo Mendoza Voluntaria 2026
- Fecha: Sábado 14 de noviembre de 2026
- Horario: De 16:00 a 21:00 hs
- Lugar: Parque Central, Ciudad de Mendoza
- Entrada: Libre y gratuita
- Redes y Canales Oficiales: Instagram: @expomendozavoluntaria
Organizaciones que integran la red
ADOM - AFS - AIESEC - Asoc. Corazones en Solidaridad - Asoc. EndoMendoza - Asoc. Los Caciques Rugby Mendoza - Asoc. Equinoterapia Jockey Club MZA - Asoc. Egresados Sancarlinos Agradecidos - Asoc. Madres del Ser - Asoc. Manos Unidas - Asoc. Generando Puentes - Asoc. Sueños de Soles Tunuyán - Asoc. Un Techo para Argentina - Asoc. Voluntariado Hospital Pereyra - AVOME - Banco de Alimentos - Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz - Caritas Decanato Norte - Club de Ocio - Coninfancia Tupungato - Crecer Felices - Cruz Roja - Empate - Fundacion Corazones Dispuestos - Fundacion Pulso Educativo - Fundacion Puente Vincular - Fundación Sirve Ahora - Fundavita - Gravida - Hogar Don Orione - Voluntarios Hogar Don Orione - Jovenes por el Clima Mendoza - Mendonarte - Mision Animal - OAJNU - Patio Callejero - Payamédicos - Pempa - Protección Civil Municipalidad - Proyecto Mochi - Red Sanar - Rotaract - Rotary - Rotaract San Martin - Scout de Argentina Asociación Civil - Scout de Argentina Don Orione - Servicio Sacerdotal Nocturno - Talita Kum - Trasplantados Mza Asociación Civil - Fundación Pro Form - Caminando Juntos con Esperanza - Uni2 bicinclusion - Matrea Argentina - Club de Leones Godoy Cruz - Fundación Yanay - Pastoral de Calle - Talita Kum Pastoral de la Niñez - Adetra - Red Voluntarios de Argentina - Mua Ong - Kunan Warmis Mujeres Andinas - Fibromialgia Mza - Radio Católica - Pastoral Carcelaria - Pastoral de Salud - Proy Solidario Univ. Manos a la Obra - Caritas Godoy Cruz - Caritas Mendoza - Club de Leones Mendoza - Mujeres identitarias migrantes y refugiadas - Asociación Aldeas Infantiles SOS - ASOCIACION APOYO FAMILIAR MENDOZA - Asoc Cuerpo de Bomberos Voluntarios Ciudad de Mendoza Cuartel 14 - Asociación Tras-Pasar - Mejor que ayer - Manso orgullo - AMAD - Rotaract San Martín
En pocas palabras
- Expo Mendoza Voluntaria: más de 75 organizaciones solidarias se reunirán en el Parque Central el 14 de noviembre.
- Año Internacional: el evento se alinea con la proclamación de la ONU del 2026 como el Año Internacional de los Voluntarios.
- Objetivo: visibilizar el aporte de organizaciones voluntarias, fortalecer lazos y estimular la participación comunitaria.